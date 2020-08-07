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Болотаев Сергей Георгиевич

Финансы, Страховые компании
Болотаев Сергей Георгиевич
Фото: mert.tatarstan.ru/

Общая информация

Родился 29 октября 1981 г. в г.Шахты Ростовской области.

Образование

В 2001г. окончил ИФА ГПС МЧС РФ по специальности «Техник пожарной безопасности»
В 2011г. окончил Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление»

Трудовая деятельность

09.1999-03.2006 Служба в МВД РФ, МЧС РФ
07.2006-09.2012 Предприниматель
10.2012-08.2013 Заместитель начальника Департамента поддержки предпринимательства, Министерство экономики Республики Татарстан
07.2014-06.2015 Директор некоммерческой организации «Фонд финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»
09.2013-2017 г. Директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан»

С 2017 г. возглавил татарстанский филиал ОАО «Страховой дом ВСК»

Семейное положение: женат, воспитывает дочь.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Столбова, 2
  • Телефон: (843) 526-40-40
  • Email: kazan@vsk.ru
  • Сайт: www.vsk.ru

Дата последнего обновления: 07.08.2020

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