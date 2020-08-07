Болотаев Сергей Георгиевич
Общая информация
Родился 29 октября 1981 г. в г.Шахты Ростовской области.
Образование
В 2001г. окончил ИФА ГПС МЧС РФ по специальности «Техник пожарной безопасности»
В 2011г. окончил Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление»
Трудовая деятельность
09.1999-03.2006 Служба в МВД РФ, МЧС РФ
07.2006-09.2012 Предприниматель
10.2012-08.2013 Заместитель начальника Департамента поддержки предпринимательства, Министерство экономики Республики Татарстан
07.2014-06.2015 Директор некоммерческой организации «Фонд финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»
09.2013-2017 г. Директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
С 2017 г. возглавил татарстанский филиал ОАО «Страховой дом ВСК»
Семейное положение: женат, воспитывает дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Столбова, 2
- Телефон: (843) 526-40-40
- Email: kazan@vsk.ru
- Сайт: www.vsk.ru
Дата последнего обновления: 07.08.2020