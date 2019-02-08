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ООО Казанский крановый завод Гертек

Промышленность, Производства
ООО Казанский крановый завод Гертек Фото: gertek.ru

Общая информация

Казанский крановый завод «Гертек» — промышленное предприятие по изготовлению грузоподъемного и технологического оборудования.

Предприятие предлагает следующую продукцию:

  • краны консольные,
  • краны мостовые опорные,
  • краны мостовые подвесные,
  • краны козловые и полукозловые,
  • кантователи рулонов стали,
  • кантователи подвесные,
  • сварочные вращатели роликовые,
  • опоры роликовые ОР, ОРк и ОРБ.

Руководитель — Коротченко Павел Юрьевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420004, Республика Татарстан, Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 47
  • Телефон: (843) 206-01-24
  • Email: mail@gertek.ru
  • Сайт: www.gertek.ru

Дата последнего обновления: 08.02.2019


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