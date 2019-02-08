ООО Казанский крановый завод Гертек
Промышленность, Производства
Общая информация
Казанский крановый завод «Гертек» — промышленное предприятие по изготовлению грузоподъемного и технологического оборудования.
Предприятие предлагает следующую продукцию:
- краны консольные,
- краны мостовые опорные,
- краны мостовые подвесные,
- краны козловые и полукозловые,
- кантователи рулонов стали,
- кантователи подвесные,
- сварочные вращатели роликовые,
- опоры роликовые ОР, ОРк и ОРБ.
Руководитель — Коротченко Павел Юрьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420004, Республика Татарстан, Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 47
- Телефон: (843) 206-01-24
- Email: mail@gertek.ru
- Сайт: www.gertek.ru
Дата последнего обновления: 08.02.2019