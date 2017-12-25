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САО ВСК

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Компания осуществляет страховую деятельность с 11 февраля 1992 года при участии Минобороны РФ. Изначально основной деятельностью компании было обязательном государственном страховании военнослужащих. К 1999 году компания «ВСК» стала заниматься добровольным страхованием, изменив название в 2001 году на «Страховой дом «ВСК».

Руководитель: Болотаев Сергей Георгиевич


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Столбова, 2
  • Телефон: (843) 526-40-40
  • Email: kazan@vsk.ru
  • Сайт: www.vsk.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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