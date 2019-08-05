Эксперты об идее РЖД запустить «ж/д лоукостер»: «На «убитые» поезда вряд ли будет спрос»

Проект железнодорожного перевозчика с доступными билетами может появиться в России с 2020 года

Фото: Марат Гайфуллин

Год назад дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская компания» сообщила о намерении запустить в России так называемый «железнодорожный лоукостер». Речь шла о появлении нового класса обслуживания «эконом-бюджет», под который будут выделены старые вагоны, еще не списанные в утиль. «Реальное время» выяснило, не передумала ли «дочка» РЖД запускать этот проект, на какой стадии реализации он находится и будет ли он, по мнению экспертов, пользоваться спросом у пассажиров.

«Проект готовится к реализации со следующего года»

В августе прошлого года российские СМИ раструбили приятную для многих новость: в России появится первый «железнодорожный лоукостер». Инициатор — «дочка» РЖД «Федеральная пассажирская компания». На деле же оказалось, что соблазнительного в этой инициативе не так уж и много.

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ФПК, компания планирует введение нового класса обслуживания «эконом-бюджет», для которого будут использоваться старые плацкартные вагоны до их списания в утиль. Отмечается, что в них не будет биотуалетов и кондиционеров, однако цену на билеты установят соответствующую. В планах — использование «вагонов-лоукостеров» как в действующих поездах по сниженному тарифу, так и для отдельного бренда-перевозчика.

Если человек ограничен в средствах, то он покупает «эконом-бюджет» и сразу знает, что это будет вагон достаточно давнего срока постройки и соответственно оснащенный. Фото Марата Гайфуллина

— Такие планы действительно были, но проект пока не реализован. Он готовится к реализации со следующего года, — сообщили в пресс-службе ФПК нашему изданию. — Сейчас все упирается в информационное сопровождение, перенастройку главного вычислительного центра. Также, скорее всего, будет немного изменен сайт с движком по продаже билетов. Дело в том, что сейчас классы обслуживания маркируются в зависимости от типа вагона, а мы хотим прийти к другим наименованиям. То есть сейчас в составе есть вагоны «люкс», «СВ», «плацкарт» и «сидячие». Будет все то же самое, только другие названия: «бизнес», «комфорт», «эконом» и «эконом-бюджет». По сути, мы получим состав из вагонов разного года постройки и разного уровня комфорта. Если человек ограничен в средствах, то он покупает «эконом-бюджет» и сразу знает, что это будет вагон достаточно давнего срока постройки и соответственно оснащенный.

Также собеседник «Реального времени» из пресс-службы ФПК сообщил, что в феврале текущего года компания заключила договор на сумму 237 млрд рублей с Тверским вагоностроительным заводом, входящим в «Трансмашхолдинг», в рамках которого до 2025 года будет закуплен 3 731 новый вагон.

— В рамках контракта уже было поставлено 525 вагонов. В среднем в течение этих лет, начиная с этого года, где-то по 600 новых вагонов будут приниматься в эксплуатацию. При этом те вагоны, которые выработали свой ресурс, будут выводиться из парка, — рассказали в пресс-службе.

«В настоящий момент это достаточно актуально»

По просьбе «Реального времени» эксперты оценили идею ФПК по введению нового класса обслуживания «эконом-бюджет». Так, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский считает, что инициатива вполне может найти своего потребителя.

— На фоне общего невысокого уровня благосостояния люди активно пользуются любыми способами экономии, в том числе, экономии на отдыхе. Это выражается, как в поиске достаточно бюджетных средств размещения, так и в транспортной экономии. Если говорить об авиасообщении, то многие готовы жертвовать своим временем, выбирая не очень удобные рейсы с пересадками. Также популярностью пользуются лоукостеры, которые ограничивают пассажира в комфорте, но при этом формируют выгодную цену, — комментирует Уманский. — Исходя из всего озвученного, я прихожу к выводу, что различные бюджетные варианты железнодорожного сообщения также будут востребованы. На мой взгляд, в настоящий момент это достаточно актуально. Но необходимо помнить, что услуга может быть сколь угодно упрощена, но в основе ее обязательно должна быть безопасность.

В свою очередь президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов придерживается противоположной позиции.

— На сегодняшний момент плацкарт, комфорт-плацкарт и, например, двухэтажный поезд обладают достаточно демократичной ценой. Поэтому на такие «убитые» поезда с разницей в 500—600 рублей, я думаю, вряд ли будет спрос, — считает эксперт. — Для коротких расстояний — 4-5 часов — лучше сделать сидячие вагоны. Плюс в вагон влезет больше людей. В данном случае можно сделать прекрасное ценообразование.