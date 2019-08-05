Эксперты об идее РЖД запустить «ж/д лоукостер»: «На «убитые» поезда вряд ли будет спрос»
Проект железнодорожного перевозчика с доступными билетами может появиться в России с 2020 года
Год назад дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская компания» сообщила о намерении запустить в России так называемый «железнодорожный лоукостер». Речь шла о появлении нового класса обслуживания «эконом-бюджет», под который будут выделены старые вагоны, еще не списанные в утиль. «Реальное время» выяснило, не передумала ли «дочка» РЖД запускать этот проект, на какой стадии реализации он находится и будет ли он, по мнению экспертов, пользоваться спросом у пассажиров.
«Проект готовится к реализации со следующего года»
В августе прошлого года российские СМИ раструбили приятную для многих новость: в России появится первый «железнодорожный лоукостер». Инициатор — «дочка» РЖД «Федеральная пассажирская компания». На деле же оказалось, что соблазнительного в этой инициативе не так уж и много.
Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ФПК, компания планирует введение нового класса обслуживания «эконом-бюджет», для которого будут использоваться старые плацкартные вагоны до их списания в утиль. Отмечается, что в них не будет биотуалетов и кондиционеров, однако цену на билеты установят соответствующую. В планах — использование «вагонов-лоукостеров» как в действующих поездах по сниженному тарифу, так и для отдельного бренда-перевозчика.
— Такие планы действительно были, но проект пока не реализован. Он готовится к реализации со следующего года, — сообщили в пресс-службе ФПК нашему изданию. — Сейчас все упирается в информационное сопровождение, перенастройку главного вычислительного центра. Также, скорее всего, будет немного изменен сайт с движком по продаже билетов. Дело в том, что сейчас классы обслуживания маркируются в зависимости от типа вагона, а мы хотим прийти к другим наименованиям. То есть сейчас в составе есть вагоны «люкс», «СВ», «плацкарт» и «сидячие». Будет все то же самое, только другие названия: «бизнес», «комфорт», «эконом» и «эконом-бюджет». По сути, мы получим состав из вагонов разного года постройки и разного уровня комфорта. Если человек ограничен в средствах, то он покупает «эконом-бюджет» и сразу знает, что это будет вагон достаточно давнего срока постройки и соответственно оснащенный.
Также собеседник «Реального времени» из пресс-службы ФПК сообщил, что в феврале текущего года компания заключила договор на сумму 237 млрд рублей с Тверским вагоностроительным заводом, входящим в «Трансмашхолдинг», в рамках которого до 2025 года будет закуплен 3 731 новый вагон.
— В рамках контракта уже было поставлено 525 вагонов. В среднем в течение этих лет, начиная с этого года, где-то по 600 новых вагонов будут приниматься в эксплуатацию. При этом те вагоны, которые выработали свой ресурс, будут выводиться из парка, — рассказали в пресс-службе.
«В настоящий момент это достаточно актуально»
По просьбе «Реального времени» эксперты оценили идею ФПК по введению нового класса обслуживания «эконом-бюджет». Так, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский считает, что инициатива вполне может найти своего потребителя.
В свою очередь президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов придерживается противоположной позиции.
комментарии
там, где есть спрос, надо больше сидячих мест.
Тогда цены станут конкурентоспособными с ночными автобусами и бла-бла кар, которые крайне опасны