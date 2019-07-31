«Я даже не могу придумать, что может заменить «Гарри Поттера»

Российский двойник Гарри Поттера — об угасании фанатского сообщества «ГП» и волшебстве истории Джоан Роулинг

Сегодня 54 года исполняется британской писательнице Джоан Роулинг, подарившей миру вселенную Гарри Поттера. Кстати, по роману, юный волшебник родился в этот же день. В честь этой даты «Реальное время» побеседовало с прославившимся на весь мир российским двойником Поттера — Николаем Последом, которого со всей уверенностью можно назвать преданным фанатом истории, начатой Роулинг еще в 1997 году.



«С этой историей надо «марафонить»



— Николай, не могли бы вы рассказать, как познакомились со вселенной Гарри Поттера?

— Не помню когда это произошло точно, но уже в сознательном возрасте — лет в 16—17. Мой друг тогда читал «Гарри Поттера», а я его еще спрашивал: «Что за фигню ты там читаешь?». Потом из любопытства скачал на телефон первую часть и прочел ее в один заход. Дальше все как в тумане: книга за книгой.

— Ранее, в интервью другим изданиям, вы говорили, что перечитывали всю серию книг 6—8 раз. Фильмы также пересматривали неоднократно. А что заставляет вас возвращаться к этой истории раз за разом?

— Перечитывал, пересматривал и сейчас бы не отказался, но на это нет времени в нужном объеме. Просто с этой историей надо «марафонить»! Либо все фильмы за раз, либо зачем это надо вообще. Это как с любимой песней, которую слушаешь уже несколько лет и тебе не надоедает. Вообще, мне просто нравится сама история, не более. Это сравнимо с тем, что некоторые включают «Друзей» просто для фона.

Фото warnerbros.com

— А как вы относитесь к тому, чем к 2019 году обросла история о юном волшебнике («Фантастические твари», разговоры о сериале-приквеле и так далее)?

— Понятно, что это все — коммерция, но, когда я ходил на последних «Тварей», от музыки на заставке у меня мурашки пробежали. Хоть сам фильм и «не зашел» вообще. В целом я не вижу ничего плохого в желании заработать на этом.

— Перед интервью я пробежалась по российским сообществам, посвященным «ГП», поискала живые фан-клубы, и у меня появилось ощущение угасания. Вы ту же картину наблюдаете?

— Про спад интереса сказать сложно. На новых фильмах в день премьеры залы забиты битком. Скорее всего, все, кто в свое время сидел на форумах и в тематических группах «ВК», просто выросли. У людей банально нет времени.

Вообще, я никогда не задумывался над тем, где новые фанаты. К тому же сейчас столько информации по любому запросу в «Гугле», что уже никому не нужны обсуждения на тысячу комментариев.

— А вы сами состояли/состоите в каком-нибудь фан-клубе «ГП»?

— Я состоял в парочке групп, но просто потому что было приятно видеть в ленте гифки из фильмов — не более. При этом, я активно играл на Pottermore (сайт Джоан Роулинг, — прим. ред.) и ждал, когда там откроются новые локации.

Фото ivbb.ru

«Все эти супергерои, комиксы — это же совсем другое направление»

— Нет ли у вас ощущения, что полюбившуюся миллионам людей вселенную теперь теснят другие? Кто приходит на замену «ГП»? Могут ли его заменить комиксы и супергерои?

— Я даже не могу придумать, что может заменить «Гарри Поттера». В том смысле, что я не вижу конкурента. Все эти супергерои, комиксы — это же совсем другое направление. А история про мальчика, который выжил, сама по себе уникальная.

— Ну, сейчас реально увлечь ребенка историей, начатой Джоан Роулинг еще в 1997 году?

— Как я уже говорил, она уникальна. После стольких лет? Всегда.



— Вы будете читать книги о Гарри Поттере своим детям?



— Если они сами захотят и если будет доступен перевод от «Росмэн», то, конечно, да.

— Любопытно, что вы подчеркнули момент про перевод (российские фанаты «Гарри Поттера» не так давно выступили против перевода от Марии Спивак, — прим. ред.).

— Что касается перевода, то я читал и Спивак, и «Росмэн». Если выражаться прилично и без мата, то «Росмэн» просто лучше.

