Заработало! Система VAR сделала первый результат в российском футболе

Третий тур РПЛ оказался еще более огненным, чем два предыдущих. «Реальное время» рассказывает, чем запомнился футбольным болельщикам и экспертам прошедший уикенд.

«Дебил», «Пиджак», «Мямля»… Чего только не наслушался Кононов в эти дни



Не было на прошедшей неделе человека несчастнее Олега Кононова в российском футболе. Главный тренер «Спартака» не стал ввязываться в перебранку с Игорем Шалимовым, «наехавшим» на него по явно надуманному поводу, видимо, решив ответить «счетом на табло» в очередном матче. Благо соперник казался для этого вполне подходящим: дебютант РПЛ «Тамбов» в двух стартовых турах не набрал ни одного очка и считается одним из железных кандидатов на вылет в ФНЛ.

И игра шла с серьезным территориальным преимуществом «Спартака» — «красно-белые» регулярно создавали моменты, четырежды (!) угодив мячом в каркас ворот. Да и во многих других эпизодах казалось, что «Тамбов» защищается «на тоненького». Но если в обороне «горожане» наошибались серьезно, то атака новичков РПЛ поразила своим хладнокровием. Настоящим откровением стала игра новичка клуба защитника Седрика Гогуа, отметившегося голом и признанного лучшим игроком матча. Причем в последних сезонах ивуариец сидел в запасе «Кайрата» и «Даугавпилса», а его вояж в «СКА-Хабаровск» закончился ничем — ни одной игры за дальневосточный клуб он так и не провел.

«Когда приехал в Тамбов, увидел его в дубле, взял его в основу потренировать стандарты — так все и началось. Потом случайно оказалось, что это клиент Селюка. Я в окружении. От Селюка не спрячешься», — рассказывал после игры со «Спартаком» наставник тамбовчан Александр Григорян о знакомстве с Гогуа.

Руководство «Спартака» поставило перед Кононовым ультиматум: если он не сможет обыграть «Динамо» и швейцарский «Тун» в квалификации Лиги Европы, то будет незамедлительно отправлен в отставку. Фото spartak.com

И Григорян, и руководство «Тамбова» заявили о нежелании быть причиной возможной отставки Кононова. Но, кажется, самые мрачные дни для Олега Георгиевича только начинаются. Руководство «Спартака» поставило перед Кононовым ультиматум: если он не сможет обыграть «Динамо» и швейцарский «Тун» в квалификации Лиги Европы, то будет незамедлительно отправлен в отставку. Любопытно, что та же ситуация в преддверии очной игры и у «Динамо»: руководство ВТБ готово уволить наставника «бело-голубых» Дмитрия Хохлова в случае провала в играх со «Спартаком» и «Зенитом».

Первый пряник — комом. Выступление «Арсенала» в ЛЕ может привести команду к кризису

Хуже неделя, чем у «Спартака», выдалась только у тульского «Арсенала». Посреди нее команда Игоря Черевченко сенсационно уступила «Нефтчи» в Лиге Европы. Этот результат шокировал даже самих азербайджанцев: президент бакинского клуба честно признался, что перед матчем думал максимум о ничьей. На игру с «Ростовом» «оружейники» вышли предельно мотивированными, однако скорость их атак, как и в лигоевропейском матче, оставляла желать лучшего.

Очень слабо начинает сезон Горан Чаушич, пусть даже и забивший «Ростову» на 94=й минуте. Выкупленный у «Црвены звезды» сербский полузащитник порой тормозил атаки туляков, из-за чего ростовчане успевали закрывать проблемные зоны. Как и в игре с «Нефтчи», едва ли не единственным светлым пятном в «Арсенале» стал Евгений Луценко. Экс-нападающий «Динамо» обретает былую форму и все успешнее навязывает свои «условия» защитникам. В отчетном туре он гроссмейстерски выиграл позицию у Евгения Чернова, головой переправив мяч в ворота.

Увы, голов Чаушича и Луценко хватило лишь для того, чтобы подсластить горечь поражения — 2:3. Ростовчане традиционно удачно начинают сезон и уже успели подняться на второе место. На этой позиции они сменили «Урал», и именно с екатеринбуржцами команде Валерия Карпина предстоит сыграть в следующем туре. Игра явно заслуживает внимания болельщиков, несмотря на неброскую афишу: в Екатеринбурге встретятся потенциальные открытия сезона.

Ростовчане традиционно удачно начинают сезон и уже успели подняться на второе место. Фото arsenaltula.ru

Игроки воюют с фанатами. Что за дичь происходит в «Динамо»

Матч с «Уралом» болельщики «Динамо» ожидали с большой опаской. После поражения от «Рубина» количество противников Хохлова среди них, наверное, впервые превысило число сторонников. Буквально за пару дней до игры с «Уралом» Дмитрий Валерьевич открыто заявил о готовности к возможной отставке. К тому же екатеринбуржцы великолепно провели старт, вчистую обыграв крепкие «Уфу» и «Ахмат». Форма лидера атак Эрика Бикфалви, вингера Эль-Кабира, разыгравшегося новичка Рафала Аугустиняка и джокера Юрия Бавина справедливо вызывала у динамовцев опасения.

После матча с «Рубином» у фанатской трибуны «Динамо» случился конфликт болельщиков с игроками. Футболисты подошли исполнить после матча заряд «Лишь в одну команду мы верим…», однако фанаты ответили кричалкой «Не позорьте имя «Динамо». В результате на «Урал» пришло уже 12 тысяч зрителей — на 5 тысяч меньше, чем в прошлом туре. Конфликт даст о себе знать и после игры с екатеринбуржцами: футболисты демонстративно не подойдут отсалютовать трибунам.

В первые полчаса превосходство «Динамо» не вызывало сомнений, и довольно быстро оно материализовалось в голы Юсупова и Панченко. Второй тайм болельщики «бело-голубых» ожидали с нетерпением, надеясь на повторение декабрьского матча 2018 года. Увы, о 4:0 речи в этот вечер не было. Вторую половину «Динамо» провело традиционно гораздо слабее первой. Ключевой у «Урала» стала замена Петрюса Бумаля на Николая Димитрова: болгарин регулярно смещался на правый край, став головной болью для Рауша. После перерыва у «Урала» было по меньшей мере четыре опасных момента, но, похоже, все свои голы екатеринбуржцы забили в первых двух турах.

Для Хохлова и его команды начинается настоящий ад: в соперниках будут подряд «Спартак», «Зенит» и «Локомотив». Фото fcdynamo.ru

После матча Дмитрий Хохлов улыбался впервые в сезоне. Он гораздо охотнее обычного отвечал на вопросы, но даже в такой позитивной атмосфере нашлась ложка дегтя. На вопрос корреспондента «Реального времени» об отсутствии Самбы Соу в заявке Хохлов ответил, что игрок был оставлен дома «по внутриклубным причинам». Вероятность ухода Соу из «Динамо» этим летом практически стопроцентная.

Времени праздновать между тем почти нет. Для Хохлова и его команды начинается настоящий ад: в соперниках будут подряд «Спартак», «Зенит» и «Локомотив». Именно эти матчи покажут, насколько бело-голубые готовы к борьбе за место в Лиге Европы.

World of VARcraft. Единственный гол в главном матче тура забит благодаря консультации с видеоассистентами

Официальный дебют системы VAR в РПЛ состоялся еще в матче «Динамо» — «Рубин», однако впервые технология была применена именно в третьем туре. И именно этим, пожалуй, и запомнится очередное противостояние ЦСКА и «Локомотива».

Оба эпизода, подвергшиеся VAR-исследованию, случились в штрафной «Локо». Но если в первом случае судья простил игру рукой Живоглядова в своей штрафной, то Мурило за фол на Чалове жестко наказал. Гол Федора с пенальти и решил исход в целом равного противостояния.

«Железнодорожники» в этой игре довольно организованно защищались: в отдельных эпизодах в отборе здорово играл даже нескладный Эдер. В центре поля великолепен был Крыховяк, порой протаскивавший мячи на чужую половину поля в невероятных ситуациях. Традиционно заряжен на ворота был Алексей Миранчук, сумевший даже отличиться — его гол был отменен из-за офсайда.

«Красно-зеленые» потерпели первое поражение в сезоне. Фото fclm.ru

Однако у «Локо» сказалась старая болезнь: слабая игра в позиционном нападении. Армейцы играли очень плотно и успешно закрывали пространство у своей штрафной. В этой ситуации «Локомотиву» были необходимы быстрые неординарные решения, но толковой поддержки у Алексея Миранчука в этот день не оказалось, и «красно-зеленые» потерпели первое поражение в сезоне. Теперь они едут в гости к «Крыльям Советов», в стане которых сейчас неспокойно: самарцы потерпели два поражения подряд, и слухи о возможном выражении недоверия к Миодрагу Божовичу вновь начинают набирать обороты.

