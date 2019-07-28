К финишу лежа, сидя и стоя: железные люди разыграли медали чемпионата Европы

Казань поджарила их солнышком, полила дождичком и поприветствовала салютом

Фото: Ринат Назметдинов

Победой представителей стран-лидеров мирового триатлона из Англии и Швейцарии завершился чемпионат Европы в Казани в дисциплине спринт. У россиян есть шанс взять реванш, когда в воскресенье на старт выйдут простые (и не совсем простые) любители триатлона. Подробности вчерашних заплывов, заездов и забегов — в репортаже «Реального времени».

Америка, спасибо за триатлон



Мир спорта выстроен так, что одни придумывают его виды, а другие выигрывают медали в них. Для примера, англичане придумывали командные игровые виды спорта — футбол, теннис, бадминтон. А французы активности по ним: чемпионаты мира и Европы, еврокубки по футболу и, конечно, Олимпиады. Вот и в отношении триатлона нужно заметить, что придумали его как раз-таки французы, а первые активности начали осуществлять в Америке, где 45 лет назад прошел дебютный чемпионат мира.

Будучи абсолютной доминирующей державой в течение 20 лет, американцы растеряли практически всю мощь и силу к концу прошлого века, когда, собственно, и состоялся дебют олимпийского триатлона в Сиднее-2000. Достаточно сказать, что по общему количеству олимпийских наград американцы сейчас всего лишь седьмые, а последний чемпион мира у них был в 2002 году, когда отличился Тим Де Бум. Среди женщин у них есть олимпийская чемпионка Гвен Йоргенсен, но до нее настоящие американки не побеждали с 1985 года. Тут надо пояснить, что у США есть более позднее золото, но его завоевала блистательная Пола Ньюби-Фрейзер, уроженка Зимбабве.

Триатлон постепенно превращается в вид спорта, свободный от американского присутствия на пьедесталах почета

Резюмируя этот пассаж, можно смело сказать спасибо американцам за очередной вид спорта, который они придумали, а затем уступили в нем первенство. После синхронного плавания, где родоначальники-американцы на нынешней Акватике-2019 не завоевали ни одной медали, после вольной борьбы, обеспечивающей куском хлеба суровых мужчин из Дагестана, Осетии и Чечни, триатлон постепенно превращается в вид спорта, свободный от американского присутствия на пьедесталах почета.

В воде ничего нельзя выиграть, можно только проиграть

Впрочем, казанский чемпионат Европы априори был свободен от американского присутствия, зато в Казань приехали спортсмены Старого света. Например, из Швейцарии, которая доминирует в женской части триатлона. Это оттуда трехкратная чемпионка мира Даниэла Риф, а также одновременно вице- и экс-чемпионка Олимпиады Никола Шпириг, побеждавшая в Лондоне-2012 и уступившая золото в Рио-2016 уже упомянутой Йоргенсен. В Казань из Швейцарии приехала среди прочих Джули Деррон. Она младшая из семейства Деррон, в котором старшая Нина (26 лет) и средняя Мишель (25 лет) также занимаются триатлоном.

Водную дистанцию в 750 метров выиграла португалка, которая на общем финише была только 18-й. Тут трансляции с водного чемпионата мира доказывают, что даже на дистанции 200 метров нельзя предсказать победителя по половине дистанции. Даже за 50 метров можно быть пятым, а на финише стать чемпионом и обладателем мирового рекорда. Но для этого необходимо быть суперталантом, таким как россиянин Антон Чупков. Португалке пока до него далековато…

Водную дистанцию в 750 метров выиграла португалка, которая на общем финише была только 18-й

Кстати, лидер сборной России Александра Разаренова была 17-й. Возможно, проблема была в том, что Александра травмировала руку на плавании, а потому бремя лидерства в сборной пришлось взять на себя другим. Лучшей из россиянок была Анастасия Абросимова, финишировавшая пятой.

Деррон на финишном комментарии доказала, что даже железные люди — это простые женщины. На простой вопрос о самочувствии она «коротенько», минут на пять, рассказала журналисту и болельщикам все, что у нее накопилось за 25 километров молчания. Причем без одышки, поскольку особой усталости она не выказывала, как и все призеры и лидеры. В отличие от привычных нам финишных картинок с биатлона или лыжных гонок, когда «умирают» прежде всего победители, на женском триатлоне хуже выглядели те, кто финишировал позже, то есть находился на дистанции дольше. Та же Деррон спокойно «давала пять» болельщикам, как и серебряный призер Петра Курикова из Чехии.

Спринт завершился победой представителей стран-лидеров мирового триатлона

К слову об умирании… К сожалению, для триатлона это довольно частая история. К примеру, только в этом году погибли триатлеты в США, Новокузнецка и Финляндии, где скончался депутат Елабужского городского совета, заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» Виталий Дерягин. С одной стороны, это звучит предостерегающе, с другой… Букавшин умер в 20 лет. Елисеев разбился в таком же возрасте. Азербайджанец Гашимов скончался в 28 лет. Армянин Асрян тоже в 28. Ластин ушел в 38. Страшно, когда умирают, не достигнув и сорока, и еще более страшно, что все это… шахматисты. Если знать больше, то и на мир получается смотреть шире. И понимать, что старуху с косой можно встретить где угодно.

Губернаторы, спортсмены, братья…

Среди тех, кто готов смотреть на мир шире, многие известные спортсмены и видные политики. В соревнованиях любителей в Казани принимал участие экс-биатлонист сборной России Иван Черезов — представитель Ижевска, попробовавший свои силы в виде спорта, в котором соревнуется и глава Удмуртии Александр Бречалов. Стоит отметить, что если в триатлон зачастую приходят бывшие пловцы, то Бречалову специально для этого вида спорта пришлось научиться плавать вольным стилем. Также триатлетом является врио губернатора Курской области Роман Старовойт, а уж спортсменов из разных видов спорта, таких как лыжники Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин и новичок «Ак Барса» Михаил Фисенко, очень много. В том же Татарстане триатлоном хотела заниматься бегунья Юлия Зарипова, но, увы, после громкой презентации «что-то пошло не так»…

Бречалову специально для этого вида спорта пришлось научиться плавать вольным стилем. Фото oprf.ru

Если женщинам пришлось стартовать при достаточно жарких для велогонки и бега 27 градусах, то над мужчинами казанская погода сжалилась, «занавесив» солнечное небо грозовыми тучами. Из воды первыми выплыли чех Червенка и россиянин Игорь Полянский, что дало нашим болельщикам небольшой повод порадоваться, но после того как спортсмены пересели на велосипеды, лидерство захватил дуэт британцев Гордона Бенсона и Самуэля Дикинсона, представителей знаменитой английской школы триатлона, доминирующей в мужской части этого вида спорта. Лидерами ее являются братья Алистер и Джонатан Браунли, на двоих завоевавшие шесть медалей с Олимпиад и чемпионатов мира.

В Казань они не приехали, как и швейцарские «железные женщины», но это связано с тем, что к спринтерским чемпионатам Европы в триатлоне пока относятся без должного пиетета, а мы позволим себе абзац о многочисленных братьях в триатлоне, представляющих российский триатлон. Это братья Антиповы — Григорий и Михаил, Брюханковы — Александр и Андрей, Васильевы — Иван и Денис, все представители рыбинской школы триатлона, одной из лучших в России, плюс братья Полянские — Дмитрий и Игорь из Красноярска.

Воздушный поцелуй от чемпиона

Зачастую приходится слышать от обывателей о скуке циклических видов спорта. Триатлон — это тройная циклика, переходящая от более простого к сложному: вначале спорт в положении лежа (плавание), потом сидя (велоспорт), наконец, стоя (бег).

«Васильев по праву принимает участие в чемпионате», — говорил главный тренер сборной России Игорь Сысоев. Фото tatarstan.ru

Среди профи англичане благодаря усилиям Бенсона и Дикинсона увезли из Казани золотую и серебряную медали. Причем бежали они так близко друг к другу, что не стали тратить время на отбивание ладошей болельщикам на финише, зато Бенсон послал всем воздушный поцелуй. Третьим финишировал азербайджанец Ростислав Певцов.

Татарстан на чемпионате Европы представлял Вячеслав Васильев, однофамилец рыбинских Васильевых. «Недавно прошел чемпионат России в Альметьевске, и первые пять спортсменов получили возможность выступить на чемпионате Европы. Васильев очень достойно себя проявил, с моей точки зрения, даже неожиданно. Показал очень хороший результат, у него лучшее беговое время. Он по праву принимает участие в чемпионате», — говорил главный тренер сборной России Игорь Сысоев.

Сам же Вячеслав перед стартом решил обойтись без прогнозов: «Я не люблю загадывать. Постараюсь выложиться на сто процентов и сделать все, что от меня зависит, чтобы зрители получили удовольствие». Так и получилось: и Васильев выложился, и зрители получили удовольствие, что было заметно на финише.

Стоит отметить, что Васильев в 2010 году был пойман на приеме допинга, это было запрещенное средство корфедон, но он тогда представлял столицу Марий Эл — Йошкар-Олу. Сейчас спортсмен защищает цвета сборной Татарстана, который очень хочет войти в элиту российского, а затем и мирового триатлона. Васильев на домашней трассе финишировал 19-м и третьим среди россиян. Забавно, что из братских дуэтов в Казань приехали по одному представителю: Игорь Полянский (занял 7-е место), Денис Васильев (19-е), Андрей Брюханков (27-е), Григорий Антипов (29-е). Судя по звукам салюта, доносившимся поздно вечером с набережной Казанки, профи и любители весело отметили экватор казанского чемпионата Европы.



1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов