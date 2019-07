«Мне очень понравились татары и русские. Я поняла, что вы живете очень дружно»

Арабские туристы восхищены Татарстаном. Кто еще любит к нам ездить и как это повлияло на сервис

Группу арабских туристов из Израиля поразило путешествие по Татарстану. Судя по отзывам, больше всего гостей в регионе впечатлили мир и согласие между представителями разных национальностей и вероисповеданий. Арабы успели посетить Болгар, Свияжск и планетарий КФУ. Газета «Реальное время» также изучила другие отзывы иностранных туристов о Казани, как они отнеслись к «татарскому фастфуду» и свободному доступу в мечеть «Кул-Шариф». В Госкомитете по туризму и специалисты сайта Visit Tatarstan, отвечающие за турпоток, рассказали, как благодаря иностранцам казанцы заговорили по-английски.

«Мне очень понравились татары и русские»

Группа из 18 арабских туристов из Израиля поделилась своими впечатлениями от путешествия по Татарстану с телеканалом ТНВ. Приехавшие в республику по приглашению своей коллеги, уроженки Татарстана, они успели посетить Болгар, Свияжск, Храм всех религий и планетарий КФУ.

— Мне очень понравились татары и русские. Я поняла, что вы живете здесь очень дружно, — призналась одна из туристок — Алия Абурабия.

— Я не ждала и 10 процентов того, что увидела. Очень красивые дома, очень красивая, необыкновенная архитектура, — рассказала другая гостья — Самахер Эсван.

Казань регулярно входит в десятку самых популярных среди иностранцев городов

Мы уже писали, что Казань вошла в тройку российских городов, с которых иностранцы начинают знакомство с Россией. По данным Aviasales, в Казань чаще всего прилетают иностранные туристы из Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании. Всего посетить Казань советуют зарубежным гостям 7% опрошенных россиян. Отмечается, что столица Татарстана является колоритным городом, впитавшим в себя культуру разных народов. На первом месте находится Санкт-Петербург, за который проголосовали 56% респондентов. Далее следует Москва (32%).

По данным другого сервиса, Maps.me, Татарстан в списке самых популярных у иностранцев регионов России занимает седьмое место, уступая Адыгее, Ростову, Свердловской области, Москве, Питеру и Краснодарскому краю, замыкает десятку Башкортостан. Кроме того, Татарстан не так давно вошел в десятку самых безопасных для туристов регионов России, наряду с Москвой, Ленинградской областью и Алтаем.

Главным «триггером» популярности стал мундиаль

По официальным же данным за 2018 год, в Татарстане побывали 345,7 тыс. иностранных туристов. Как отметил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, количество иностранных граждан, прибывших в Татарстан, возросло почти на четверть (+24,3%) по сравнению с показателем 2017 года.

Часть иностранцев приезжали в Татарстан поболеть за свою национальную команду на чемпионате мира по футболу. Фото Максима Платонова

Для сравнения, в 2017 году в республике побывало 278 тыс. иностранцев, в 2016-м — 250 тысяч. Тогда в Татарстан приезжали чаще всего из Китая, Колумбии, Германии, Ирана и Турции — отметим, что часть иностранцев по очевидным причинам приезжали в Татарстан поболеть за свою национальную команду на чемпионате мира по футболу. Всего же в прошлом году турпоток в Татарстан составил 3,4 млн человек, почти на 10% выше, чем в 2017 году. Объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей (затраты на питание, транспорт, покупки) по итогам года прогнозировался на уровне 28,3 млрд рублей, это на 37% больше показателя 2017 года.

Казань как «настоящий евразийский город»

ЧМ-2018 года, прошедший через несколько лет после Универсиады, оказался фактически вторым мощным фактором, привлекшим туристов. Кроме того, мундиаль стал испытанием для татарстанского сервиса и властей. В прошлом году, например, многие иностранные туристы делали рекламу Казани через сарафанное радио в социальных сетях: выкладывали в сеть фото с достопримечательностями города, подписывая снимки: «Потрясающий город» или «Прекрасный день в Казани».

Судя по частоте объектов на фотографиях, особенной популярностью пользовались улица Баумана, кремль, Дворец земледелия и мечеть «Кул-Шариф» («Счастье, что есть такие невероятные места», — написал колумбийский болельщик), сравнивали столицу РТ с Лондоном. Иранский болельщик охарактеризовал Казань как «настоящий евразийский город с самыми удивительными людьми, культурой и историей».

По частоте объектов на фотографиях особенной популярностью пользовались улица Баумана, кремль, Дворец земледелия и мечеть «Кул-Шариф». Фото Олега Тихонова

Среди популярных — выставка «Передвижники» и Сабантуй

По данным Министерства культуры РТ, самый большой интерес у иностранцев вызвал Казанский Кремль — его посетили 297,2 тыс. человек. И… выставка «Передвижники» из собрания Государственной Третьяковской галереи — ее посетили 2,9 тыс. человек. В дни ЧМ популярностью пользовались и другие музеи и выставки: художественная галерея «Хазинэ», выставки: «После оттепели. Изобразительное искусство 1970—80 годов», «Кожаная мозаика Наили Кумысниковой», «Русское изобразительное искусство XVI — начала XX веков». Частыми гостями в казанских музеях были туристы из Китая, США, Германии, Мексики, Ирана, Бразилии, Австралии, Кореи и Италии.

Отдельно отметим, что особое любопытство у иностранцев вызывают не только места, но и праздники, точнее, один праздник — Сабантуй, который, например, в прошлом году посетили туристы из Испании, Колумбии, Польши, Австралии, США и Вьетнама. Колумбийские болельщики «такого зрелища не видели нигде» и описывали соревнования Сабантуя — «почти как футбол, ярко, горячо». «Это очень экстремально, впервые вижу такую игру, — так высказался по поводу национальной борьбы корэш другой иностранец. — Просто сумасшедшие болельщики». Китаянкам Сабантуй оказался по душе, потому что было «шумно и весело».

Особое любопытство у иностранцев вызывает Сабантуй, который, например, в прошлом году посетили туристы из Испании, Колумбии, Польши, Австралии, США и Вьетнама. Фото Олега Тихонова

Что говорят иностранцы о Татарстане в блогах

Иностранные туристы нередко оставляют отзывы о посещении Татарстана, в том числе и на YouTube. Так, осенью 2017 года в Казани побывал видеоблогер канала Russia Beyond Travel Тим Кирби, сразу найдя выделенный поезд из казанского аэропорта «в 10 раз дешевле, чем в Казани, — хотя ходит нечасто». Татарская национальная еда показалась ему «потрясающей», хотя «много калорий и муки». Кирби даже пожалел, что нет в других городах «татарского фастфуда». А в Доме татарской кулинарии он пообедал шурпой («фантастической») и мантами («восхитительными, тают во рту») и сам попытался сделать чак-чак. И, как и большинство иностранных гостей, если не все, прошелся по улице Баумана, отметив «красивые виды и возможность сразу прийти к Казанскому Кремлю». Он удивился, что ему разрешили поснимать мечеть «Кул-Шариф» («лучшее в Кремле!») внутри, и, кажется, впервые услышал молитву имама.

«Мечеть показывает разницу между западными и российской империей. Иван Грозный мог насильно навязать свою религию, но он разрешил местным оставаться в своей вере», — заявил блогер.

Перед отъездом посетил Центр волейбола, «где можно найти самых красивых — и высоких — девушек Казани» — «чирлидерш», в частности. Американская журналистка Челси Каннелл, со своей стороны, отметила тот факт, что большинство жителей Казани — «молодые люди: на улицах почти 200 тыс. студентов из 68 стран». Еще одна туристка, из Бостона, удивилась «татарской доброжелательности»: забыла ботинки в автобусе, и какой-то мужчина «три остановки бежал, чтобы их отдать, а он даже не говорил по-английски».

Иран стал вторым по числу интересующихся РТ — из-за нового рейса Тегеран — Казань

В Госкомитете РТ по туризму признались, что пока не успели подвести первые итоги по 2019 году, но рассказали о трендах. Так, судя по статистике сайта Visit Tatarstan — The Official Tourist Portal of the Republic of Tatarstan (официальная страница туристического бренда Татарстана, сайт недавно стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России в номинации «Развитие туристического потенциала региона»), в этом году среди «поставщиков» туристов в РТ на первом месте по-прежнему Россия. На втором — Иран. «Мы думаем, что это связано с открытием нового рейса между Тегераном и Казанью, иранские туристы стали прилетать чаще», — предполагают в Госкомитете. Третья позиция — Китай, и она не меняется уже два года. Далее идут Германия и США. Дальше Великобритания, Казахстан, Финляндия.

После открытия нового рейса между Тегераном и Казанью иранские туристы стали прилетать чаще. Фото Максима Платонова

— Больше всего иностранные туристы интересуются классическими направлениями вроде Болгара, Свияжска. Стало популярнее у российских туристов Камское Устье — как палаточное решение отдыха на природе. Интересуются также ресторанами и кафе в центре Казани и на Кремлевской набережной, — рассказали «Реальному времени» в Visit Tatarstan.

Как иностранцы заставили татарстанцев говорить по-английски

По словам менеджера сайта по аналитическим проектам Visit Tatarstan — Центра развития туризма Республики Татарстан Елизаветы Степановой, «туристам в Татарстане нравится посещать Казанский Кремль, национальный комплекс «Туган авылым», Старо-Татарскую слободу».

— Из положительных сторон иностранцы отмечают красивые виды, наше бережное отношение к культурному наследию. Замечают ухоженность, чистоту улиц, — рассказала она. — Нравится, что могут познакомиться в Татарстане с так называемым местным национальным колоритом. А мы с каждым годом наблюдаем, что туристы способствую повышению уровня культуры обслуживания и в отелях, хостелах, и в ресторанах, кафе. Туристы, действительно, отмечают доброжелательность и отзывчивость местных жителей. Не говоря уже о национальной кухне, которая им нравится.

Туристы, действительно, отмечают доброжелательность и отзывчивость местных жителей. Не говоря уже о национальной кухне, которая им нравится. Фото Максима Платонова

Отдельно в Госкомитете РТ по туризму отмечают положительное влияние иностранных туристов на качество местного сервиса и самих казанцев: иностранцы повышают уровень и частоту обслуживания на английском языке в кафе, ресторанах, отелях — «у нас и после чемпионата мира по футболу уровень владения английским языком у персонала продолжает расти».