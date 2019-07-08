Исследование: в Казань чаще всего прилетают туристы из Казахстана, Белоруссии и Чехии

Казань вошла в тройку российских городов, с которых иностранцы начинают знакомство с Россией. Об этом сообщается в исследовании портала Aviasales.

Посетить Казань советуют зарубежным гостям 7% опрошенных россиян. Отмечается, что столица Татарстана является колоритным городом, впитавшим в себя культуру разных народов.

По данным сервиса, в Казань чаще всего прилетают иностранные туристы из Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании.

На первом месте находится Санкт-Петербург, за который проголосовали 56% респондентов. Далее следует Москва (32%). В пятерке также находится город Сочи (5%).

Напомним, Татарстан попал в рейтинг самых безопасных для туристов регионов России.