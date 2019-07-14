Жесткая схватка на Центральном: в Казани проходит европейский отборочный олимпийский турнир по регби-7

Сегодня на Центральном стадионе Казани пройдут решающие матчи европейского отборочного олимпийского турнира по регби-7 среди 12 лучших женских сборных Старого Света. Россиянки сыграют с итальянками. В других четвертьфиналах встретятся Франция — Румыния, Испания — Польша и Англия — Ирландия.

Команда-победитель соревнований напрямую попадет на Олимпиаду-2020 в Японии, а команды, занявшие второе и третье места, продолжат борьбу в следующем раунде турнира — «Репешаже».

Казань впервые принимает отборочный олимпийский турнир, до этого с 2015 года здесь проходили этапы чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд. В 2017 и 2018 годах сборная России по регби-7 становилась победителем европейского чемпионата в столице Татарстана.