Жесткая схватка на Центральном: в Казани проходит европейский отборочный олимпийский турнир по регби-7
Сборная России вышла в четвертьфинал
Сегодня на Центральном стадионе Казани пройдут решающие матчи европейского отборочного олимпийского турнира по регби-7 среди 12 лучших женских сборных Старого Света. Россиянки сыграют с итальянками. В других четвертьфиналах встретятся Франция — Румыния, Испания — Польша и Англия — Ирландия.
Команда-победитель соревнований напрямую попадет на Олимпиаду-2020 в Японии, а команды, занявшие второе и третье места, продолжат борьбу в следующем раунде турнира — «Репешаже».
Казань впервые принимает отборочный олимпийский турнир, до этого с 2015 года здесь проходили этапы чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд. В 2017 и 2018 годах сборная России по регби-7 становилась победителем европейского чемпионата в столице Татарстана.
А накануне завершились матчи группового этапа, по итогам которых сборная России вышла в четвертьфинал, подробности — в видеорепортаже «Реального времени».
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