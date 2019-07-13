«Зеленский не идиот говорить Путину — верните Крым»

Политологи о выгоде и контексте первого разговора президентов Украины и России

Украинский лидер зарабатывает политические очки для своей избирательной кампании, чем и объясняется его инициатива о переговорах с Россией, считают эксперты. Примечательно, что разговор президентов в обеих странах интерпретировали по-разному. В украинской прессе сообщали, что Владимир Зеленский договаривался с Владимиром Путиным об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе, и других граждан своей страны. В московском Кремле же заявили, что речь шла об урегулировании ситуации на Донбасе и возвращении удерживаемых с обеих сторон лиц. Подробнее — в материале «Реального времени».



Разговор двух Владимиров



Первый разговор президентов России и Украины состоялся в четверг вечером по телефону и был инициирован украинской стороной. По сообщению Кремля, лидеры стран обсудили «вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились продолжить эту работу на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате» — в рамках группы глав четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины («нормандская четверка», — прим. ред.)

Интересно, что пресс-служба Зеленского представила несколько иной отчет о разговоре двух лидеров. По ее сообщению, «ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков», а также возвращение «других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ».

По сообщению Кремля, лидеры стран обсудили «вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Фото kremlin.ru

Переговоры президентов России и Украины могут продолжиться в Минске при посредничестве США, Германии, Великобритании и Франции. Во всяком случае с таким предложением еще ранее выступал Зеленский, а Путин его поддержал, отметив, что Москва готова к переговорам в любом формате и это может быть интересно.

«Вряд ли нужно сейчас обсуждать эмоциональные оттенки»

На следующий день в Кремле прокомментировали переговоры лидеров двух стран. По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин остался доволен первым общением с Владимиром Зеленским. Журналисты поинтересовались: каким по тональности получился разговор?

— Вряд ли нужно сейчас обсуждать эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения России и Украины очень важен, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Путина также сообщил, что разговор носил ознакомительный и прагматичный характер. По его словам, общение глав государств согласовывается весьма оперативно: «Была бы инициатива. С техническим согласованием проблем нет».

Дмитрий Песков сообщил, что разговор носил ознакомительный и прагматичный характер. По его словам, общение глав государств согласовывается весьма оперативно. Фото kremlin.ru

«В переговорах Путина и Зеленского тема Крыма не звучала»

Политолог, руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко еще в апреле заявлял, что Кремль будет говорить с Зеленским с позиции силы. Накануне Минченко на своей странице в Facebook указал, что «отставка губернатора Севастополя Овсянникова и первый разговор Путина с Зеленским в один день — не случайное совпадение»:

«По мнению российской стороны, на один из вопросов, заданных Зеленским в его известном выступлении со слоганом «Надо поговорить? Надо», ответ дан убедительный.

Это ответ на вопрос, чей Крым. Кто может поменять губернатора Севастополя, того и Крым».

«То есть, «бей своих, чтобы чужие боялись»?», — переспросил Минченко политолог Аббас Галлямов.

В разговоре с «Реальным временем» автор поста все же исключил возможность обсуждения темы Крыма в разговоре двух президентов по телефону:

— Нет, не говорили, потому что для России это не является темой для обсуждения. Я более чем уверен, что в переговорах Путина и Зеленского тема Крыма не звучала. Зеленский не идиот, не стал бы говорить Путину — верните Крым, — убежден Евгений Минченко.

«Зеленский сделал рискованную ставку»



По мнению эксперта, для Зеленского сам факт этого разговора амбивалентен. Минченко напомнил: когда украинского лидера спрашивали, что первое он скажет Путину, тот отвечал: «Спасибо, что вернули Крым». «Понятно, что ничего такого в разговоре с Путиным Зеленский не говорил».

Тем не менее политологи подчеркивают, что для президента Украины крайне важно выполнить свое предвыборное обещание вернуть домой украинских моряков, задержанных в Керчи.

— А дальше уже вопрос: на что и как это будет размениваться. Есть еще один отягощающий фактор — захват одного из жителей ДНР украинскими спецслужбами как раз во время президентства Зеленского, — подчеркнул Минченко.

— Конечно, обсуждали налаживание отношений, и позиция Путина здесь понятна. Надо дождаться выборов в Верховную Раду, чтобы в полной мере выстраивать новые отношения с Зеленским и его правительством. На данный момент — это гуманитарные вопросы, которые больше работают на Зеленского, потому что ему в предвыборной ситуации необходимо демонстрировать инициативу, и он задает тему возвращения моряков, пленных, удерживаемых в России. Для него это сейчас очень выгодно, поэтому звонок в какой-то мере — это помощь Путина Зеленскому, — высказал «Реальному времени» свое мнение о переговорах двух лидеров журналист, политолог Максим Шевченко.

По его словам, положительное решение вопроса по освобождению украинских моряков было бы выгодно обеим сторонам.



В целом оценить значение первого звонка Зеленского Путину, по мнению Евгения Минченко, пока невозможно, не зная более широкого контекста их разговора. «К чему все это приведет, мы узнаем в течение года — как там дальше будут развиваться отношения Украины и России. Пока Зеленский сделал рискованную ставку, а насколько она сработает на него, в том числе в ходе выборов в Верховную Раду, мы не знаем. Это мы увидим по практическим результатам», — заключил собеседник издания.