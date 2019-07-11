Путин оценил предложение Зеленского встретиться в Минске в присутствии Трампа, Макрона и Меркель

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам по Украине в любом формате. По его словам, встреча состоится только после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Минске. При этом он отметил, что во встрече также должны принять участие президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент России отметил, что не знает, как отреагировали на предложение другие лидеры стран.

«Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным», — цитирует Путина ТАСС.