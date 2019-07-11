Путин впервые провел переговоры с Зеленским
Между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским впервые состоялись переговоры. Лидеры двух государств общались по телефону.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что переговоры прошли по инициативе украинской стороны. Были подняты вопросы урегулирования на Юго-Востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате. Этот разговор — первый контакт Путина и Зеленского после избрания президента Украины, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске.
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