Путин впервые провел переговоры с Зеленским

Между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским впервые состоялись переговоры. Лидеры двух государств общались по телефону.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что переговоры прошли по инициативе украинской стороны. Были подняты вопросы урегулирования на Юго-Востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате. Этот разговор — первый контакт Путина и Зеленского после избрания президента Украины, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске.

