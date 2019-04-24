Политолог: Кремль будет говорить с Зеленским только с позиции силы

Политологи прокомментировали газете «Ведомости» введение упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям ДНР И ЛНР.

«Вслед за санкциями, введенными Россией незадолго до второго тура выборов президента Украины, и отказом Путина поздравить Зеленского с победой это уже третий сигнал со стороны Москвы, что никаких ставок на Зеленского у России не было. Кремль приглашает его к диалогу с позиции силы», — считает руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Как сообщил замдиректора центра политических технологий Алексей Макаркин, Москва также дает понять, что Донецк и Луганск — это территории ее влияния, где теперь будет проживать все больше граждан России.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.