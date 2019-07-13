Видеоопрос: «А вы бы одолжили денег мужу Луизы Хайруллиной, проигравшему похищенные 25 млн рублей?»
Марат Хайруллин, супруг кассира из башкирского Салавата Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже 24,5 млн рублей, попросил у россиян денег в долг для возмещения ущерба банку. Такое заявление он сделал в эфире передачи Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Всю похищенную сумму Хайруллин, по его словам, проиграл на тотализаторе.
«А вы бы дали в долг мужу Луизы Хайруллиной, проигравшему похищенные деньги?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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