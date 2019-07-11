Генеральный консул Турции в Татарстане покинет свой пост

Генеральный консул Турции в Татарстане Ахмет Садык Доган на пресс-конференции объявил о решении покинуть пост в связи с тем, что срок его полномочий закончился

Он планирует вернуться в Анкару, где будет работать в министерстве иностранных дел.

Имя преемника генконсула станет известно в конце августа или начале сентября.

«Я уже знаю, кто будет, но есть некоторые формальности, и пока они не завершены, озвучить не смогу, еще принимающая сторона должна согласовать кандидатуру», — цитирует Догана «Татар-информ».

Ахмет Садык Доган занимает пост генерального консула Турции в Казани с 15 января 2018 года. Предыдущий генконсул Турции Турхан Дильмач официально покинул пост в начале 2018 года.

Напомним, что в конце 2018 года Ахмет Садык Доган дал «Реальному времени» интервью по итогам своей поездки в Башкортостан.