Госзакупки Башкирии: квадроциклы для нацпарка, новогодние подарки энергетикам и чистая вода для Давлеканово

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

Фото: русмеханика.рф

1. Жилой комплекс для вахтовиков в ХМАО для «дочки» «Башнефти»

«Башнефть», главная нефтяная компания региона, организует закупку на 222,1 млн рублей, связанную со строительством вахтового жилого комплекса в районе центрального пункта сбора нефти «Соровский». Такая информация появилась на электронной торговой площадке ТЭК-Торг, в секции «Роснефти» 5 июля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 июля, а рассматривать их будут 20 августа. Итоги подведут только 15 октября 2019 года.

Строительство должно осуществляться в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, на территории Восточно-Вуемского лицензионного участка, в 37 километрах от поселка Салым и 43 километрах от поселка Сивыс-Ях. Расстояние до Нефтеюганска составляет 157 километров. От подрядчика потребуется строительство объектов энергетики, социально-бытового, социального и вспомогательного назначений. Отметим, что «Башнефть» является организатором закупки, а вот заказчик — тюменское ООО «Соровскнефть» — дочернее предприятие «Башнефти».

«Башнефть» организует закупку на 222,1 млн рублей, связанную со строительством вахтового жилого комплекса в районе центрального пункта сбора нефти «Соровский». Фото sibreg72.ru

2. Давлеканово собираются обеспечить чистой водой

Администрация города Давлеканово, райцентра одноименного района, собирается построить систему очистки воды за 104,2 млн рублей. Информация появилась 9 июля, заявки будут приниматься до 18 июля, тогда же состоится и аукцион. Закупка будет профинансирована из бюджета города.

Блок подготовки воды должен устанавливаться на железобетонном основании. В состав блока войдут модули осветления, обессоливания и обеззараживания. В составе блока выпаривания — насосы, выпарная установка и площадка очистки солевого остатка. На выходе должна получаться очищенная питьевая вода для города.

3. В Благовещенске отремонтируют парк за 15 миллионов

В другом районном центре Башкортостана — Благовещенске — готовятся потратить около 15 млн рублей на «капитальный ремонт парка №1». Информация об этом была обнародована на портале госзакупок 5 июля, заявки принимаются до 15 июля, а аукцион состоится 17 июля. Финансирование будет осуществлено за счет бюджетов Башкортостана и Благовещенска, а также за счет субсидии из федерального бюджета.

В рамках работ будут установлены бордюры на центральной площади, тротуары выложены плиткой, проведены работы по входной группе, построены туалет и фонтан. Детскую площадку покроют резиновой крошкой, помимо этого будут установлены скамейки и урны. Какой именно городской парк ждет капитальный ремонт из документации неясно.

В Благовещенске готовятся потратить около 15 млн рублей на «капитальный ремонт парка №1». Дизайн-проект с сайта blag-gp.ru

4. Для башкирских дорожников — пять внедорожников

Акционерное общество «Башкиравтодор» задумалось об обновлении автопарка. Предприятие собирается купить пять автомобилей Renault Duster по 983 тысячи рублей за штуку, всего, на 4,9 млн рублей. Информация появилась 3 июля, заявки принимаются до 12 июля. Итоги подведут 15 июля.

Машины должны быть поставлены уже в течение семи дней с даты получения предоплаты. Поставку осуществят до склада компании в деревне Мокроусово на территории Уфы. В машинах должен быть двухлитровый двигатель с мощностью в 143 л. с., ручная шестиступенчатая коробка передач, кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, подушка безопасности водителя и пассажира, принудительно подключаемый полный привод. Гарантия на автомобиль составит 36 месяцев или 100 тысяч километров.

5. Подарки детям «Башкирэнерго»

ООО «Башкирэнерго» уже в середине лета задумалось о зиме: предприятие купит детские новогодние подарки на общую сумму в 4,8 млн рублей. Тендер был объявлен 8 июля, заявки можно будет подать до 18 июля. Рассматривать заявки будут 27 августа.

Всего понадобится 6 276 новогодних подарков — 3 278 штук для детей до 7 лет и 2 998 штук для детей от 7 до 14 лет. В среднем каждый подарок будет стоить 850 рублей. Всего у подарков будет 11 получателей — подразделения «Башкирэнерго» и управление ООО «Башкирэнерго». Состав подарка, как следует из документации, должен быть сформирован из «лучшего ассортимента кондитерских изделий известных кондитерских фабрик, разнообразен и включать в себя: шоколадные конфеты укрупненные и высшей категории, плитки шоколадные, мармелад, суфле, фрукты в шоколаде, халву, карамель высокого качества, сосательные конфеты типа чупа-чупс, ирис и другие кондитерские изделия». Содержание шоколадных конфет должно быть не менее 80% в подарках возрастной категории от 7 до 14 лет и не менее 50% в подарках возрастной категории от 0 до 7 лет.

ООО «Башкирэнерго» уже в середине лета задумалось о новогодних праздниках. Фото roscontrol.com

6. Открытие Международных детских игр за 3 миллиона

Федеральное государственное автономное учреждение «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» заплатит 3 млн рублей за организацию проведения торжественной церемонии открытия 53-х Международных детских игр 2019 года. Информация о закупке у единственного поставщика появилась 9 июля — название его, правда, обнаружить не удалось.

Подрядчик должен будет обеспечить звуковое сопровождение, комплект быстровозводимых конструкций (в том числе сцену шириной в 32 и глубиной в 10 метров), световое сопровождение. Услуги должны были оказываться 9 и 10 июля, на Ленина, 114 (на универсальной спортивной арене «Уфа Арена»).

7. Русский драматический театр ждет реставрация

Государственный академический русский драматический театр Башкортостана заплатит 2,9 млн рублей за разработку проектной документации по сохранению своего здания, которое является объектом культурного наследия. Информация появилась 9 июля, заявки принимаются до 17 июля, а аукцион состоится 18 июля. Закупка будет профинансирована из средств бюджетного учреждения.

Здание расположено в Уфе, на проспекте Октября, 79. Подрядчик должен будет провести предварительные работы, комплексные научные исследования, создать проект реставрации и приспособления, разработать рабочую проектную документацию, а также отчетную документацию. Задание утверждено Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана.

Здание театра является объектом культурного наследия. Фото likes.ru

8. Возить делегации иностранных государств за 3 миллиона

МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы» планирует потратить 2,9 млн рублей на перевозку делегаций иностранных государств. О такой закупке стало известно 7 июля, она будет осуществлена у единственного поставщика. Подрядчиком стало ООО «Трансспецсервис».

Компания зарегистрирована в городе Мелеуз, на площади Химзавода. Учредитель и руководитель компании — Иван Бартенев, также владеющий 35,1% в ООО «Эверест», вместе с еще восемью физлицами. Перевозки делегаций должны осуществляться на автобусах Ford Transit, с 7 по 15 июля 2019 года. Каждый час перевозок будет стоить тысячу рублей. Перевозки будут осуществляться на 30 автобусах с 7 по 14 июля и на пяти автобусах — 15 июля. Кого именно и в рамках какого мероприятия будут возить — в документации не указано.

9. Снегоболотоходы для национального парка

Тем временем ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» планирует купить два квадроцикла. Стоимость каждого составит 533 тысячи рублей — общий объем закупки — 1,07 млн рублей. Об аукционе было объявлено 4 июля, заявки принимались до 11 июля.

Снегоболотоходы PM 800 EPS (или эквиваленты) должны быть с четырехтактными двигателями объемом не менее 800 кубических сантиметров и мощностью не меньше 60 л. с. Работать они будут на «92-м» бензине. Максимальная скорость снегоболотоходов составит 100 км/ч, трансмиссия — механическая с вариатором. Гарантия на транспорт должна быть не меньше трех лет. Доставлены они должны быть до поселка Нугуш Мелеузовского района.

10. Санаторий для автотранспортников

«Башавтотранс» отправит своих работников на санаторно-курортное лечение. Это обойдется крупнейшему региональному перевозчику почти в миллион, а точнее, в 972 тысячи рублей. Закупка, о которой стало известно 3 июля, будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «Санаторий «Зеленая роща».

На санаторно-курортное лечение в «Зеленую рощу» отправится 31 человек, каждый — на две недели. Фото sanatoria.ru

Услуги должны быть оказаны в Уфе, на улице Менделеева, 136 — как раз там расположен санаторий, принадлежащий Минземимуществу Башкирии. Услуги будут оказываться до 31 декабря. Всего за это время на санаторно-курортное лечение отправится 31 человек, каждый — на две недели. В стоимость путевки входит размещение в двухместном номере первой категории, стандартное питание, ежедневно — 10 процедур. Каждые сутки обойдутся в 2 240 рублей.