В Татарстане арестовали приемную мать убитой девочки

Фото: Реальное время

До 15 октября в СИЗО отправил сегодня Алексеевский райсуд Татарстана 37-летнюю Эллу Григорьеву, мужа которой обвинили в убийстве 9-летней приемной девочки. Об этом «Реальному времени» сообщили в Чистопольском межрайонном отделе Следкома по РТ.

Григорьеву задержали два дня назад по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию детей и истязанию старшей из приемных дочек — та рассказала, как женщина периодически била ее, а раз приставила нож к горлу и нанесла порезы.

На данный момент у следствия есть основания полагать, что Григорьева и ее муж причастны к применению силы и в отношении другой приемной дочери — Жанны, ныне покойной.

Вину ни в одном из преступлений женщина не признает.

Напомним, два года назад в семью Григорьевых под опеку отдали трех сестер и брата, а 4 августа одна из них была найдена мертвой со следами ожогов, побоев и закрытой черепно-мозговой травмой. Под арест по обвинению в ее убийстве оправлен 39-летний глава приемной семьи Роман Григорьев. Вину он признал лишь частично, сказал, что шлепал девочку, потому что не слушалась.

Следующей фигуранткой этого дела стала 56-летняя Елена Секалина, экс-начальник районного отдела опеки и попечительства, ее подозревают в преступной халатности, выразившейся в отсутствии контроля за условиями проживания приемных детей у Григорьевых. Избирать ей меру пресечения суд отказался.