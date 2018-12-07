Экс-начальника отдела опеки осудили за халатность, повлекшую смерть сироты в Татарстане

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Полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком всего в один год. Такое наказание по приговору Алексеевского райсуда получила 56-летняя экс-чиновница Елена Секалина, полностью признавшая вину в халатности, в результате которой 9-летняя сирота погибла в приемной семье.

Напомним, девочка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы, на теле обнаружены следы жестоких побоев и термических ожогов — судмедэксперты выяснили — ребенка перед смертью обварили кипятком.

Секалина ранее была начальником отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района. При ней в марте 2016-го в приемную семью Григорьевых передали четырех детей. А в феврале 2017-го завуч школы сообщала Секалиной — у одной из воспитанниц Григорьевой имеются телесные повреждения.

Эту информацию начальник отдела опеки не проверила, меры не приняла, сообщает прокуратура РТ по результатам судебного процесса.

Кроме того, установлено, Секалина не проверила подлинность свидетельства о браке Григорьевых, которые успели развестись.

Акты проверки условий жизни приемышей не составлялись. А после смерти девочки в августе 2018 года следствием была получена информация — приемная мать систематически применяла силу к двум приемным детям.

Напомним, после ЧП Роман и Элла Григорьевы были арестованы. В отношении них расследование продолжается. Дети оказались в социальном приюте.