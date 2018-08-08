В Татарстане арестовали обвиняемого в убийстве приемной дочери

Суд арестовал 39-летнего Романа Григорьева, который подозревается в убийстве приемной 9-летней девочки.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично.

Напомним, что 4 августа в Алексеевском районе в приемной семье убили 9-летнюю девочку. По подозрению в убийстве задержан ее отчим Роман Григорьев. По версии следствия, за несколько дней до гибели девочки ее приемный отец нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. При этом причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Также девочка получила термические ожоги, обстоятельства получения которых еще устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба СК, следствие располагает информацией о том, что другие трое приемных детей Григорьева систематически подвергались унижениям со стороны родителей. В настоящее время дети из указанной семьи изъяты и помещены в социальный приют.

Накануне «Реальное время» рассказало подробнее об обстоятельствах этой трагедии.

