Видео недели: встреча Путина с Трампом, выпускной в Казани и башкирская скорая

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Встреча Путина и Трампа

Главной новостью российской внешней политики на уходящей неделе стала 1,5-часовая встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры стран пообщались на полях саммита G20 в Осаке (Япония). Глава Белого дома попросил российского президента не вмешиваться в выборы в США. Тот, в свою очередь, пригласил коллегу на празднование 75-летия Победы.



Выпускной в Казани

В столице Татарстана впервые прошел общегородской выпускной вечер. Мероприятие было организовано у стадиона «Казань Арена», в нем приняли участие более 5,7 тыс. выпускников из 164 школ города. Вечер омрачила только драка у НКЦ «Казань», произошедшая позднее.



Башкирская скорая

В Башкирии фельдшер скорой помощи отказалась помочь больному. Видео за один день облетело все соцсети и дошло до федеральных каналов. Следственный комитет организовал проверку по этому факту. Внутреннее расследование начал и республиканский Минздрав.



Дело «Рольфа»

Бизнес-сообщество потрясла новость об уголовном деле в отношении основателя крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Его и ряд руководителей компании обвиняют незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Следком показал видео задержания одного из топ-менеджеров компании Анатолия Кайро.



Крушение Ан-24 в Бурятии

В Бурятии 27 июня потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24. В результате жесткой посадки погибли два члена экипажа, пострадал 31 пассажир. Утром в четверг самолет вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но после взлета у него отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Всего на борту Ан-24 авиакомпании «Ангара» находились 43 пассажира, среди них один ребенок.



«Войну выиграли крещеные люди»

Белгородский митрополит Иоанн назвал погибших в Великой Отечественной войне жертвами безбожия периода истории страны. Он заявил, что «войну выиграли крещеные», и именно они были призваны «духовно победить» нацистскую Германию.



Новый клип от Tatarka

Уроженка Набережных Челнов Ира Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, выпустила новый клип. Это видео на песню Au, текст для которой написали Зулейха Камалова и Ильяс Гафаров. За сутки ролик набрал почти 2,5 млн просмотров. Напомним, что Смелая является женой лидера группы Little Big Ильи Прусикина. Поэтому записывается она на лейбле группы, а клипы «Татарке» снимает режиссер Алина Пасок.



Жара в Парижском зоопарке

В Европе стоит аномальная жара, температура достигает +40°С и выше. В парижском зоопарке работники стали выдавать питомцам замороженные лакомства.



Японская робо-утка

В Японии инженер компании Nissan разработал робота, выполняющего функции утки на рисовых полях. Раньше фермеры запускали уток для решения сразу нескольких проблем: борьбы с сорняками и насекомыми, удобрения и аэрации. Конструктор нового аппарата решил, что те же самые задачи может выполнять и робот. Два вращающихся винта поднимают почву со дна и таким образом не дают сорнякам прорасти, а также насыщают воду кислородом.



Need for Speed в реальной жизни

Житель Ростова-на-Дону Владислав Чекунов сделал видео на основе игры Need for Speed. Он снял гонки реальных автомобилей, но насытил это все графикой в стиле культовой игры, имитируя ее интерфейс.



Итоги «Игры престолов»

Телеканал HBO выложил фрагмент со встречи с актерами «Игры престолов» популярного ведущего Конана О’Брайена. В этом ролике звездам сериала показали бэкстейдж-съемки первого сезона. Видео 10-летней давности растрогали актеров.

