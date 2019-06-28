Новости происшествий

22:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани выпускники устроили массовую драку

20:58, 28.06.2019 2
В Казани выпускники устроили массовую драку
Фото: скриншот

У Национально-культурного центра «Казань» произошла массовая драка выпускников.

Инцидент произошел вчера после общегородского выпускного вечера, сообщили пользователи соцсетей.

В опубликованном ролике видно, как молодые люди начали сталкивать друг друга со склона. Стоит отметить, что в драке были замешаны и девушки.

Напомним, что 26 июня в Казани на площади перед стадионом «Казань Арена» впервые прошел общегородской выпускной вечер. В нем приняли участие более 5,7 тысячи выпускников из 164 школ города.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21:06
    Цветы жизни?
    Ответить
  • Анонимно 21:27
    А куда полиция смотрела и мэрия?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров