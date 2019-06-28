В Казани выпускники устроили массовую драку

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У Национально-культурного центра «Казань» произошла массовая драка выпускников.

Инцидент произошел вчера после общегородского выпускного вечера, сообщили пользователи соцсетей.

В опубликованном ролике видно, как молодые люди начали сталкивать друг друга со склона. Стоит отметить, что в драке были замешаны и девушки.

Напомним, что 26 июня в Казани на площади перед стадионом «Казань Арена» впервые прошел общегородской выпускной вечер. В нем приняли участие более 5,7 тысячи выпускников из 164 школ города.