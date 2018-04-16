У основателя «Сувара» Айрата Жамилова нашли катер и 6 земельных участков

Сегодня суд удовлетворил просьбу конкурсного управляющего еще одного основателя «Сувара» Айрата Жамилова о продлении времени реализации его имущества сроком на 6 месяцев. Напомним, следом за своим партнером Евгением Корольковым, накопив долги на 387 млн рублей, Жамилов также был признан банкротом в октябре прошлого года.

На прошлой неделе вышел отчет об оценке имущества должника. За Жамиловым значатся 6 земельных участков на берегу Волги в Лаишевском районе — все на том же острове Коровий, где часть земель и у Королькова, а также катер Bayliner 175 BRXT. Общая стоимость имущества оценена в 11 млн 390 тысяч рублей.

— Завершить процедуру реализации имущества должника в установленный срок не представляется возможным по следующим условиям: Арбитражным судом РТ еще не утверждено положение о порядке условий и сроков реализации имущества — судебное заседание назначено на 21 мая 2018 года, и в адрес залогового кредитора, это ПАО «Банк СГБ», был направлен запрос с поручением привлечь оценщиков для определения стоимости имущества предмета залога. Ответ пока не получен, имущество не реализовано, расчеты с кредиторами не осуществлены, — сообщил суду арбитражный управляющий Жамилова Сергей Кондратьев и попросил у суда еще 6 месяцев.

Суд отложил заседание на 15 октября. Напомним, ранее такое же решение было принято и по делу Евгения Королькова.



