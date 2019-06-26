«Светлого рода человек»: на Свияжске после ста лет запустения открылась келья святителя Германа

Фото: Максим Платонов

Князь Андрей Курбский, которого считают первым русским диссидентом, назвал его «мужем чистого и святого жительства». Святитель жил в келье размером в четыре квадратных метра, есть версия, что печатать книги при нем в Свияжской обители начали раньше, чем это сделал первопечатник Иван Федоров, и он не боялся говорить правду в глаза Ивану Грозному. О том, как на Свияжске чтят память основателя Успенского монастыря, — в материале «Реального времени».

«Мощи чудом уцелели»

На днях в Успенском мужском монастыре Свияжска паломникам и туристам стала доступна келья святителя Германа — основателя обители. Он служил в Свияжске с 1555 по 1564 год. Келья находится в Никольской церкви. Трудно представить, как же здесь жил святитель — ее размер приблизительно 4 квадратных метра. Аскеза была нормой жизни преподобного Германа.

Как рассказывает наместник монастыря игумен Симеон, до революции келья была известна, монахи из уст в уста рассказывали о месте, где жил святитель Герман. Но после того, как монастырь был поруган, все пришло в упадок. Некоторое время назад келью было решено открыть для посещения, сделали это не сразу, потому что пройти в нее было трудно, в самом Никольском храме велись реставрационные работы.

«К счастью, кладка кельи не была утрачена, там, где были небольшие утраты, нам помогли реставраторы. Сам храм еще не открыт, ведутся работы, связанные с иконостасом. Но можно подняться на колокольню и можно спуститься в келью святителя Германа. Со временем мы хотим создать реконструкцию кельи монаха XVl века», — рассказал «Реальному времени» игумен Симеон.

«К счастью, кладка кельи не была утрачена, там, где были небольшие утраты, нам помогли реставраторы», — рассказал игумен Симеон

По его словам, келья, конечно, была маленькая, но в те времена, чтобы легче было отапливать, все помещения были небольшими. Это не единственная причина. Святитель Герман был настоящий монах, подвижник, просветитель. Он строил монастырь, при нем на Свияжске были возведены и Успенский собор, и Никольский храм, открыто подворье в Казани, позже ставшее самостоятельным монастырем.

Ряд исследователей придерживаются мнения, что уникальные фрески Успенского монастыря были созданы при святителе Германе. Судя по выбору сюжетов, по той культурной и интеллектуальной составляющей, курировал работу художников явно очень образованный человек, каким и был владыка Герман.

Мощи его, перенесенные из Москвы, хранились на Свияжске, в Успенском соборе. Когда же обитель была закрыта, их просто выбросили в монастырском дворе, надругавшись над ними. Свияжские старожилы вспоминали, что когда это произошло, мощи были вскрыты, раздался сильный гром и налетел ураган, и испуганные жители разбежались.

«Мощи, точнее, их часть, чудом уцелели. Их удалось перевезти в Казань, в храм Всех Ярославских Чудотворцев, эта церковь была единственной казанской, которая никогда не закрывалась. В начале двухтысячных их крестным ходом вернули на Свияжск и сейчас они хранятся в соборе Всех Скорбящих Радости. Он открыт круглый год, и все это время верующие могут поклоняться мощам святителя. А Успенский собор будет работать только в летнее время», — поясняет наместник Свияжской обители.

До революции келья была известна, монахи из уст в уста рассказывали о месте, где жил святитель Герман

Из древнего княжеского рода

Будущий святитель происходил из древнего княжеского рода Полевых, монашеский постриг он принял в Волоколамском монастыре в возрасте 25 лет. Здесь он трудился под руководством игумена Гурия, позже архиепископа Казанского, известного миссионера. Гурий по прошествии нескольких лет, после того как его перевели в Казанский край, и вызвал на Свияжск Германа. После кончины Гурия именно Герман стал архиепископом Казанским и Свияжским, преемником Гурия.

Герман был широко образованным человеком, знавшим несколько языков, в том числе латинский, греческий, он занимался переводами, у него была большая библиотека. Такой просвещенный человек был нужен на Свияжске. Известно, что в Никольском храме, возле его кельи, было помещение, в котором монахи занимались переписыванием духовных книг необходимых для просвещения паствы.

Ряд исследователей придерживаются версии, что в Свияжском монастыре гораздо раньше, чем это сделал первопечатник Иван Федоров, начали печатать книги, и произошло это по инициативе святителя Германа. Игумен Симеон, историк по светскому образованию, говорит об этом осторожно, подчеркивая, что рассматривать эти сведения можно только на правах версии. Подтверждения этой версии нет, но нет и опровержения.



Некоторое время назад келью было решено открыть для посещения, сделали это не сразу, потому что пройти в нее было трудно, в самом Никольском храме велись реставрационные работы

Образованный и уважаемый паствой священнослужитель заинтересовал Ивана Грозного, и архиепископа Германа вызвали в Москву. Здесь царь рассматривал его в качестве кандидата на митрополичий престол, его даже поселили в митрополичьих покоях. Он вел с царем длинные беседы, и в ходе их святитель Герман открыто обличал опричнину, требуя ее отмены, призывая Ивана Грозного к покаянию. Так он без страха выполнял свой долг пастыря.

«Ты еще не возведен в сан митрополита, но уже отнимаешь у меня свободу», — ответил царь. Он приказал изгнать священника, но не отправлять его из Москвы и держать под надзором, очевидно, боясь смуты.

«Это достоверный факт, это подтверждает его житие, что смелость святителя Германа навлекла на него царскую немилость. Кроме этого, он встал на защиту митрополита Филиппа, с которым жестоко обходились, говорил, что с митрополитом поступили несправедливо», — поясняет игумен Симеон. Митрополит Филипп также обличал опричнину, был за это отправлен в ссылку, где его убил Малюта Скуратов.

Кончина святителя Германа была таинственной, единой версии не существует. Если следовать его житию, он умер в результате эпидемии какой-то болезни, подобное часто случалось на Руси. Вторая версия, весьма убедительная, говорит о том, что священнослужитель погиб от рук опричников.

Мощи владыки Германа, перенесенные из Москвы, хранились на Свияжске, в Успенском соборе

«Периодически происходят переоблачения и освидетельствование мощей, такое было в XlX веке, и было установлено, что голова святителя, очевидно, была отсечена», — рассказывает наместник Успенского монастыря. Что указывает именно на вторую версию. Андрей Курбский, назвавший святителя «светлого рода человеком», правда, пишет, что праведник был отравлен или задушен по приказу царя.

Но версию с отсечением головы, где она подробно изложена, можно прочесть в житии священномученика Филиппа. Человек, который не боится говорить правду, не ищет почестей, его нельзя купить должностью, был опасен и для Ивана Грозного, и для его опричников.

Святитель Герман был погребен в Москве, но позже, когда царь Федор Иоаннович решил ответить на просьбы жителей Казанского края, мощи перенесли на Свияжск. В келью праведника, где стены цвета топленого молока, где видна «родная» кладка и здесь почему-то очень легко дышится, теперь может войти каждый желающий, в нее уже течет ручеек паломников. В неглубокой нише здесь можно увидеть икону святителя Германа, создателя монастыря, не боящегося говорить правду, и «милость к падшим призывавшего».

1 / 19 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов