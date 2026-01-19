Продажи новых авто выросли на 4%, LCV упали на 9%

Рост автопродаж зафиксирован после длительного спада рынка

Фото: Максим Платонов

По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых машин с 12 по 18 января достигли отметки в 22,6 тыс. единиц, продемонстрировав рост на 4% относительно показателей аналогичного периода предыдущего года.

Однако сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 тонн) показал снижение продаж. Всего было реализовано около 1,4 тыс. единиц, что на 9% меньше прошлогодних результатов.

Отдельного внимания заслуживает ситуация на рынке грузового транспорта. Здесь падение оказалось наиболее значительным: за первую рабочую неделю текущего года зарегистрировано лишь 916 проданных грузовиков, что составляет минус 40% по сравнению с показателями той же недели прошлого года.

Ариана Ранцева