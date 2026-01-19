Треть текущих строек жилья в Татарстане ведут федеральные игроки

Около 800 тысяч «квадратов» новостроек возводят московские, питерские и удмуртские строители

Фото: Реальное время

Доля новостроек федеральных девелоперов в Татарстане достигла рекордных значений: на их счету почти 800 тысяч «квадратов», или треть от всех текущих строек многоквартирного жилья среди топ-20 застройщиков РТ, следует из данных ЕРЗ. Еще несколько лет назад среди ведущих игроков рынка по строительству жилья в республике не было ни одного варяга, сегодня их уже семеро, и один выбился в тройку лидеров.

Доминируют московские, питерские и удмуртские строители, к ним в прошлом году добавился краснодарский. В первой десятке застройщиков Татарстана по объему текущих строек — московский ПИК, удмуртский «Талан» и питерский GloraX. Во второй — также столичные ФСК, «Самолет», удмуртский «Комосстрой» и краснодарская группа «Точно». Всего из 83 девелоперов, развивающих сейчас свои проекты в республике, 13 федеральных.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди тех, кто не попал в топ-20 по объему текущих строек, — питерский «Эталон», башкортостанские «Еврострой-Девелопмент», «Руслан+», «Траст-Инвест Елабуга», удмуртский «АСПЭК-Домстрой» и марийский «Бастион». Подробнее об экспансии федералов в регионе, их доле на рынке и конкуренции с местными игроками — в материале «Реального времени».

Василя Ширшова