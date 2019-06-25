Повторит ли Шнур эффект «землетрясения» на концерте в Казани?

Аншлаг в «Татнефть Арене»: на группу «Ленинград» продали 11 тысяч билетов — как и на белорусского рэпера Макса Коржа

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани, в 7 часов вчера, состоится концерт группы «Ленинград». Яркое шоу, известные хиты и многое другое ожидают фанатов питерского коллектива. Как сообщили «Реальному времени» организаторы, на шоу продано свыше 11 тысяч билетов. Так что «Татнефть Арена» будет заполнена практически до отказа. Группа прибыла в столицу Татарстана в рамках большого тура по России. Экстравагантный лидер «группировки» Сергей Шнуров представляет особый интерес для прессы и обычных поклонников. Что связывает его со столицей Татарстана, разбирался корреспондент «Реального времени».

«Мавр сделал свое дело»

Сегодня вечером в Казани Сергей Шнуров даст очередной концерт. «Группировка Ленинград» выступит в «Татнефть Арене». Музыкальный коллектив прибыл в столицу Татарстана в рамках большого «стадионного тура» по России. Примечательно, что мероприятие промаркировано возрастным ограничением «18+».

Отметим, сам фронтмен «Ленинграда» еще в марте сообщил, что это будет прощальный тур группы. Причем свое решение он выразил в стихах (орфография и пунктуация сохранены):

«Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец».

Шнуров в свойственной ему манере, не скупясь в выражениях, отметил, что более 20 лет сочиняет одно и то же. Он устал быть «ряженым орангутангом», плясать под свои песни и работать без выходных. При этом музыкант оставил и надежду своим поклонникам. Если у него будут силы, он обещает продолжать исполнять музыку разных направлений: рейв, рок, польку, джаз. И для этого может снова собрать «Ленинград», о роспуске которого он объявил в мае.

«А пока, ну все, пока.

Мавр сделал свое дело —

Знаю я наверняка», — такими словами закончил он свое заявление.

Действительно ли это последний тур Шнурова? О завершении музыкальной карьеры уже неоднократно заявляли звезды российской и зарубежной эстрады, что не мешает им по сей день продолжать выступать на сцене и записывать новые песни. Да и сам питерский музыкант, как видим, оставил себе пространство для маневра. К тому же в 2008 году «Ленинград» уже распадался, но через два года команда снова собралась.

— Ничего не случилось. Путем нехитрых размышлений я пришел к мысли, что хватит. Мы сыграем «стадионы», а дальше-то что делать? Видимых задач и целей я себе не придумал. Те задачи, которые я поставил в 2010 году, когда пересобрал группу, я выполнил и перевыполнил, — пояснил Шнуров свое решение.

Изначально местом проведения концерта значился стадион «Казань Арена». Но футбольную площадку сейчас готовят к предстоящему чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Чтоб не расстраивать казанских фанатов «Ленинграда», организаторы перенесли шоу в ледовый дворец спорта — уже привычную для группы площадку. Домашняя арена ХК «Ак Барс» во время концертов рассчитана на более чем 11 тысяч мест (вместе с трибунами, танцполом и фан-зоной), сообщили «Реальному времени» в «Татнефть Арене». И на сегодняшний день, по словам организаторов, продали свыше 11 тысяч билетов.

Как рассказали нашему журналисту в спорткомплексе, последний раз такой аншлаг был во время выступления Макса Коржа, который приезжал в город в апреле. Тогда белорусский рэпер собрал 11 тысяч зрителей.

— Чтобы не отменять концерт в Казани и сохранить зрелищность и другие художественные особенности постановки, группировка «Ленинград» и компания «Еврошоу» приняли непростое решение о переносе ее в ЛДС «Татнефть Арена», который полностью отвечает техническим требованиям программы. Сможет ли «Татнефть Арена» вместить всех желающих? Сергей Шнуров готов выступить на этой же площадке второй раз, чтобы дать всем своим поклонникам возможность посетить шоу финального тура «Ленинграда», — сообщила «Реальному времени» представитель компании-организатора Euroshow Ольга Пескова.

К слову, в соцсетях и телеграм-каналах уже поиронизировали над афишей предстоящего концерта, на котором Шнуров изображен на фоне футбольного стадиона. К чести организаторов, они быстро исправились. И на постере-анонсе добавили яркую надпись «Перенос».

В ледовом дворце будет настоящее шоу: для этого установили большие экраны, оборудование для видеопроекции. Казань — четвертый город в рамках гастролей (после Калининграда, Москвы и Нижнего Новгорода).

«Казань… Здесь какая-то Европа»

Это будет не первый приезд «Ленинграда» в столицу Татарстана. Каждый раз с первых аккордов группа заводила тысячи зрителей, заставляя буквально скакать под свои хиты. В прошлом году, 5 июля, на той же «Татнефть Арене» творческая артель уже отмечала 20-летие своей деятельности. А выступление Шнура летом 2017 года сопровождалось скандалом. Хотя «ленинградцам» к подобным вещам не привыкать.

Как писало «Реальное время», два года назад Министерство культуры РФ через суд потребовало оштрафовать местных организаторов концерта — «Татконцерт.ру» — за то, что во время выступления Шнуров использовал нецензурную брань. Причем изначально на мат пожаловался некий православный активист Иван Квасницкий из Новосибирска. Нецензурная лексика, по мнению Минкульта, является правонарушением — статья 6.26 КоАП РФ (организация публичного исполнения произведений, содержащих нецензурную брань).

В «Татконцерте» же заявили, что до выступления Шнуров предоставил гарантийное письмо, в котором обещал исполнять песни без мата, список композиций был заранее определен. В итоге в Ново-Савиновском суде Казани, выслушав доводы сторон, не стали никого штрафовать. Хотя самих музыкантов в других городах все же наказывали за мат — иногда на 500 рублей, иногда и на 40 тысяч.

По словам Шнурова, Казань его поразила своей чистотой — «невероятной, несвойственной для наших широт»: «Мы въезжали в пригород Казани (а мы прилетели из Москвы) и, собственно, уезжали из пригорода Москвы. Это, конечно, день и ночь, но здесь какая-то Европа. Я так внешне оценил и не понял, где я нахожусь», — заявил рокер.

Также в городе на Казанской набережной проходили съемки клипа на песню «Начинаем отмечать» для фильма Тимура Бекмамбетова «Елки 5».

Шнуров выступал в Казани в составе групп «Ленинград» и «Рубль». По словам генпродюсера «Татконцерт.ру» Андрея Шумарина, который организовывал концерты питерцев в Казани в прошлые годы, это будет как минимум шестое выступление исполнителя. При этом наш собеседник не исключил, что Шнур мог приезжать в столицу Татарстана и на закрытые концерты, корпоративы, которые афишировать не принято. В свою очередь Ольга Пескова добавляет: «Сама группа не помнит, какой это по счету концерт в Казани».

«Сердцем люблю страну»

Сергей Шнуров — фигура весьма эпатажная. Громкие заявления, скандалы сопровождают его на протяжении многих лет. Если нецензурной лексикой в текстах песен сегодня мало кого можно удивить, то экстравагантные выходки не остаются незамеченными прессой и влиятельными фигурами в мире политики и шоу-бизнеса. Его личную жизнь (особенно его женитьбы-разводы) активно обсуждают в СМИ и социальных сетях.

«Ленинградца» не раз критиковали депутат Госдумы Виталий Милонов, протоиерей Всеволод Чаплин, актер Евгений Гришковец и другие известные деятели. При этом последователи «Церкви летающего макаронного монстра» признали Шнурова своим святым за песню о лапше.

Год назад рок-музыкант стал наставником седьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале (вместе с Константином Меладзе и Ани Лорак). В этом году музыканта включили в Общественный совет комитета Госдумы по культуре, что уже заставило поворчать блюстителей нравственности. Компанию рокеру составили писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный. При этом, выступая на заседании Общественного совета, Шнуров раскритиковал Минкульт РФ, призвав распустить ведомство.

Даже если Сергей Владимирович покинет сцену, вряд ли он перестанет удивлять своих поклонников и недоброжелателей. Он востребован и как телеведущий, шоумен, актер и просто общественный деятель. «И при всем при внешнем … [равнодушии] сердцем я люблю страну свою», — говорится в известной его песне.

— Я могу не стремиться к присутствию в медиа. Я этой каши поел в большом количестве и могу позволить себе не делать ничего, — констатирует он.