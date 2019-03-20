Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил в своем аккаунте Instagram о прощальном туре коллектива.

О решении дать последние концерты он сообщил в стихах. В рамках прощального тура выступления пройдут в девяти городах, один из них в Казани. В аккаунте Instagram Шнуров признался, что, может быть, когда-нибудь соберет «Ленинград», но это будет нескоро.

Напомним, ранее сообщалось, что к работе общественного совета при комитете Госдумы по культуре подключили митрополита Тихона (Шевкунова), писателя Евгения Водолазкина, артиста Эдгарда Запашного и музыканта Сергея Шнурова, писал «Интерфакс». Об этом заявила председатель комитета Елена Ямпольская. Она отметила, что теперь в составе совета будет еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре.