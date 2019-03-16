Гришковец назвал Сергея Шнурова «циничным бизнесменом от музыки»
Российский писатель и драматург Евгений Гришковец назвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «циничным бизнесменом от музыки» в интервью в передаче «Вскрытие» на YouTube.
По его мнению, Шнуров раньше был «рок-н-ролльным благородным разбойником», теперь же стал предателем, презирающим своих поклонников.
«Сейчас это абсолютно циничный и презирающий все на свете человек. Того человека, с которым я приятельствовал и которым восхищался, просто не осталось», — подчеркнул Гришковец.
Также он добавил, что «написать «Лабутены» без ненависти к людям невозможно».
Напомним, ранее Сергея Шнурова включили в состав совета при комитете Госдумы по культуре.ОбществоКультура
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