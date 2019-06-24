Павел Кострикин: «Мы — городское жилье, и образ жизни у нас городской»

Дома в городском поселке «Примавера», признанном «коттеджным поселком №1» в России, теперь можно приобрести через «ДомКлик»

Фото: Ринат Назметдинов

«Примавера» и Сбербанк устроили совместную пресс-конференцию, посвященную сразу двум знаменательным событиям. Первый повод для гордости — победа казанского поселка «Примавера» в престижной международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2019». Не менее значимым информационным поводом стало подписание между застройщиком и ведущим банком страны соглашения о размещении объектов «Примавера» на сервисе «ДомКлик» от Сбербанка.

Первый в России

Комментируя уверенную победу казанского КП «Примавера» в статусной отраслевой премии, генеральный директор компании-застройщика Павел Кострикин уверил, что «звездность» объекта и повышенный интерес со стороны профессионалов рынка недвижимости не повлекут роста цен. По крайней мере, до осени.

«Рекорды рынка недвижимости» — это авторитетная международная премия, которая проводится ежегодно с 2010 года. Юбилейную церемонию награждения провели звездные ведущие — Ксения Собчак и Александр Пряников. Павел Кострикин рассказал, что Ксения Собчак искренне интересовалась казанским проектом и с благодарностью приняла приветы от жителей поселка-победителя.

В руках генерального директора компании-застройщика КП «Примавера» — «Оскар» в сфере недвижимости (награда «Коттеджный поселок №1»), фото предоставлено Московским бизнес-клубом

Городской коттеджный поселок «Примавера» стал обладателем строительного «Оскара» в номинации «Коттеджный поселок №1». На заключительном этапе казанскому проекту удалось обойти сильных конкурентов из Сочи и Подмосковья. Жюри по достоинству оценило местоположение поселка, архитектурные решения, качество строительства объектов, безопасность и благоустроенность территории. Неоспоримым преимуществом стало и то, что в «Примавере» полностью подключены городские инженерные коммуникации и сданы в эксплуатацию все предусмотренные генпланом коттеджи и таунхаусы: ключи от дома покупатель получает в день оформления сделки.



Абсолютно готовых коттеджных поселков мало даже на уровне России. Ведь строить все объекты до старта продаж не типично и не очень выгодно для застройщика. К примеру, идеальный бизнес для американского девелопера: покупается земля, строится 2-3 варианта модельных домов, человек выбирает проект, земельный участок и ему через 3-5 месяцев строят дом. Так сейчас многие поселки строятся и в России.

«В случае же с «Примаверой» получилось так, что поселок построился целиком. И это просто удача и счастье для меня как человека, который его теперь развивает, и для будущих и нынешних жителей, которые не живут на стройке. Приехали, сразу все увидели, выбрали дом, сделали отделку, завезли мебель и можно жить», — прокомментировал конкурентное преимущество своего объекта Павел Кострикин.

Дом в один клик



Заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Руслан Ахатов в свою очередь отметил, что теперь достоинства проживания в «Примавере» смогут оценить не только татарстанцы, но и клиенты из других регионов.

«У нас есть программа «ДомКлик», где представлена городская недвижимость, и сейчас она пополнилась объектами «Примаверы», — прокомментировал Руслан Равилович. По данным представителя банка, на этой платформе размещено свыше 1 300 тыс. объектов по России, включая предложения «Коттеджного поселка №1». Площадка удобна для застройщиков, партнеров и клиентов.

Сбербанк и «Примавера» подписывают соглашение о внесении коттеджей в список объектов недвижимости портала «ДомКлик»

Павел Кострикин подтвердил, что интерес к «Примавере» есть далеко за пределами республики. В частности, жители северных регионов, когда-то уехавшие из Татарстана на разработку нефтяных месторождений в Сибири, охотно возвращаются и присматривают себе жилье на родной земле. Банковский сервис позволит им не только получить базовую информацию о коттеджах, но и совершить сделку, находясь за тысячи километров от Казани.

Подписание соглашения о включении домов городского КП «Примавера» в список объектов недвижимости портала «ДомКлик» состоялось в присутствии журналистов. Обе стороны сделки выразили готовность к дальнейшему плодотворному партнерству.

«Мы очень ценим возможность сотрудничать со Сбербанком. Планируем презентовать такую программу привилегий для наших жителей, чтобы человек, покупая дом в «Примавере», сразу приобретал право на премиальное банковское обслуживание», — поделился планами представитель застройщика.

Руслан Ахатов и Павел Кострикин после подписания соглашения

Кроме того, в мае Сбербанк снизил процентные ставки на индивидуальное жилое строительство на 0,6 пункта, теперь ставки начинаются от 10,5%.

«Снижение ставок, как мы считаем, приведет к буму кредитования и позволит увеличить благосостояние клиентов: они будут меньше тратиться на ипотечные кредиты и быстрее будут принимать осознанные решения о покупке», — добавил Руслан Ахатов.

Особая атмосфера



Сейчас поселок «Примавера» заселен на треть. Решение о столь крупном приобретении, как недвижимость ценовой категории домов в «Примавере», принимается не сразу, обычно на это требуется около полугода и более. Еще несколько жильцов ждут завершения отделочных работ. Анализируя динамику продаж, большую часть объектов компания планирует продать осенью. Как только застройщик достигнет плановых показателей, цены пойдут вверх.

«Перед майскими мы чуть-чуть подняли цены, точнее — подравняли их. Потому что в Казани цены за последний год выросли в среднем на 20%. Пока не продадим половину жилого фонда, цену поднимать не будем. Я думаю, это случится осенью», — сделал прогноз Павел Кострикин.

Девелопер пояснил, что при заселении 70 и более семей поселок станет финансово привлекательным для малого бизнеса. Здесь смогут открыть магазин и пекарню-кафе.

Кострикин пообещал арендаторам выгодные условия вплоть до годовых «арендных каникул»

Кострикин пообещал будущим арендаторам очень льготные условия: «арендные каникулы» длительностью до года. Все, что придется платить, — символические платежи за коммуналку. Как и жилая, коммерческая недвижимость тоже полностью возведена и ждет арендаторов.

В одном из домов поселка функционирует арт-галерея. В будущем планируется открыть и библиотеку с каминным залом, чтобы жителям было где собраться, принять друзей, если по каким-то причинам это не хочется делать дома.

В поселке активно развивается своя культурная жизнь. В арт-галерее уже прошло 8 ярких творческих выставок и акций. На вновь построенной открытой сцене тоже провели несколько событий. Интерес к площадкам большой, как со стороны жителей, так и организаторов мероприятий.

«Мы не совсем загородное жилье и не вполне коттеджный поселок. «Примавера» — одно из лучших предложений на рынке дорогого городского жилья. Когда мы это поняли, пришло осознание, кто наши покупатели. Это не люди, которые ищут загородной жизни, не люди, которым нужен высокий забор, чтобы уединиться и спрятать за ним злую собаку. Это люди, разделяющие модный и современный образ жизни, которые понимают, что за те же деньги, что приличную квартиру, можно купить в городе собственный дом с участком, с гаражом и лесом вокруг, с более чистым воздухом, чем в центре города», — подытожил Павел Кострикин.

Партнерский материал

