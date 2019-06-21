Нужны ли Казани Европейские игры?

Разбираем плюсы и минусы молодых соревнований

Сегодня в Минске стартуют вторые в истории Европейские игры. Татарстан делегировал на соревнования сразу несколько спортсменов, хотя ранее планировалось, что в столицу Белоруссии прибудет и большая официальная делегация, чтобы побороться за право провести Третьи Европейские игры в 2023 году в Казани. Но в итоге республика ограничилась участием в спортивных баталиях, беспрецедентных для современной России. О том, что представляют из себя эти соревнования и так ли они нужны Казани и России — в материале «Реального времени».

«Пусси Райот» в Минск пускают

Накануне старта Европейских игр Минск попал в зону интересов СМИ в связи с тем, что президент страны Александр Лукашенко лично решал вопросы с допуском в страну двух участниц скандально известной панк-группы «Пусси Райот» Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Невольно вспомнилось, что год назад духовно близкие им «сумасшедшие» выбегали на поле «Лужников» во время финала чемпионата мира по футболу в рамках акции «Милиционер вступает в игру». Почему участникам «Пусси Райот» именно в эти дни «с непреодолимой силой» захотелось в Минск? Ждем новых перформансов?



Тем временем белорусская оппозиция успела переименовать Вторые Европейские игры в «Голодные игры». Дискурс активно поддерживают и их соседи из Украины. Но «нож в спину» критиканам воткнула Польша, которая официально выдвинулась на роль хозяйки третьих Европейских игр в 2023 году. Ситуация перешла в плоскость, о которой принято говорить журналистским штампом «мы будем следить за ситуацией».



Официальный Минск использует комплексные международные старты, чтобы продемонстрировать миру свою открытость и дружелюбие. Форменную одежду бортпроводников «Белавиа» заменили на спортивные костюмы, что выглядит креативно. Пример футбольного ЧМ-2018, когда Россию целый месяц любили на всем земном шаре, чтобы возненавидеть снова сразу же с финальным свистком аргентинца Нестора Питаны, вдохновила Белоруссию. Сейчас там готовы встретить всех. В частности, в рамках Европейских игр состоится встреча премьеров Белоруссии и России. Также на Игры приедут президенты Азербайджана, Грузии, Молдовы, Сербии.

Заметно изменилась риторика по отношению к Европейским играм в российском политическом и спортивном руководстве. Проблемы российских олимпийцев на Играх в Рио-2016 и Пхенчхане-2018 резко контрастируют со спокойной и деловой атмосферой подготовки к Европейским стартам. Более того, глава ОКР Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что российские легкоатлеты в Минске будут принимать участие в Европейских играх под флагом Российской Федерации независимо от статуса ВФЛА.

— У нас для участия заявлен 21 легкоатлет, и каждый будет иметь право совершить круг почета с триколором в руках, — уверенно заявил Поздняков.

Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что российские легкоатлеты в Минске будут принимать участие в Европейских играх под флагом Российской Федерации независимо от статуса ВФЛА. Фото nsk.sibnovosti.ru

История первых Европейских игр: Татарстан внес свой вклад

В некоторых спортивных дисциплинах старты Европейских игр получали дополнительный статус благодаря тому, что заменяли собой соревнования чемпионата или первенства Европы. Так произошло, в частности, со спортивной борьбой и дзюдо. В плавании, к примеру, спортсмены разыгрывали медали юниорского первенства Европы. В отдельных видах спорта ничего не разыгрывалось, помимо медалей Европейских игр, тем не менее уровень участниц был наивысшим. К примеру, Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун (обе — Россия), Мелитина Станюта (Белоруссия), Анна Ризатдинова (Украина) — это цвет современной художественной гимнастики, и именно среди них были разыграны олимпийские медали Рио. Звездные составы участников были в гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, настольном теннисе…

Страны Старого Света отнеслись со всей серьезностью к соревнованиям первых Европейских игр, которые состоялись в 2015 году в Баку. Вслед за самыми большими спортивными делегациями из России (более 300 спортсменов), Азербайджана (чуть менее 300 спортсменов), наиболее многочисленными были команды Италии, Германии, Франции, Украины, Польши, Испании, Венгрии (в каждой — более 200 спортсменов). Даже из Армении в Азербайджан прибыли 25 спортсменов.



Россия выиграла командный зачет первых Европейских игр, и весомый вклад внесли представители Татарстана. Вспомнить есть что: золото и серебро прыгуна в воду Никиты Шлейхера, серебро и бронза пловца Эрнеста Максумова, второе место бадминтонистки Евгении Косецкой и Светланы Липатовой (борьба). Один только «Синтез» делегировал в Баку-2015 сразу шесть ватерполистов: вратаря Никиту Саратова, полевых игроков Арсения Егорова, Эмиля Зиннурова, Даниила Пронина, Фархада Салимова и Тимура Шайхутдинова, а также прыгуна в воду Александра Белевцева. От Татарстана в общей сложности участвовало 20 спортсменов.



Страны Старого Света отнеслись со всей серьезностью к соревнованиям первых Европейских игр, которые состоялись в 2015 году в Баку. Фото svoboda.org

30 чемпионатов в одном месте одновременно

До проведения первых Европейских игр в Баку задавался справедливый вопрос: что это за соревнования? Скажем так, его «едят» с гарниром из 18 уже проведенных Азиатских игр, 18 Панамериканских игр (очередные из которых стартуют в середине июля) и дюжины африканских игр (очередные из которых стартуют в августе). В этом плане Старый Свет, очевидно, уступает коллегам-континентам. Вспоминая о многочисленных территориальных соревнованиях, нельзя забывать и об Играх Британского содружества, Балканских играх, Средиземноморских играх. А вот европейских не существовало.



По сути, Европейские игры — это 30 чемпионатов одновременно. И где-то они могут быть самого высокого статуса. Если опираться на опыт Баку, то там в 11 видах спорта разыгрывались олимпийские лицензии. Среди них такие популярные виды спорта, как легкая атлетика, пляжный волейбол, борьба, велоспорт, где европейские спортсмены либо доминируют и на мировой арене, либо находятся на ведущих ролях.



Престиж стартующих Европейских игр во многом поднялся благодаря квалификационному статусу по отбору на Олимпиаду-2020 по восьми видам спорта, некоторые из которых изменили соревновательную программу. Ряд дисциплин был исключен из программы игр 2019 года: все водные виды спорта (поскольку скоро стартует чемпионат мира), фехтование (поскольку спортсмены в эти же дни провели чемпионат Европы), велосипедный маунтинбайк, тхэквондо, триатлон и волейбол, где команды осенью будут разыгрывать традиционный чемпионат Европы.



По сути, Европейские игры — это 30 чемпионатов одновременно. Фото minsk2019.by

Как Казань захотела себе Европейские игры

Кандидатуру Казани уже озвучивали в предварительных планах на проведение вторых Европейских игр. Она называлась наряду с Сочи. Тогда информация прозвучала из уст члена исполкома Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Александра Козловского, который сообщил, что Россия рассматривается в качестве единственного и приоритетного места проведения Европейских игр:



— Патриком Хикки (президент ЕОК, — прим. ред.) было сделано заявление, что есть сразу несколько кандидатов на проведение Европейских игр в 2019 году, — говорил Козловский в интервью агентству «Р-Спорт». — Мы надеемся, что в самое ближайшее время будет сделано заявление о том, где пройдут Европейские игры. Но у нас только один кандидат — это Россия. За право проведения соперничают два города: Сочи и Казань.

В плане капитальных расходов Казань, конечно же, выглядит привлекательнее, чем Сочи. Сочи провел Зимнюю Олимпиаду, и все его спортивные объекты заточены под зимние виды спорта. Понятно, что «камерные» виды спорта можно проводить и во дворцах спорта «Фишт» или «Шайба». Та же Казань принимала в своих дворцах спорта спортивную борьбу (Дворец спорта), бокс («Татнефть Арена»), настольный теннис («Ак Буре»), но все это дела прошедшие. Для перечисленных видов спорта сейчас есть дворец единоборств «Ак Барс» и Центр бокса и настольного тенниса. Есть один из лучших в мире центров гребли. В планах строительство велотрека — это то, чего нет в Сочи. Вот если бы речь шла о Зимних Европейских играх, то тут Казань однозначно не могла бы конкурировать с Краснодарским краем.



В ноябре 2015 года Россия была определена как хозяйка вторых Европейских игр, но одновременно началось расследование WADA относительно допингового скандала в России. В канун Олимпиады-2016 ввиду санкций за объявленную по результатам расследования государственную поддержку допинга, МОК отказал в поддержке проведения в России основных спортивных мероприятий, включая Европейские игры. На заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которое прошло в октябре 2016-го, местом проведения Европейских игр был избран Минск.

Перед заявочной компанией третьих Европейских игр, Россия снова выразила желание стать хозяйкой соревнований. Оно было высказано на межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Ольги Голодец, где положительную оценку Казани давали Станислав Поздняков и депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров. Но срок представления документов, гарантирующих желание страны провести эти старты, истек 6 июня, и на этот момент свою кандидатуру выдвинула только Польша.



Кандидатуру Казани уже озвучивали в предварительных планах на проведение вторых Европейских игр. Фото idelreal.org

Дорогая витрина с непонятным статусом

Официальный бюджет первых Европейских игр в Азербайджане составил 1,12 млрд долларов. Но тут надо оговориться, что только стоимость олимпийского стадиона превышала 600 млн долларов. Проведение церемоний открытия и закрытия Игр обошлось приблизительно в 100 млн долларов каждая. Это вдвое больше, чем церемония открытия летних Олимпийских игр в Лондоне. Отсюда следует, что сами игры «стоили» 312 млн долларов, но надо учитывать, что в Азербайджане проводилось капитальное строительство спортивных объектов. Политическому руководству страны нужно было, насколько это возможно, громко заявить о себе. России, как кажется, необходимо другое.



Количество участников Европейских игр в Баку составило порядка 6 тысяч спортсменов. Не считая тренерского и обслуживающего персонала. Вместимость Деревни Универсиады в Казани — 14,5 тысячи человек. Если говорить об Олимпийской деревне, то, например, на Олимпиаде в Сочи участвовало 2 800 спортсменов.

Однако так выходит, что все плюсы первых Европейских игр автоматически являются минусами этих соревнований. Никому в голову не придет писать материал о значимости Олимпиады или чемпионатов мира. Сам статус этих соревнований, их победителей, говорит за себя. Что такое «победитель Европейских игр», увы, остается непонятным и сейчас. Принцип формирования соревновательной программы Европейских игр также непонятен. Почему в нем отсутствуют многие олимпийские виды спорта, к примеру, гандбол и хоккей на траве? Куда пропали академическая гребля, теннис или тяжелая атлетика? Зато представлены неолимпийские аэробика, пляжный футбол, самбо. Есть каратэ и баскетбол в формате 3х3 (стритбол), который получит олимпийский статус только в Токио-2020. Непонятно, зачем в тот же год проводить старты чемпионатов Европы в тех дисциплинах, которые входят в программу Европейских игр?



И, наконец, финансовая составляющая. С официальной суммой, затраченной на Европейские игры в Баку, все понятно. Но, согласно подсчетам некоторых американских СМИ, расходы из государственного бюджета на игры за 2013 — 2015 годы составляют более 5 миллиардов долларов, а озвученная официально цифра в 1,12 млрд долларов была затрачена только в течение одного 2015 года. Нужны ли России и Казани такие затраты?