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Дворец единоборств «Ак Барс»

Спорт, Спортивные учреждения

Общая информация

Дворец единоборств «Ак Барс» открылся в 2009 году площадью. Это спортивный многофункциональный комплекс площадью более 17000 квадратных метров.
Основная деятельность заключается в развитии массовых видов спорта и спорта высших достижений; восточных, национальных и олимпийских видов единоборств; в воспитании подрастающего поколения.
На базе Дворца единоборств проводились соревнования Всемирной Универсиады 2013 года.

Руководитель — Гайнетдинов Айрат Фархетдинович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, улица Ф.Амирхана, дом 1Г
  • Телефон: (843)5577401
  • Email: office@akbars-sport.ru
  • Сайт: akbars-sport.ru

Дата последнего обновления: 28.03.2021

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