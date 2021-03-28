Дворец единоборств «Ак Барс»
Общая информация
Дворец единоборств «Ак Барс» открылся в 2009 году площадью. Это спортивный многофункциональный комплекс площадью более 17000 квадратных метров.
Основная деятельность заключается в развитии массовых видов спорта и спорта высших достижений; восточных, национальных и олимпийских видов единоборств; в воспитании подрастающего поколения.
На базе Дворца единоборств проводились соревнования Всемирной Универсиады 2013 года.
Руководитель — Гайнетдинов Айрат Фархетдинович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, улица Ф.Амирхана, дом 1Г
- Телефон: (843)5577401
- Email: office@akbars-sport.ru
- Сайт: akbars-sport.ru
Дата последнего обновления: 28.03.2021