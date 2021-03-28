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ГБУ «Дворец спорта»

Гос. ведомства, Спорт, Спортивные учреждения

Общая информация

Государственное бюджетное учреждение «Дворец спорта» — это уникальное спортивное сооружение, на территории которого проводятся учебно-тренировочные занятия, крупные зрелищно-культурные и спортивно-массовые мероприятия, осуществляется работа двух катков круглый год.
Здание Дворца спорта имеет общую площадь около 22 000 квадратных метров, где расположено 437 помещений, две ледовые арены с трибунами для зрителей, два зала хореографии, спортивный зал, тренажерный зал, пресс-центр, музей спорта Республики Татарстан им. Ш.Х. Галеева.

Руководитель — Муслимов Ринат Аскатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, улица Московская, дом 1
  • Телефон: (843)2922777
  • Email: dskazan@mail.ru
  • Сайт: www.sportsarae.ru

Дата последнего обновления: 28.03.2021

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