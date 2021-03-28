ГБУ «Дворец спорта»
Общая информация
Государственное бюджетное учреждение «Дворец спорта» — это уникальное спортивное сооружение, на территории которого проводятся учебно-тренировочные занятия, крупные зрелищно-культурные и спортивно-массовые мероприятия, осуществляется работа двух катков круглый год.
Здание Дворца спорта имеет общую площадь около 22 000 квадратных метров, где расположено 437 помещений, две ледовые арены с трибунами для зрителей, два зала хореографии, спортивный зал, тренажерный зал, пресс-центр, музей спорта Республики Татарстан им. Ш.Х. Галеева.
Руководитель — Муслимов Ринат Аскатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, улица Московская, дом 1
- Телефон: (843)2922777
- Email: dskazan@mail.ru
- Сайт: www.sportsarae.ru
Дата последнего обновления: 28.03.2021