Куда пойти в Казани: солнечная регата, летний JAZZ и фестиваль «Волга-Волга»

Афиша мероприятий с 24 по 30 июня

Фото: Дмитрий Резнов

На следующей неделе в Казанской ратуше сыграет французский саксофонист Сами Тьебо, в «Татнефть Арене» выступит «Ленинград», а танцпол у речпорта «заведет» молодежный фестиваль «Волга-Волга». Кроме того, на озере Кабан совершат заплыв лодки на солнечных батареях, а на Кремлевской набережной пройдет забег на шпильках. Планируйте свой недельный досуг с воскресным обзором «Реального времени».

Первенство Европы по прыжкам в воду

C 24 по 30 июня во Дворце водных видов спорта пройдет юношеское первенство Европы по прыжкам в воду. Ожидается участие около 170 спортсменов из 25 стран. В программу войдут индивидуальные и синхронные прыжки с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки и командные соревнования.

Церемония открытия начнется в 16:00. Стоимость билетов — 80 рублей. Для детей до 6 лет при сопровождении взрослых вход свободный.

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Сами Тьебо сыграет в Казанской ратуше

25 июня в Казанской ратуше пройдет «Летний JAZZ в Казанской ратуше». На концерте джазовой музыки выступит французский саксофонист Сами Тьебо со своим музыкальным коллективом, он представит публике новый альбом «Карибские истории».

Начало в 19:00, стоимость билетов — 1 тыс. рублей.

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Сами Тьебо представит публике новый альбом «Карибские истории»/ Фото kzngo.ru

«Ленинград» выступит в «Татнефть Арене»

25 июня в «Татнефть Арене» даст концерт «Группировка Ленинград». В Казань коллектив Сергея Шнурова приедет в рамках большого тура по России.

Начало в 19:00, стоимость билетов — от 800 до 12 тыс. рублей.

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Экономический форум в ТПП

26 июня в конгресс-зале Торгово-промышленной палаты РТ пройдет экономический форум и двусторонние переговоры с представителями турецких компаний. Мероприятие будет полезно собственникам бизнеса.

Начало в 10:30. Участие во встречах бесплатное, по предварительной регистрации.

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Фестиваль «Волга-Волга» у речпорта

27 июня на площади у речного вокзала в рамках Дня молодежи пройдет очередной открытый музыкальный фестиваль «Волга-Волга». Помимо выступления музыкальных групп, здесь будет организована танцевальная зона. Кроме этого, в программе — открытые соревнования по стритболу, соревнования по BMX и скейтбордингу, выставка арт-объектов, винил-маркет.

Начало в 14:00, вход свободный.

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В программе фестиваля — открытые соревнования по стритболу, соревнования по BMX и скейтбордингу, выставка арт-объектов, винил-маркет/ Фото kzngo.ru

В КДК им. Ленина покажут игровое кино

С 27 по 30 июня в КДК им. Ленина покажут короткометражные картины в жанре игрового кино Shnit Shorts 2019. Казанцы смогут увидеть шесть картин: «Вне сцены», «Лапша», «Ретушь», «Поучительные истории», «Обычность», «Орел или решка».

Начало сеансов 18:10, стоимость билетов — 250 рублей.

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На Кремлевской набережной пройдет «Фотосушка»

27 июня на Кремлевской набережной пройдет творческая выставка «Фотосушка — 2019». Вывесить фотографии под открытым небом приглашают всех желающих — любителей и профессионалов.

На выставку принимаются работы на темы: природа и пейзаж, животный мир, мероприятия, проводимые на территории Кремлевской набережной, лица. Размер фотографий должен быть не менее 10х15 см и не более 20х30 см, сообщают организаторы.

Начало в 19:00, вход свободный.

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Вывесить фотографии под открытым небом приглашают всех желающих. Фото kremlinnab.ru

Уроки английского в парках

В преддверии WorldSkills 2019 в Казани проходят курсы гостеприимства в рамках социальной программы I help Kazan.

25 июня в парке «Черное озеро» участников курсов ждут тренинги, мастер-классы, лекции, встречи с экспертами и уроки английского языка. 27 июня обучиться иностранному можно будет в Горкинско-Ометьевском лесу.

Начало в 18:30, вход свободный.

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На озере Кабан посоревнуются лодки на солнечных батареях

С 27 по 30 июня на озере Нижний Кабан пройдет «Солнечная регата». В соревнованиях лодок на солнечных батареях примут участие более 50 команд из 26 регионов России.

Старт состязаниям будет дан 29 июня в 10:00. Закроет соревнование научно-технический форум «Возобновляемая энергетика на водном транспорте» — 30 июня. Вход свободный.

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Забег на шпильках

30 июня на центральной аллее Кремлевской набережной пройдет «Забег на шпильках». Участницы пробегут в туфлях на каблуке высотой 10-12 см определенную дистанцию на время. Точное расстояние и траектория забега будут объявлены непосредственно на месте перед началом мероприятия.

Участницы пробегут в туфлях на каблуке высотой 10—12 см определенную дистанцию на время. Фото etoday.ru

Начало в 14:00. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

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