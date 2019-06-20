Сериал Дружко про «Баскет-холл» и шутки про Черданцева и «ипотечку»: чем живут лучшие клубные каналы

Продолжаем изучать спортивный YouTube в России

Мы уже рассказывали о самых популярных каналах и видео в спортивном сегменте российского YouTube и о том, что пока не в топе, но достойно внимания. Сегодня же поговорим о лучших каналах спортивных клубов России. Кто снимает на своей арене сериал с Сергеем Дружко, тонко шутит про Бузову и Черданцева, организует спортивные рэп-баттлы и коллаборации со «Смешариками», а также набирает 10 миллионов просмотров на 14-секундном ролике — об этом в материале «Реального времени».

Количество подписчиков: 12 493 (с июля 2010 года)

Самое популярное видео: 122 тыс. просмотров

Московский ЦСКА в этом году выиграл Евролигу, однако аудитория в 12 с лишним тысяч подписчиков канала для лучшего клуба Европы — это очень мало. Для сравнения, «Жальгирис» из Каунаса имеет 33 тысячи, делая по-настоящему зрелищный контент, а, например, у действующего чемпиона НБА «Торонто Рэпторс» — 109 тысяч.

К слову, реальной большой аудиторией столичный клуб может похвастать только на топовых матчах Евролиги, когда играет в «Мегаспорте», а по общей посещаемости в Единой лиге ВТБ уступает даже казанскому УНИКСу. Во многом отсюда и строится контент YouTube-канала ЦСКА, в котором упор делается на болельщиков и есть много видео, посвященных только им. Помимо стандартных хайлайтов и пресс-конференций, имеются забавные рекламные интеграции, и самое просматриваемое видео на канале под названием «Джакузи» как раз из таких.

Однако по-настоящему канал армейцев выстрелил только в начале минувшего сезона, когда клуб выпустил ролик «15 друзей Итудиса» (на мотив фильмов про друзей Оушена).

Количество подписчиков: 3 530 (с января 2011 года)

Самое популярное видео: 112 тыс. просмотров

Подмосковный клуб с момента появления YouTube-канала делал акцент на приглашенных звездах или просто известных персонах. Так, самый первый ролик в истории канала называется «Андрей Малахов на матче «Химки» — УНИКС». В прошедшем сезоне клуб подхватил модную тенденцию формата «матч плюс концерт», однако на YouTube это выражалось только в анонсах, вроде «Химки» плюс «Каста» или «Химки» плюс Feduk.

Канал баскетбольного клуба в последнее время обновляется не так часто, зато большинство видео радует не только глаз, но и слух. Однако главной «фишкой» канала остается программа «Командная химия» с ведущей Юлией Медведь. Каждый выпуск смонтирован так, что необязательно быть фанатом «Химок» или даже просто разбираться в баскетболе — на экране в основном красивые девушки, динамичная картинка и закадровый голос, который не особо перегружает информацией. Все бы ничего, но большинство выпусков программы не собирают даже тысячи просмотров.

Количество подписчиков: 14 656 (с июля 2014 года)

Самое популярное видео: 625 тыс. просмотров

Сравнительно молодой уфимский клуб (образован в 2010-м) в прошлом году разработал свой фирменный стиль, который называется «We Are UFA». Он уместно смотрится на официальном сайте и во всех соцсетях команды, под него же был обновлен и YouTube-канал.

Пресс-служба «Уфы» в лице Сергея Тертышного с первого дня выхода команды в РПЛ в 2014 году начала радовать болельщиков максимально полной информацией о жизни команды. Видеоролики выходят стабильно, смотреть их до сих пор интересно даже не посвященному в дела клуба человеку, хотя качество монтажа и съемки во многих из них оставляет желать лучшего.

Довольно гармонично смотрелись даже декабрьские поздравления с днем рождения «Уфы». Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, баскетболист сборной СССР и олимпийский чемпион Иван Едешко, капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин и многие другие записали свои видеоприветы клубу, отмечавшему 8-летие. Все они вписались в выбранную стратегию бесконечного уфимского YouTube-сериала.



Самым популярным роликом на канале остается видео, в котором Александру Зинченко противостоят три вратаря.

Количество подписчиков: 181 187 (с мая 2010 года)

Самое популярное видео: 951 тыс. просмотров

С тех пор, как YouTube-каналом ЦСКА стала заниматься бывшая журналистка «НТВ-Плюс Спорт» Екатерина Кирильчева, у него определенно появилось свое лицо. Тон задает передача «По коням». Здесь нет ощущения, что ты находишься на обычном клубном канале с обзорами и интервью, а есть полная атмосфера именно CSKA TV — погружение в жизнь команды в определенном стиле. Тема «коней» обыгрывается на канале не так навязчиво, но в то же время с максимальным попаданием в цель, большинство видео интересно смотреть не только фанам ЦСКА.

Каждый выход проекта «Одноклубники» регулярно расходится на цитаты на различных спортивных ресурсах, а бэкстейджи со съемок получаются довольно забавными. Однако особенно хорошо в плане просмотров зашел проект под названием 5 Shot Challenge. Выпуск с Головиным, еще игравшим за ЦСКА, набрал почти миллион кликов.

Количество подписчиков: 26 804 (с сентября 2013 года)

Самое популярное видео: 225 тыс. просмотров

В начале этого года Ольга Бузова объявила о своих симпатиях к «Авангарду», и всего один ее пост в собственном Инстаграме прибавил омскому клубу, который вынужденно базируется в Балашихе, несколько тысяч подписчиков. Однако YouTube-канала «ястребов» это никак не коснулось, и при наличии качественного контента они имеют довольно неплохую количественную аудиторию по меркам российского хоккея, однако очевидно, что потенциал по подписчикам здесь явно выше. Хотя нужно учесть, что «Авангард ТВ» существует лишь с 2013 года.

По сути, контент прошедшего сезона от «Авангарда» абсолютно уникален для российских спортивных клубов. Команда год назад из-за проблем с ареной покинула Омск и теперь записывает видео на две аудитории — подмосковную и омскую.

Довольно забавно весь сезон выглядел сериал с хэштегом «Крылов с нами»: председатель совета директоров клуба практически после каждого матча заходил в раздевалку клуба, жал руку каждому хоккеисту и говорил либо напутственные слова, либо грозил ссылкой в «Югру», как в случае с вратарем Бобковым. Но настоящим хитом стал жанр «плохих шуток» — «Авангард» был первым спортивным клубом, который попробовал себя в нем. Первый же выпуск получился убойным.

Количество подписчиков: 5 273 (с марта 2011 года)

Самое популярное видео: 222 тыс. просмотров

Краснодарский баскетбольный клуб традиционно активен в плане диджитал и маркетинга. YouTube-канал «Локо», пожалуй, лучший среди клубов Единой лиги ВТБ. В клубе не сильно заморачиваются с послематчевыми пресс-конференциями или комментариями после игр, а делают ставку на драйвовые баскетбольные сюжеты. Причем каждый год проходит в новой стилистике. Однако самым популярным роликом канала с большим отрывом остается видео, в котором маскот Зубби в прямом смысле проглотил девушку из краснодарской группы поддержки.

Главной фишкой второй половины прошедшего сезона стало привлечение видеоблогера Сергея Дружко, который в своем неповторимом стиле мистика-исследователя снимает сериал «Тайны Баскет-Холла».

Количество подписчиков: 79 872 (с ноября 2011 года)

Самое популярное видео: 1 млн 100 тыс. просмотров

Железнодорожники прилично уступают по количеству подписчиков другим популярным московским футбольным клубам, однако именно их контент стоит признать самым топовым. Любая видеоафиша к предстоящему матчу выполнена со вкусом. Чего стоит только пантомима с главным тренером команды Юрием Семиным под названием «Вечно молодой Юрий Палыч и опытный «Локо» против ЦСКА».

Однако в первую очередь «Локо» берет свое именно тем, что крепко держит руку на пульсе YouTube-трендов. Форматы «Правда или боль» или «Успеть за 10 секунд» могли кому-то быстро приесться, но на «Локо-ТВ» они смотрятся и динамично, и гармонично.

Плодотворно работает в жанре интервью и стендапа сотрудница пресс-службы клуба Анна Галай, которая ведет проект «Loko on tour». Однако главным хитом канала можно назвать недавнее видео «Премьер-лиги плохих шуток», в котором Федор Смолов соревнуется в «плохом юморе» с Брайаном Идову. Шутки про Черданцева, Бузову, братьев Миранчуков, Лысова и многих других.

Количество подписчиков: 85 003 (с декабря 2009 года)

Самое популярное видео: 618 тыс. просмотров

Канал можно ставить в пример на многие годы вперед не только татарстанским, но и всем российским клубам страны, желающим прогрессировать в YouTube-контенте. «Зенит-ТВ» работает с 2012 года, до этого клуб выкладывал редкие ролики, в основном с интервью. Динамичные и качественные превью матчей, интересные и информативные обзоры, абсолютное смешение жанров и отсутствие боязни экспериментировать с форматами принесли зенитовцам настоящую славу, и этот канал не зря имеет такую солидную аудиторию, обгоняя по количеству подписчиков многие хоккейные и футбольные клубы России. Для волейбола это и вовсе уникальный контент.

Самым популярным на канале является видео с названием «Как увеличить прыжок». Показательно, что мастер-класс в нем дает уже бывший игрок «Зенита» Виктор Полетаев, рост которого не достигает даже двух метров.

Довольно круто команда ZTV работает и в плане улавливания трендов. Так, в 2017 году именно казанцы стали первыми среди спортивных клубов страны, кто попробовал себя в жанре столь популярных в то время рэп-баттлов.

Количество подписчиков: 31 079 (с декабря 2011 года)

Самое популярное видео: 1 млн просмотров

Питерцы с приходом в клуб больших денег и менеджмента Романа Ротенберга мощно прибавили в освещении жизни команды. Коснулось это и YouTube-канала, который почти сразу стал образцом для остальных хоккейных клубов страны. Удивительно, но при наличии в Санкт-Петербурге мощного конкурента в лице футбольного «Зенита» СКА удалось почти не повторяться и воплощать в жизнь собственные идеи.

Главной особенностью канала сразу стало качество видео — здесь вы не увидите практически ни одного ролика без классного монтажа и эпической музыки на фоне. Для 2011—2012 годов клуб делал просто потрясные промо хоккеистов. Традиционно сильно СКА работает и с болельщиком, записывая короткие, но все такие же эпичные видео про старт продаж билетов или абонементов.

Одним словом, канал СКА — это имиджевая история, поэтому некоторые короткие видео так и называются «СКА: имиджевый ролик». Ну а в это межсезонье подписчиков призвана развлекать семья Виктора Тихонова, которая снимает сериал «Тихоновы».

Количество подписчиков: 445 716 (с марта 2012 года)

Самое популярное видео: 9,4 млн просмотров

История клубного канала питерцев — это и про количество, и про качество, но с учетом вложенных ресурсов главного спонсора — «Газпрома». Даже в нашем топе есть примеры клубов, которые при меньших затратах добиваются аналогичных результатов, однако «Зенит ТВ» нужно рассматривать в комплексе со всем тем, что делает футбольный клуб из Санкт-Петербурга, для которого порой даже не стоит вопрос денег.

Питерцы стали законодателями мод в плане освещения игр команды с использованием скрытой камеры или, например, юмористических скетчей. Отдельной строкой стоит сказать о коллаборациях с известными брендами. Так, в детском YouTube до сих пор популярна футбольная серия «Смешариков», созданная силами «Зенита». В марте этого года клубное ТВ питерцев доверили продюсировать известному журналисту Игорю Порошину, который запустил онлайн-канал Z+. В первом же выпуске гостями студии были известные блогеры Илья Варламов и Артемий Ледебев, музыкант Сергей Шнуров и другие. Проект собрал массу отрицательных отзывов, о нем говорила вся футбольная тусовка страны, однако продолжит ли он существование в новом сезоне, пока непонятно.

К слову, YouTube-канал «Зенита» бьет не только российские рекорды, но и европейские. Так, «Зенит-ТВ» по итогам прошедшей зимы был на 11-м месте по количеству просмотров среди всех клубных каналов континента. На десятой строчке расположился, например, лондонский «Арсенал», а позади остались почти все топовые итальянские клубы.

Самым популярным видео на канале является 14-секундный ролик с участием Халка, набравший почти 10 миллионов просмотров.