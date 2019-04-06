Спортивный YouTube: что смотреть?

Продолжаем изучать российский сегмент самого популярного видеохостинга

На прошлой неделе мы подробно рассказывали о самых популярных каналах и видео в спортивном сегменте российского YouTube. Никаких предпочтений — только цифры. На этот же раз хотелось бы поговорить о каналах, которые по разным причинам не находятся в топе, но, безусловно, заслуживают внимания. Евгений Савин и его детище, топовый баскетбольный и MMA-контент, а также Алексей Шевченко, который отметился и в футболе, и в хоккее — в материале «Реального времени».

Канал Евгения Савина о футболе

Существует с 25 августа 2018 года

425 тыс. подписчиков, 18,5 млн просмотров

Евгений Савин после завершения профессиональной карьеры футболиста успешно проявил себя на телевидении, а прошлым летом начал покорять и YouTube. Удачное название канала вкупе с интересным и абсолютно эксклюзивным контентом привлекают внимание не только футбольной аудитории. В день канал Савина стабильно прибавляет около полутора тысяч подписчиков. Например, многим была интересна история, когда Савин подписал контракт с казанским «Ак Барсом»:

Баста, Кержаков, Черышев, Зинченко, Слуцкий, Медведев, поездка в холодный зимний Омск в гости к испанцу Риере … Любое видео Жеки с этими персонами достойно внимания. Сам Савин в описании к каналу иронизирует: «Я показываю настоящий русский футбол. Погружение на футбольное дно без акваланга — смотрите все на моем канале. Наш футбол живее, чем вы думали!».

Канал Александра Журавлева о футболе

Существует с 8 ноября 2017 года

480 тыс. подписчиков, 66,5 млн просмотров

Футбольный блогер и журналист Александр Журавлев известен своей активной деятельностью как на телевидении, так и в YouTube. Это не единственный его канал, но выделить хотелось бы именно «Мяч Продакшн». Ролики выходят здесь три раза в неделю, и любители футбольной тематики обязательно найдут для себя что-то интересное: рубрики «Команда недели», «Кто круче», «5 минут с…», «Изичеллендж» и различные топ-рейтинги. Особняком стоят эксклюзивы вроде беседы с Эдгаром Давидсом:

Большинство роликов на канале не превышает 10-минутный тайминг, при этом они информативны и практически не засоряют вашу голову лишней информацией.

Канал Александра Лютикова про MMA

Существует с 30 апреля 2018 года

30 тыс. подписчиков, 6,5 млн просмотров

Талантливый журналист Александр Лютиков уже давно переключился с хоккея на единоборства и теперь радует своими эксклюзивами на YouTube. «Контент, который воодушевит тебя пойти на кухню и показать пару приемов младшему брату. Смотри, как нужно правильно и дерзко перебивать», — говорится в описании к «Разрешите вас перебить».

Каналы о единоборствах набрали за прошлый год бешеную популярность в российском сегменте видеохостинга, но настоящими эксклюзивами здесь радуют лишь единицы. Канал Лютикова как раз из таких. Вот, например, ролик из Махачкалы под названием «Хабиб, которого никто не знал»:



Канал Алексея Шевченко о хоккее

Существует с 21 августа 2011 года

19,5 тыс. подписчиков, 13,8 млн просмотров

Алексей Шевченко в особом представлении не нуждается. Хоккейная аудитория уже давно ценит работоспособность Шевы, его ежедневные обзоры и специфический юмор. Но с недавних пор традиционная программа «День с Алексеем Шевченко» стала частью YouTube-канала его нынешнего работодателя, издания «Спорт-Экспресс».

Однако «Держи передачу» не заброшен и на нем регулярно выходит своеобразный подкаст «Утро с Шевченко». Алексей общается в режиме онлайн со своими подписчиками, собирает донаты, делится инсайдами и проводит традиционные конкурсы:

Канал блогеров, бывших и нынешних журналистов «Матч ТВ»

Существует с 11 мая 2013 года

983 тыс. подписчиков, 256,5 млн просмотров

Мы уже рассказывали, что этот блог, который называет себя «главным русскоязычным YouTube-каналом о спорте», балансирует между 10-м и 11-м местом по количеству подписчиков в русскоязычном спортивном YouTube. Учитывая ресурсы, брошенные на создание контента и на посещаемость, канал уже давно должен был стать миллионником, но пока так и остается с 973 тысячами подписчиков.

Последнее время канал экспериментирует с форматами. Недавно там появилась «корометражка» под названием «Мамаев. Побег из тюрьмы». Возможно именно отход от приевшихся топ-рейтингов к подобному контенту позволит «О спорте ТВ» добрать необходимые 17 тысяч подписчиков:

Канал Павла Лысенкова и Дарьи Мироновой — спортивные интервью

Существует с 30 января 2018 года

26 тыс. подписчиков, 1,8 млн просмотров

Несмотря на то, что канал существует с начала 2018 года (скорее всего, создавался под влиянием популярности интервью бывшего спортивного журналиста и редактора Юрия Дудя), активно заполняться видео он начал только с августа. Первое же интервью с Артемием Панариным получилось довольно интересным:

На канале очень часто появляются гости из мира хоккея, но также есть место и интервью с пловчихой Юлией Ефимовой, бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым, тренером по фигурному катанию Ниной Мозер, футболистом Александром Самедовым.

Появляются и неспортивные гости — из встречи с Отаром Кушанашвили в итоге пришлось делать два выпуска, а недавно в гостях у канала побывала наставница шоу «Голос» и супруга хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина Пелагея.

Канал Алексея Янкова о баскетболе

Существует со 2 мая 2015 года

252 тыс. подписчиков, 67 млн просмотров

Один из самых популярных и интересных каналов про баскетбол. Специализируется в основном на НБА, но иногда попадается и такой любопытный контент, как ответы Алексея Шведа из подмосковных «Химок» на вопросы болельщиков:

Баскетбольная аудитория давно приучила к тому, что на фоне футбольной и хоккейной она выделяется максимальной креативностью и нестандартной подачей материала. Так, например, долгие годы происходит и с баскетбольными блогами на «Трибуне» Sports.ru. Так происходит и с Youtube–контентом про игру с оранжевым мячом. Данный канал — не исключение:

Канал блогера Вовы Lefski о футболе

Существует с 30 мая 2013 года

1 200 подписчиков, 123 тыс. просмотров

Настоящий андеграунд в российском футбольном сообществе. В описании канала указано следующее: «Самая актуальная программа о российском соккере. Репортажи с матчей и вдумчивая аналитика от господ экспертов на милость почтенной публике».

Выпуски выходят редко, но запоминаются надолго. Среди экспертов — уже упомянутый Алексей Шевченко, а также спортивные журналисты Глеб Чернявский и Петр Кузнецов. Создатель канала — блогер Вова Lefski, который у болельщиков «Спартака» ассоциируется не иначе как с именем Леонид (подразумевается владелец московского клуба Леонид Федун, — прим. ред.). Его песня «Красно-белые дни» в определенных кругах стала хитом:

Постскриптум. Казанский Youtube, канал «Alga».

Рекомендовать этот канал как обязательный к просмотру рано, он только-только переквалифицировался на спортивную тематику. Но попытку казанских журналистов нельзя не отметить. Остается пожелать поменьше пивных бутылок в кадре и побольше разговоров не только о российском футболе: