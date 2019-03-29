Топ спортивного YouTube России: от уличных драк до акваблогера с миллионом подписчиков

Есть даже казанский «Рубин», который выше питерского «Зенита»

YouTube за последние годы набрал небывалую популярность не только как социальная сеть, но и как место работы. Тот же бывший футболист сборной России Евгений Савин с гордостью называет себя видеоблогером. Но так ли популярен контент, который он создает? Круче ли Сава Василия Уткина? И есть ли шанс заработать кучу просмотров на прыжках в воду и в чем «Рубин» лучше «Зенита»? «Реальное время» разбирается, что на данный момент популярно в российском спортивном сегменте YouTube. Никаких личных предпочтений — только цифры.

Топ по количеству подписчиков: единоборства, фитнес и кроссфит опережают футбол



По данным статистической платформы whatstat.ru, которая специализируется на анализе статистики видеоканалов YouTube, топ-10 самых популярных каналов по количеству подписчиков в разделе «Спорт» (по состоянию на 28 марта 2019-го) выглядит следующим образом:

Первое, что бросается в глаза — это наличие сразу пяти каналов про единоборства, фитнес, бодибилдинг, кроссфит и даже просто про уличные драки. Набравшие в последние годы популярность смешанные единоборства продолжают привлекать людей, отсюда и стабильный прирост YouTube-аудитории.

Лидером спортивного рейтинга уже давно является канал Body Mania с почти 2,5 млн подписчиков. Изначально он задумывался как полезный канал про фитнес и бодибилдинг, но, судя по последним роликам, стал просто хайповым каналом, который следит за выяснением отношений известных персон, на что без вопросов клюет почти любая аудитория. Есть там и обзоры MMA, есть эксклюзивные интервью с российскими бойцами, продолжают выходить и некоторые советы с упражнениями, но чаще всего появляются популярные блогеры, вроде Амирана Сардарова («Дневник Хача») и его друзей, которые не против поучаствовать в различных выяснениях отношений. Но, по большому счету, канал уверенно держится на первом месте за счет своей активности — видео там публикуются регулярно.

Следом идет канал TRUE GYM — более узконаправленный ресурс исключительно для фанатов единоборств. У канала на 300 000 подписчиков меньше, но темы последних видео перекликаются с лидером рейтинга: Дацик, бои Тарасова, Конор Макгрегор…

Далее сразу два футбольных канала с практически идентичными показателями по подписчикам, но абсолютно разным содержанием: Реальный футбол и 2DROTS. Первый максимально попсовый и рассчитанный на поверхностную аудиторию. Если вы вобьете в поиске YouTube слово «футбол», то обязательно попадете на один из роликов с этого канала. А вот ребята с 2DROTS заслуживают внимания, если вы поклонник тематических YouTube-сериалов. Парни различного возраста не просто рассказывают про любимую игру, но и показывают, что умеют, попутно не забывая про сюжет и свою аудиторию, вовлекая ее в различные конкурсы.

Из второй части топа совсем неудивительна аудитория в 1,5 млн подписчиков у канала STRELKA — Street Fight Championship. В 2011 году в Санкт-Петербурге появилась лига уличных боев «Стрелка», которая быстро набрала популярность как в реальности, так и в сети. Главная претензия к попаданию этого канала в топ, по большому счету, одна, но крайне существенная. Видео в духе «бармен дерется с кондуктором» вряд ли имеет хоть какое-то отношение к спорту.

Зато заслуживает похвалы канал про водные виды спорта, который называется именем и фамилией блогера, его создавшего: Вадим Бабешкин. Часто от представителей не самых популярных видов спорта приходится слышать, что аудитории неинтересно то, чем они занимаются. Пример прыгуна в воду и чемпиона Европы по клифф-дайвингу Бабешкина опровергает этот тезис — его 1,3 млн подписчикам действительно интересно то, что он делает. Все его видео так или иначе связаны со спортом и водой, поэтому он называет себя просто акваблогером:

На границе 10-го и 11-го места балансирует oSporte TV, который называет сам себя «главным русскоязычным YouTube-каналом о спорте». Блог, в котором создают контент бывшие и действующие ведущие «Матч ТВ», безусловно, заслуживает внимания, но, как показывают цифры, до звания главного ему еще далеко.

Топ по количеству просмотров: уличные бои лидируют с отрывом, укрепляет позиции хоккей

Как видно из рейтинга, уличные драки «Стрелки» лидируют с приличным отрывом от ближайшего преследователя — разница между первым и вторым местом (каналом TRUE GYM) 176 млн просмотров. Но тут нужно понимать, что и количество боев, выкладываемых «стрелочниками», выше нормы — это 2 402 видео за почти 8 лет существования канала. У того же «Тру Жима» 525 млн просмотров всего на 457 роликов.

Отметим прогресс YouTube-канала Континентальной хоккейной лиги. Понятно, что он держится в топе в первую очередь за счет количества выложенного видео (более 20 тысяч), но и его аудитория в последнее время подрастает. В эти дни, когда идет плей-офф, канал получает в среднем 3 тысячи подписчиков в неделю, хотя их общее количество пока оставляет желать лучшего — сейчас здесь лишь чуть более 250 тысяч любителей российского хоккея. Для сравнения, у канала НХЛ — 1 млн 150 тысяч.

За пределами топа просмотров пока находится блог бывшего футболиста Евгения Савина «КраСава», но его стремительно нарастающая популярность впечатляет. Всего за 26 видео Сава смог набрать 414 тысяч подписчиков и около 18 млн просмотров. Для спортивного блога это хорошие цифры, и если Савин не будет сбрасывать темп, а то и прибавит в частоте выхода видео, то свой миллион подписчиков он наберет к началу 2020 года.

Для примера, у канала Василия Уткина, на котором уже 279 видео, всего 268 тысяч подписчиков, но зато около 30 млн просмотров. Хотя и Савин, и Уткин пока не могут конкурировать с уличными драками и расположились далеко за пределами топа рейтинга просмотров: Евгений — 76-й, Василий — 51-й.

Топ по количеству видеопубликаций: «Рубин» впереди питерского «Зенита», но уступает «Краснодару»

Этот топ в YouTube-сообществе не так значим, как два предыдущих. Тем не менее он важен, так как от количества публикуемого видео напрямую зависит и количество аудитории, и количество просмотров.

На первом месте довольно неожиданный лидер — это канал всего с 83 тысячами подписчиков, зато с 22,5 тысячи видеороликов. Блог DANCESPORT.RU посвящен спортивным бальным танцам и танцевальному спорту в целом. Люди, отвечающие за контент аккаунта, увлечены танцами настолько, что выложили на полторы тысячи больше роликов, чем идущий вторым канал КХЛ.

А вот еще один танцевальный блог InterDance.Ru, который расположился на третьем месте, отстает от «кхловцев» сразу на 12 тысяч видео. Для понимания: 12 с лишним тысяч роликов — это суммарный контент, который дали за время своего существования каналы трех российских футбольных клубов. Речь идет о «Краснодаре», «Зените» и «Рубине», которые как раз идут следом за тройкой лидеров.

Уже не удивляет плодовитость сравнительно молодого клуба Сергея Галицкого — «Краснодар» навыпускал видео больше (6 946), чем питерский (2 781) и казанский (3 020) клубы вместе взятые. Отметим и «Рубин», YouTube-каналом которого в разные годы занимались разные люди, но количество роликов о жизни команды меньше не становилось, а только росло.

Кому-то может показаться неожиданным то, что суперактивный в соцсетях питерский «Зенит» уступает в количестве — зато он с большим перевесом превосходит всех в качестве (136 млн просмотров). Такие цифры по количеству показов не дает в России ни один спортклуб, кроме питерского. 15 млн просмотров «Рубина» на этом фоне пока что смотрятся сиротливо. Впрочем, и разница в количестве подписчиков примерно десятикратная в пользу Питера — 423 тысячи против казанских 47 тысяч.

Еще из любопытного: махачкалинский «Анжи» (11-е место рейтинга) с 2,4 тысячи роликов превзошел по количеству выпускаемого видео не только «Спартак» и «Локомотив», но и ту самую «Стрелку» с уличными драками.