Сергей Женовач: «Государство должно вкладывать деньги в театры»

Худрук «Студии театрального искусства» и МХТ об актерах, учениках и репертуарном театре

Фото: Ринат Назметдинов

В рамках международного фестиваля «Европа — Россия — Азия» на малой сцене Качаловского театра прошла офф-программа, одним из ее участников стал Сергей Женовач, он провел встречу со зрителями в формате диалога. Подробности — в материале «Реального времени».

«Мама дала мне денег только на один спектакль»

В зале на встрече с Сергеем Женовачом не было ни одного свободного места, причем публика была самых разных возрастов, но, безусловно, театральная, об этом можно было судить по уровню вопросов. Художественный руководитель «Студии театрального искусства», чьи гастроли сейчас успешно проходят на большой сцене Качаловского театра, и одновременно руководитель МХТ, отвечал подробно и охотно.

Женовач — профессор ГИТИСа, заведующий кафедрой режиссуры драмы, лауреат «Золотой маски», премий им. К. Станиславского и Г. Товстоногова, лауреат Госпремии РФ и премии правительства РФ в области культуры.

Разумеется, одним из первых был задан вопрос, как Женовач пришел в театр. Сергей Васильевич родился в Потсдаме, где служил его отец, позже семья переехала в Краснодар. Здесь в школе будущий худрук МХТ начал заниматься в драматическом кружке. «Я заметил, что после того, как я сыграл там несколько ролей, отношение ребят ко мне изменилось», — вспоминает Женовач.

Однажды на гастроли в Краснодар приехал Театр на Малой Бронной. «Мама дала мне денег только на один спектакль, и я пошел на «Ромео и Джульетту», — рассказал Сергей Васильевич на встрече со зрителями. Трагедия Шекспира шла на Малой Бронной в постановке Анатолия Эфроса, можно предположить, что в роли Джульетты Женовач видел Ольгу Яковлеву — любимую актрису Эфроса, одну из самых ярких актрис своего поколения.



Художественный руководитель «Студии театрального искусства», чьи гастроли сейчас успешно проходят на большой сцене Качаловского театра, и одновременно руководитель МХТ, отвечал на вопросы зала подробно и охотно

Театр взял в плен, и Женовач все же получил деньги на билет еще на один спектакль, это был мольеровский «Дон Жуан» с Михаилом Козаковым и Львом Дуровым в главных ролях. Можно предположить, что после этих гастролей выбор в отношении профессии был сделан.

Женовач окончил режиссерский факультет Краснодарского института культуры, а затем поступил в ГИТИС, в мастерскую Петра Фоменко. После окончания он был среди создателей гремевшей в Москве студии «Человек», несколько лет возглавлял театр на Малой Бронной. В 2005 году вместе с учениками, к тому времени он уже сам преподавал в ГИТИСе, создал «Студию театрального искусства», а в прошлом году, после ухода Олега Табакова, стал художественным руководителем — директором МХТ.

«Не люблю «милых» актеров»

«Каких актеров вы любите?» — последовал вопрос из зала. Сергей Васильевич рассмеялся (он вообще на этой встрече много смеялся и улыбался): «Конечно, талантливых». И пояснил, что не любит актеров «милых», он предпочитает работать с актерами-личностями, с теми, кто уходит от стереотипа. Ему важно, чтобы актер развивался в профессии, это помогает сохранить любовь зрителей.

«Студия театрального искусства», которая сейчас гастролирует в Казани, — это все ученики Женовача разных выпусков, и по спектаклям видно, что и актеры, и их мастер — люди «одной крови». Понятно, что педагогика для Женовача — одна из важнейших составляющих в жизни.

Он полагает, что талантливый человек может воспитываться только в талантливой среде. Если талантливый студент вдруг оказывается на неталантливом курсе, он, к сожалению, талант теряет. И наоборот — в талантливой среде человек одаренный много может набрать.

«Каких актеров вы любите?» — последовал вопрос из зала. Сергей Женовач рассмеялся: «Конечно, талантливых». И пояснил, что не любит актеров «милых», предпочитает работать с актерами-личностями, с теми, кто уходит от стереотипа

На курсе у Женовача в ГИТИСе учатся вместе актеры и режиссеры, а сейчас еще и художники. Такая конгломерация дает возможность более глубоко понимать, как делается спектакль. Как правило, на курсе учатся пять-шесть актеров и 15—17 режиссеров. Но далеко не каждый из них потом попадает в труппу «Студии театрального искусства».

Женовач сказал, что каждый отчисленный студент — это проблема и для преподавателя, но отчислять приходится. Иногда даже ради того, чтобы не ломать жизнь человеку просто способному, не обладающему талантом.

«Мы часто не верим сами себе»

На встрече был вопрос и том, устарел ли или нет репертуарный театр? Апологеты «проектов» и «лабораторий» часто об этом говорят, причем порой весьма агрессивно. У Женовача на этот счет свое твердое, основанное на опыте и хорошем знании театрального дела, мнение: «Репертуарный театр все уже о себе доказал. Но мы так устроены, что мы сами себе не верим, не замечаем достижений».

Естественно, что репертуарный театр — это лучшая форма, которая есть в театральном деле. Но, как оговаривает Женовач, репертуарный театр должен развиваться, он должен находиться в поиске, вокруг него должны формироваться театральные студии.

Репертуарный театр — это лучшая форма, которая есть в театральном деле. Но, оговаривает Женовач, репертуарный театр должен развиваться, находиться в поиске, вокруг него должны формироваться театральные студии

Женовач отметил, что все же между столичными театрами и театром в провинции есть разница. Хороший провинциальный театр несет в себе еще и важную просветительскую функцию, он прививает публике вкус к хорошей литературе, знакомит зрителей с классическим наследием.



Театр — дорогое удовольствие, он практически не может быть рентабельным. Женовач привел пример, как «Студия театрального искусства» в первые годы не была государственным театром и существовала только при поддержке мецената, лишь через несколько лет на нее обратило внимание государство.

«Я полагаю, что государство должно вкладывать деньги в театры», — резюмировал Сергей Женовач.

