Силуанов возглавил рабочую группу по оценке эффективности исполнения губернаторами нацпроектов

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов возглавил рабочую группу, которая будет утверждать показатели эффективности губернаторов и их корректировку.

Заместителем Силуанова будет глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он будет отвечать за контакты с регионами по этим вопросам. Ответственным секретарем выступит замглавы аппарата правительства Валерий Сидоренко, передает «Коммерсант».



Группа получила право обсуждать с губернаторами экономические показатели, по которым оценивается их эффективность, а также решать, стоит ли учитывать особые обстоятельства при недостижении региональных KPI, или же президентская ветвь администрации должна принимать свои меры в этой связи.



Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ подготовило проект методики, по которой будут оценивать работу губернаторов. В него вошли 14 из 15 показателей эффективности (KPI), утвержденных в конце декабря 2018 года.

