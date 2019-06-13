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Не взлетим, так поплаваем: Red Bull Air Race не только прощается с Казанью, но и закрывается как вид

18:20, 13.06.2019

Видеорепортаж с места базирования пилотов

Не взлетим, так поплаваем: Red Bull Air Race не только прощается с Казанью, но и закрывается как вид Фото: Максим Платонов

На этих выходных Казань третий раз подряд примет этап престижных мировых авиагонок — Red Bull Air Race. Можно с уверенностью говорить о том, что гонки сразу полюбились горожанам и гостям Казани, однако недавно появилась информация, что компания Red Bull приняла решение закрыть этот проект — и не только его российский этап, а «вообще». Корреспонденты «Реального времени» побывали в ангарах Kazan Ring, где базируются четырнадцать пилотов с их летучими «друзьями», и выяснили, что они думают о закрытии соревнований, о традиционно сложной для них казанской трассе и о том, чему научила мировых звезд пилотного мастерства советская и российская летная школа.

Эрик Добролюбов, видео Камиля Исмаилова
СпортОбщество Татарстан
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