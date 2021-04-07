МАУ Спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный стадион» г.Казани

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Центральный стадион был торжественно открыт в 1960 году для развития и продвижения физической культуры и спорта, расположен в самом центре города рядом с Кремлем у площади Тысячелетия. В настоящее время является домашним стадионом футбольного клуба «Рубин».

Стадион служит для проведения футбольных матчей чемпионатов России среди команд премьер-лиги, Лиги Чемпионов, Лиги Европы, а также для проведения соревнований по лёгкой атлетике разного масштаба. На его территории прошёл легкоатлетический турнир Летней Универсиады 2013 года.

В комплексе со стадионом расположен крытый футбольно-легкоатлетический манеж. Здесь организуются учебно-тренировочные занятия ДЮСШ «Ак Буре» по лёгкой атлетике, ДЮСШ №1 по спортивной гимнастике, СДЮСШОР «Рубин».

Руководитель — Фахриев Ильгиз Газизович.

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