Эксперты ожидают снижения ключевой ставки

Очередное заседание совета директоров ЦБ пройдет в ближайшую пятницу

По итогам последнего, апрельского заседания совета директоров Банка России, когда ключевая ставка в очередной раз была сохранена на уровне 7,75% годовых, глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила ее снижения во втором-третьем квартале этого года. Единственное заседание совета, которое состоится во втором квартале — ближайшее, намеченное на 14 июня. Все опрошенные «Реальным временем» эксперты ожидают снижения ставки до 7,5% годовых. Лишь в одном из банков не стали говорить о конкретных цифрах, впрочем, подтвердив направление ее движения. Подробнее — в материале «Реального времени».

В пятницу Центробанк снизит ключевую ставку до 7,5% годовых?

В эту пятницу, 14 июня, совет директоров Центробанка рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Напомним, в течение 2018 года она с уровня 7,75% опускалась до 7,25%, к концу года вернулась к прежнему значению и с декабря держится на отметке 7,75% годовых.

Последнее заседание совета директоров Банка России состоялось 26 апреля. Тогда ставка в очередной раз была сохранена. Регулятор в пресс-релизе констатировал, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться, а темпы прироста потребительских цен оказались ниже прогноза ЦБ. В апреле инфляционные ожидания населения несколько выросли после их заметного уменьшения в марте, ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но оставались на повышенном уровне, краткосрочные проинфляционные риски снизились. Решения о повышении ставки в сентябре и декабре прошлого года оказались достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов, отмечали в Банке России. По прогнозу регулятора, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки во втором-третьем квартале этого года в случае развития ситуации по базовому прогнозу. После апрельского единственным заседанием во втором квартале станет ближайшее, назначенное на 14 июня.

Все опрошенные «Реальным временем» эксперты ожидают снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых. Такого мнения придерживаются в «Альфа-Банке», Sberbank Investment Research, «ВТБ Капитале», АКРА, «Эксперт РА», «Зените» и «Банке Казани». Лишь в «Ак Барсе» воздержались от указания конкретной цифры, хотя в целом ожидания по дальнейшему движению ставки подтвердили.

Главный экономист «ВТБ Капитал» по России Александр Исаков среди основных причин ожидаемого снижения называет «устойчивое замедление инфляции в последние месяцы (текущий рост цен уже несколько ниже целевого уровня, хотя в годовом сопоставлении все еще находится выше 5% год к году), стабилизацию инфляционных ожиданий потребителей и заметный пересмотр вниз траектории долларовых ставок из-за опасений относительно роста США и замедления мировой экономики».

В свою очередь главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталия Орлова соглашается, что замедление инфляции формально позволяет ЦБ перейти к смягчению политики, однако считает, что если решение о снижении ставки будет принято, главной причиной для этого будет служить крайне слабый экономический рост в первом квартале. «С одной стороны, ЦБ формально не отвечает за рост, но в условиях, когда он ожидал роста экономики на 1,5—2%, а по факту получилось 0,5%, вполне возможно, что регулятор решит поддержать экономику. Тем более что решение повышать ставку в условиях инфляционного шока, связанного с повышением налоговой ставки, является дискуссионным», — говорит Орлова.



Ярослав Лисоволик, глава Sberbank Investment Research, объясняя причины ожидаемого снижения, говорит, что «такое решение выглядит сбалансированным в условиях низких темпов роста экономики с одной стороны и снижения инфляционного давления с другой». В таком же ключе высказывается и начальник казначейства «Банка Казани» Эдуард Ислямов.

В то же время Лисоволик допускает в комментарии регулятора указание на глобальные риски, связанные с замедлением мирового экономического роста в условиях обострения торговых противоречий. «Существенное падение цен на нефть, а также высокие темпы роста потребительского кредитования также могут несколько ужесточить риторику со стороны ЦБ», — говорит собеседник.

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах предупреждает, что ставка снизится, если в ближайшие дни не произойдет потрясений в России или на развивающихся рынках, и в качестве аргумента за снижение приводит недавние слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляция идет по нижнему сценарию и замедляется, соответственно, не видно никаких особых угроз, прекрасно соблюдается бюджет, то есть с точки зрения макроэкономической стабильности все хорошо.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев также отмечает, что представители Центробанка неоднократно намекали на возможность снижения ставки, в том числе и на полях ПМЭФ. «Понятная коммуникация ЦБ с участниками финансового рынка является фактором повышения эффективности проводимой монетарной политики. Именно поэтому для любого другого решения регулятора должны произойти экстраординарные события», — говорит Евстифеев.



Заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов поясняет, что начиная с марта траектория ежемесячной инфляции соответствует целевой в 4%. «Если бы в начале года не было повышения ставки НДС, мы бы пришли к целевой в декабре (в реальности будет ближе к 4,7%)», — отмечает Куликов. Кроме того, до конца года вероятны одно-два понижения ставки ФРС. Это создаст возможности для понижения ставок большинства Центральных банков мира (особенно для развивающихся стран). Однако собеседник предупреждает, что возможным сдерживающим фактором для Банка России является ухудшающаяся внешняя экономическая конъюнктура: «В случае если торговые войны замедлят мировую экономику сильнее, чем ожидается сейчас, если мы увидим рост финансового стресса в странах — торговых партнерах, то традиционной реакцией ЦБ будет повышение ставки с целью сдержать валютизацию сбережений. Если вероятность такого развития событий, по мнению Банка России, достаточно велика, возможно появление желания сгладить динамику ключевой ставки: вместо «понизить сейчас, повысить потом» просто ее не трогать». Впрочем, на текущий момент нет ощущения, что такая логика доминирует, успокаивает собеседник.

Что будет со ставками по банковским депозитам и кредитам

Александр Исаков из «ВТБ Капитала» отмечает, что, «скорее всего, снижение ключевой ставки скажется на ставках по коротким кредитам и депозитам, но обычно меньше влияет на длинные — от года и более — ставки». В любом случае, общее правило — чем длиннее срок депозита или кредита, тем более стабильна его стоимость или доходность, поясняет Исаков. Эдуард Ислямов допускает, что снижение ключевой ставки потянет за собой вниз ставки по депозитам и кредитам, однако такое изменение будет несущественным.

Антон Табах из «Эксперт РА» говорит, что, в отличие от ситуаций 5—6-летней давности, сегодня не рынок идет за ЦБ, а наоборот — ЦБ идет за рынком. Соответственно, ставки по депозитам уже снизились, ставки по кредитам также стали ниже, хотя и в меньшей степени. Однако собеседник допускает, что снижение ключевой ставки может еще двигать вниз стоимость кредитов, но не проценты по депозитам.

Руслан Селиванов из «Ак Барса» также говорит, что «уже сейчас среди банков наблюдается постепенное снижение ставок по депозитам». А вот снижения ставок по кредитованию в ближайшее время эксперт не ожидает.

Уровень банковских ставок определяется не только уровнем ключевой ставки ЦБ РФ, но и ситуацией на рынке в целом, подчеркивает Владимир Евстифеев из «Зенита» и добавляет, что сейчас в системе не наблюдается дефицита рублевой ликвидности, поэтому ставки привлечения если и снизятся, то несущественно. «В отношении кредитных ставок ситуация выглядит сложнее. Центробанк, как и ряд международных институтов развития, указывает на риски перегрева рынка кредитования в РФ. В условиях минимального роста зарплат и реальных располагаемых доходов населения двузначный рост розничного кредитования вызывает опасения. Это может определить низкую эластичность кредитных ставок к уровню ключевой ставки ЦБ РФ», — предупреждает собеседник.



До конца года можем увидеть ставку на уровне 7%

«Если бы неопределенность в мировой экономике перестала расти, мы, вероятно, увидели бы два понижения ключевой ставки до конца года и близкую к целевой инфляцию в 2020 году. В сценарии, где внешняя неопределенность продолжает расти, Банк России может ограничиться одним понижением в июне», — полагает Дмитрий Куликов.

Наталия Орлова полагает, что сохранение слабых темпов роста заставит ЦБ снизить ставку еще раз до конца года — до 7,25%. Такого же прогноза придерживаются и в «Банке Казани».

Владимир Евстифеев также допускает такой сценарий, если внешние рынки и геополитика не преподнесут негативных сюрпризов, а инфляция останется в рамках таргетируемого диапазона Центробанка.



«Среди вторичных факторов выделяем риски разгона инфляции в случае негативных для населения решений по акцизам на автомобильное топливо и риск низкой урожайности сельского хозяйства. Оба этих фактора отдалят динамику потребительских цен от комфортного для ЦБ уровня», — предупреждает собеседник.

Более оптимистичен Александр Исаков из «ВТБ Капитала»: «Наш базовый сценарий подразумевает еще одно снижение ключевой ставки в сентябре текущего года, однако в случае, если ФРС будет вынуждена снизить ставки уже в этом году, скажем, два раза, то это может создать условия и для третьего за год снижения ключевой ставки в декабре».

Антон Табах также в качестве базового прогноза предполагает по итогам года достижение уровня ключевой ставки в 7,25% годовых. Второе снижение, при благоприятном развитии ситуации, эксперт ожидает в сентябре, если же ситуация будет хуже — в декабре. Однако Табах не исключает, что «если случится чудо и инфляция уйдет вниз, то можем увидеть (до конца года, — прим.ред.) и 7%».

Когда годовая инфляция достигнет целевых 4%

Антон Табах из «Эксперт РА», Владимир Евстифеев из «Зенита» и Руслан Селиванов из «Ак Барса» считают, что целевой ориентир ЦБ по годовой инфляции на уровне 4% в первом полугодии 2020 года вполне реален.

Евстифеев дополняет, что инфляционный тренд в настоящий момент в значительной степени формируют обменные курсы рубля, поэтому при стабильности российской валюты целевой ориентир достижим. Табах отмечает, что ЦБ со своими задачами вполне справляется.

Александр Исаков из «ВТБ Капитала» вновь более оптимистичен и предполагает, что близкий к этому значению уровень инфляции «будет достигнут уже по итогам текущего года, а в первом квартале 2020 года вероятно замедление годовой инфляции до темпов ниже 4%». Этому будет способствовать и эффект высокой базы, созданный повышением тарифов ЖКХ в январе 2019 года, тогда как календарь индексации в 2020 году, скорее всего, снова станет стандартным, ожидает эксперт.