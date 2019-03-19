«Алкогольный угар»: средний татарстанец пьет в 90 раз больше, чем житель Чечни

Продажи водки в России выросли на 9% — несмотря на рост цен

В 2018 году продажи крепкого алкоголя (в первую очередь водки) выросли в России на 9% — несмотря на рост цен на нее. Основной причиной роста продаж власти называют внедрение ЕГАИС — но доля контрафакта на рынке, по разным данным, по-прежнему составляет от 30 до 70%. Доля водочных продаж крупнейших регионов-потребителей снижается, но в Татарстане по-прежнему продается водки больше, чем в 20 регионах РФ с долей реализации крепкого алкоголя менее 1%. Кроме того, РТ вошла в тройку самых пьющих регионов ПФО; только по официальным данным средний житель республики пьет в 2,5 раза больше, чем средний саратовец, в 9 раз больше, чем дагестанец, и в 90 раз больше, чем житель Чечни.

В России выросли продажи водки — несмотря на рост цен на нее

В 2018 году объем продаж и потребления крепкого алкоголя (свыше 9% этилового спирта) вырос с 91,9 млн до почти 100 млн декалитров, или 1 млрд литров. За год продажи условной водки увеличились, таким образом, на 9%. Согласно данным американской компании Nielsen Media Research, в прошлом году вырос и объем продаж алкоголя в целом, за исключением водки, — но лишь на 5% (а в ценовом выражении — на 4,6%). Из-за высокой цены доля потребления алкоголя в денежном выражении снизилась с 20,2 до 20%.

Как утверждают в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), средний класс тратит на алкоголь до 20% от всех расходов на повседневное потребление, что объясняется его высокой стоимостью: «В сравнении с уровнем зарплат в России она очень высока — к примеру, в пять раз выше, чем в Германии. Доля расходов западных потребителей на алкоголь в несколько раз ниже».

Напомним, в России в 2017—2018 году впервые выросли акцизы на крепкий алкоголь, составив к настоящему моменту 523 рубля за литр. Кроме того, на крепкий алкоголь установлены и минимальные розничные цены (МРЦ), призванные бороться с контрафактным алкоголем, — сейчас МРЦ на водку составляет 215 рублей за пол-литра. В Минфине РФ в этом году заговорили о планах ввести МРЦ на любой алкоголь вообще, в федеральном Минздраве считают, что оптимальная стоимость для потребителя пол-литровой бутылки водки должна составлять не менее 300 рублей — и этого нужно достигать за счет дальнейшего увеличения акцизов.

Предполагается, что в 2019 году цены на водку повысятся на 5—7% — цены на импортный алкоголь в этом году уже выросли примерно на 20% из-за повышения НДС, введения помарочного учета и роста расценок на логистику. Рост будет ощутим с начала марта — до этого со складов продают обычно прошлогодний товар.

Предполагается, что в 2019 году цены на водку повысятся на 5—7%. Фото khabkrai.ru



Доля контрафакта на рынке по-прежнему высока

Получается, однако, что, несмотря на высокую стоимость крепкого алкоголя, его продажи выросли почти в два раза больше, чем алкоголя вообще. Росалкогольрегулирование сразу связало рост продаж алкоголя с эффективной работой системы учета производства и оборота алкогольной продукции ЕГАИС, а также с ростом числа магазинов у дома.

Пожалуй, только усилением контроля на рынке и вытеснением контрафактного алкоголя можно объяснить рост продаж водки на фоне роста ее же цены. В противном случае речь придется вести о росте алкоголизма. Минздрав РФ, впрочем, утверждает, что объем потребляемого алкоголя на душу населения сократился в России с 2006 по 2018 год на 40% — однако заметим, что, согласно данным аналитической службы «Реального времени», в прошлом году он, напротив, вырос: с 6,2 литра на человека в год до 6,8 литра.

Кроме того, в Минздраве РФ не учитывают объемы употребления контрафактного алкоголя. Мнения экспертов об эффективности той же системы ЕГАИС, а значит и о доле контрафактного алкоголя на рынке РФ, которую не учитывает официальная статистика, разнятся.

Так, по мнению председателя комитета палаты по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергея Рябухина, водки к началу 2018 года продавалось на сумму вдвое большую, чем официально было произведено (то есть в действительности нужно говорить о 200 млн декалитров проданного алкоголя, из которых 100 млн — паленая водка).

По данным же руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, доля контрафакта на российском рынке вообще составляет 70% (см. фанфурики, «боярышник» и проч.). Тогда как в том же Минздраве РФ еще год назад утверждали, что она может составлять 30%.

Напомним, что в декабре прошлого года контрафактное спиртное сотрудники ФСБ, налоговой инспекции и Росалкогольрегулирования нашли даже на складах крупнейшего алкоретейлера РФ — сети «Красное и Белое» (поводом для обысков стало возможное уклонение от уплаты налогов на 2 млрд рублей).

На рынок давит и внедрение с начала 2019 года ЕГАИС 3.0, которая должна перевести алкогольный рынок на поштучный учет продукции: отслеживание движения каждой единицы алкоголя от момента производства (или ввоза) до продажи конечному потребителю или другого выбытия, например списания. Каждой бутылке алкоголя отныне присваивается уникальный цифровой идентификатор (ЦИ), который содержится в штрихкоде акцизной или федеральной специальной марки, наклеенной на бутылку. Все электронные документы по движению продукции, которые отражаются в ЕГАИС, должны содержать ЦИ, что позволит узнать, где находится каждая учтенная бутылка и была ли она продана.

Штрафы за непереход на ЕГАИС 3.0 и ужесточившийся контроль привели к тому, что в феврале Ассоциация компаний розничной торговли забила тревогу: ретейлеры опасаются, что лицензии на продажу алкоголя будут приостанавливать в массовом порядке — с десяток подобных случаев уже было зафиксировано в 2019 году.

Доля водочных продаж крупнейших регионов-потребителей снижается

Больше всего продают и пьют водку по-прежнему в семи регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской области, Башкортостане и Краснодарском крае. На эти регионы приходится 35 млн декалитров, или 35% всего рынка. Впрочем, рост продаж в них составил всего 6% — то есть рынок в прошлом году вырос в основном за счет других регионов.

Наибольший рост продаж зафиксирован в Ингушетии (43%), Республике Алтай (36%), Амурской области (31%), Северной Осетии (30%), Хакасии (29%) и Дагестане (21%). Если говорить о крупных потребителях алкоголя (более 1 млн декалитров в год), то на 17—18% выросли продажи в Крыму и Чувашии, на 16% — в Самарской области (1,7 млн), на 15% — в Ленинградской области (2 млн).

Ретейлеры опасаются, что лицензии на продажу алкоголя будут приостанавливать в массовом порядке. Фото 76.ru

В ПФО лидерами по росту алкогольных продаж, помимо Самарской области и Чувашии, стали Марий Эл (продажи выросли на 14% до 564,7 тыс. декалитров), Ульяновская область (на 13% до 560,6 тыс.), Удмуртия (на 12% до 1,5 млн).



…но в Татарстане по-прежнему продается водки больше, чем в 20 других регионах России

Что до регионов — крупнейших потребителей алкоголя, то доля Москвы, где продажи выросли в прошлом году всего на 2%, снизилась с 9,7 до 9,1%, доля Питера, где продажи выросли на 5%, снизилась с 4,5 до 4,4%, а доля Татарстана упала с 3,7% до 3,5%.

В РТ продажи водки в прошлом году выросли всего на 4%, составив 3,5 млн декалитров. Тем не менее по-прежнему в Татарстане продается водки больше, чем в 20 регионах РФ с долей продаж менее 1%: среди них Тамбовская и Орловская область, Севастополь, Дагестан, Чечня и Ингушетия. И это не спишешь на малочисленность регионов. В 20 регионах живет более 12 млн человек, то есть в 3 раза больше, чем в одном Татарстане.

Для сравнения, у Башкортостана, где численность населения чуть больше, чем в РТ, доля продаж заметно меньше и составляет всего 2,9%.

Пьют в Татарстане больше — в основном благодаря «Татспиртпрому»

Отчасти объем продаж алкоголя, конечно, можно списать на крупнейших производителей водки. Напомним, в 2017 году Татарстан, хотя и потерял первое место по сборам водочных акцизов из-за падения производства на «Татспиртпроме», но сохранил за собой место в топ-3: тогда РТ перечислила 20,3 млрд рублей акцизов. Полные данные за 2018 год пока неизвестны, но сам «Татспиртпром» отчитался о 20,1 млрд рублей налогов за прошлый год (включая акцизные сборы), что опять же меньше, чем годом ранее.

В 2017 году Татарстан, хотя и потерял первое место по сборам водочных акцизов из-за падения производства на «Татспиртпроме», но сохранил за собой место в топ-3. Фото Максима Платонова

В 2017 году 64% алкогольной продукции «Татспиртпрома» отправлялось в другие регионы РФ (5,9 млн из 9,2 млн декалитров) — в 2018 году компания планировала довести эту долю до 65% (6,5 декалитров из 10 млн декалитров). Судя по всему, планы эти сбылись, так как реализованы «Татспиртпромом» были в прошлом году те самые оставшиеся 3,5 млн декалитров именно в Татарстане.

Среди крупнейших алкопроизводителей стоит упомянуть Московскую область (5,4 млн декалитров водки в 2017 году), Мордовию (2 млн декалитров), Омскую область (1,6 млн декалитров). Отметим, что Московская область при этом вынуждена еще и закупать водку из других регионов для своих продаж, тогда как РТ потребляет в основном свою. Мордовия тоже не полностью выбирает произведенную у себя водку (на 2 млн декалитров приходится лишь 0,5 млн декалитров продаж в регионе).

Самые пьющие регионы ПФО в пересчете на человека — Удмуртия, Кировская область и Татарстан

Самыми пьющими регионами России остаются экономически неблагополучные, в частности регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. В Магадане в 2018 году было продано 15,5 литра водки на человека — потребление ее еще и выросло на 11,3%. Примерно такая же ситуация на Сахалине. По 14 литров водки было продано в Коми, 13 литров — в Карелии. Из регионов европейской части России самым пьющим можно назвать регион — производитель водки — Московскую область, где в прошлом году было куплено 12 литров на человека.

Самыми пьющими регионами Приволжского федерального округа также остаются не самые благополучные субъекты. В частности, в Удмуртии потребление водки выросло с 8,9 до 10 литров на человека (рост на 12,4%), в Кировской области — с 9 до 10 литров на человека (рост на 10%). В тройку лидеров по покупке крепкого алкоголя, однако, попал и Татарстан — здесь рост потребления водки составил 3,6%, с 8,8 литра на человека в год до 9,1 литра.

Впрочем, власти тех или иных регионов могут оправдать этот рост, как выше оправдывало его Росалкогольрегулирование, как раз внедрением ЕГАИС, якобы уменьшившей долю контрафактной продукции. Отметим, что к весне 2018 года, по официальным данным, доля контрафакта в Татарстане составляла 20%.

К весне 2018 года, по официальным данным, доля контрафакта в Татарстане составляла 20%. Фото news.1777.ru

Средний татарстанец пьет в 90 раз больше, чем средний житель Чечни

Регионами-трезвенниками продолжают оставаться мусульманские территории Северного Кавказа. Так, в Чечне на человека пришлось 0,1 литра водки (продажи еще и упали на 31%), в Ингушетии — 0,3 литра, в Северной Осетии, несмотря на рост продаж на 30%, пол-литра на человека, в Кабардино-Балкарии — 0,7 литра, в Дагестане — 1 литр.

Самым малопьющим регионом ПФО, несмотря на официальный рост продаж крепкого алкоголя, можно считать Саратовскую область, где на одного человека в 2018 году пришлось 3,6 литра водки. Невелико потребление алкоголя в Ульяновской (4,5 литра на человека) и Оренбургской (4,7 литра на человека) областях.

Таким образом, среднестатистический житель Татарстана выпивает водки в 2,5 раза больше, чем житель Саратовской области, в 9 раз больше, чем житель Дагестана, и в 90 раз больше, чем житель Чечни. .

Продажа алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9% на 1.01.2019 г.

№ Регион 2018 г., декалитр 2017 г., декалитр Изменение продаж Доля продаж региона в 2018 г. 1 Московская область 9.085.663,85 8.373.137,28 9% 9,10% 2 г.Москва 9.142.303,74 8.925.692,28 2% 9,16% 3 г.Санкт-Петербург 4.373.624,16 4.184.646,43 5% 4,38% 4 Республика Татарстан 3.550.812,35 3.422.742,26 4% 3,56% 5 Свердловская область 3.238.774,23 3.106.521,81 4% 3,24% 6 Республика Башкортостан 2.928.390,92 2.699.790,71 8% 2,93% 7 Краснодарский край 2.707.529,17 2.436.881,92 11% 2,71% 8 Нижегородская область 2.462.299,42 2.307.102,05 7% 2,47% 9 Челябинская область 2.023.642,04 1.839.658,20 10% 2,03%