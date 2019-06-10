Оренбург может потерять большой футбол уже в следующем сезоне. Почему в споре ФК и РФС виноваты оба

Скандал, разгоревшийся вокруг недопуска оренбургского стадиона «Газовик» в РПЛ в следующем сезоне, не так однозначен, как может показаться на первый взгляд. Сегодня футбольная общественность и коллеги из других клубов сочувствуют «Оренбургу» и требуют пойти ему на уступки, дабы город не потерял большой футбол, а команда — матчи при своих болельщиках. Однако, если разобраться, рыльце у «сине-белых» тоже в пушку. В Оренбурге еще с 2016 года обещают РПЛ и РФС, что улучшат инфраструктуру домашней арены, но воз и ныне там. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему в этом споре нет правых и виноватых, а также рассуждает об общих перспективах оренбургской команды.

РПЛ чешет там, где не чешется?

На прошлой неделе в эфире канала «Матч ТВ» спортивный директор Российской премьер-лиги Виктор Пышкин сообщил, что «Оренбург» не получил лицензию на проведение домашних матчей на стадионе «Газовик» и что в следующем сезоне он проведет их, скорее всего, в соседней Самаре. Будет ли это новая «Самара Арена» или «Металлург», ставший «Крыльям» ненужным, спортивный функционер не уточнил. Однако ранее уже был представлен проект календаря нового сезон РПЛ, в котором лига исключила в одном туре домашние матчи «Оренбурга» и «Крыльев Советов».

Мотивы возможного переноса матчей «Оренбурга» Пышкин озвучил несколько сомнительные — мол, домашний стадион «Газовик» в поселке Ростоши вмещает всего 7,5 тысячи человек, что не соответствует регламенту (стадион Премьер-лиги должен вмещать не менее 10 тысяч человек, — прим. ред.). В то же время непонятно, почему эта «муха» укусила руководство РПЛ именно сейчас. Ведь до этого «Оренбург» без проблем провел уже два сезона в главной лиге страны, и угроз о переносе игр в другие города в его адрес не поступало.

Оренбургу стоит задуматься о выполнении обещаний

Однако если копнуть глубже, становится понятно, что и сами оренбуржцы в данном случае далеко не жертвы и во многом сами виновны в сложившейся ситуации. Дело в том, что при выходе в Премьер-лигу в 2016 году РФПЛ поставила перед командой два условия: во-первых, убрать с эмблемы клуба элемент логотипа главного спонсора команды — «Газпрома» (в Оренбурге подчинились, а заодно заменили предыдущее имя «Газовик» на «Оренбург»).

После возвращения клуба в элиту российского футбола из Оренбурга пошли другие обещания — якобы вскоре будет увеличена вместимость стадиона. Фото fcorenburg.ru

И во-вторых, команде разрешили выступать в Премьер-лиге, несмотря на несоответствие стадиона регламенту, при условии, что в городе будет построена новая арена — и губернатор Оренбургской области Юрий Берг это пообещал. Однако команда не сумела закрепиться в Премьер-лиге, и вопрос о возведении нового стадиона стал неактуален.

После возвращения клуба в элиту российского футбола из Оренбурга пошли другие обещания — якобы вскоре будет увеличена вместимость стадиона. В мае прошлого года «бело-синие» обещали довести ее до 12 тысяч мест. Как видим, в клубе до сих пор своего слова так и не сдержали.

Не помогли и заявления главного тренера ФК «Оренбург» Владимира Федотова. На пресс-конференции в августе прошлого года он сообщил, что команда ждет поддержки властей в вопросе строительства стадиона. Тогда на матч с «Локомотивом» пришло 7тысяч болельщиков, и Федотов заявил, что могло прийти больше, если бы позволяла вместимость объекта.

РПЛ не нужно понижать планку

Да, сегодня можно сочувственно кивать головой и строчить в комментариях возмущенное «руки прочь от «Оренбурга». Более того, на прошедшем 6 июня заседании РПЛ вопрос снижения планки вместимости с 10 тысяч до 7-8 тысяч уже поднимался. Лига, по сути, вступается за одного из своих участников перед РФС. Вероятно, вопрос будет обсуждаться на следующем собрании представителей клубов, что подтвердил президент РПЛ Сергей Прядкин, сообщив СМИ, что лига подготовила ходатайство в адрес РФС о снижении нижней планки вместимости.

Заступился за коллег и президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, который заявил в своем письме в адрес лиги:

— Требование о вместимости стадионов субъективно и не вызвано реальными потребностями государства, зрителей или клубов РПЛ, — заявил функционер. — Клубы из небольших городов или новые клубы, не имеющие исторически сложившейся базы болельщиков и получившие по спортивному принципу право выступать в РПЛ, не должны быть лишены такой возможности из-за стадиона вместимостью 5-7 тысяч зрителей, — сообщил Иванов.

С другой стороны, это может оказаться обычной медвежьей услугой. Ведь если сегодня РПЛ пойдет на уступку и изменит регламент в пользу одного клуба, может пострадать авторитет Премьер-лиги в целом.



Мы мечтаем о том, чтобы матчи в элитной лиге нашего футбола проходили на больших, красивых и битком забитых стадионах — «как в Англии». Но для этого нужно не понижать планку, а настаивать на том, чтобы клубы тянулись к той, что имеется в лиге сегодня.

И, в общем-то, непонятно, что мешает оренбургской команде просто достроить эти самые несчастные 2,5 тысячи мест на своей арене в Ростошах. После оформления выхода в Премьер-лигу «Оренбург» произвел симпатичную реконструкцию своей домашней арены — над каждой из четырех трибун имеется большой навес, защищающий зрителей от осадков, чем может похвастать не каждая команда РПЛ. Да и по всем остальным требованиям РПЛ (безопасность, техническая оснащенность и т. д.) стадион соответствует. Почему бы не продолжить «комфортизацию» арены?

Тем более что у стадиона отсутствуют угловые трибуны, так что мест для «закольцевания» чаши предостаточно. Мы знаем множество примеров, когда стадион с «рваными» трибунами достраивался в углах. Так было, например, на томском стадионе «Труд», где в 2016 году трибуны перестроили полностью, а отдаленные из-за беговых дорожек трибуны за воротами придвинули вплотную к полю. Получился уютный чисто футбольный стадион на 10 с лишним тысяч зрителей.

Что ждет «Оренбург» в новом сезоне?

В минувшем сезоне оренбуржцы сумели финишировать на седьмой строчке в турнирной таблице, до последнего сражаясь за право попадания в еврокубки. Только сильно прибавивший под руководством Игоря Черевченко тульский «Арсенал» сумел потеснить «сине-белых» с шестого лигоевропейского места. Не помогла даже убедительная победа над московским «Спартаком» в последнем туре сезона 2018/2019.

Правда, Владимир Федотов уже успел высказаться в том смысле, что этот сезон стал подготовительным к важному шагу в Европу:

— Да, было совсем близко… Однако, считаю, не нужно бежать впереди паровоза. Не стоит забывать, с чего мы начинали, от чего отталкивались. Запрыгнуть в еврокубки было бы преждевременным. Сейчас меня, возможно, начнут критиковать за боязнь, испуг. Однако, думаю, надо трезво смотреть на вещи. Прыгнуть выше головы и удариться о потолок — это очень больно. Так что наше седьмое место — оптимальное. Все должно иметь под собой серьезное основание. Инфраструктура, финансы, состав… — сказал специалист на завершающей пресс-конференции.

Правда в его словах есть: «Оренбург» имеет неплохие результаты на внутренней арене, однако причиной тому умение Федотова выжать максимум каждого футболиста в нынешнем составе команды. И если трансферный отдел (непонятно, со скандальным Марко Трабукки во главе или уже нет) не потрудится нынешним летом, то седьмая строчка в РПЛ так и может остаться главным достижением оренбургского клуба. А уж биться на два фронта без нужных вливаний не удалось бы точно — снижение результата последовало бы на обоих.



Успех следующего сезона зависит и от того, сумеют ли в «Оренбурге» оставить в команде трех столпов, от которых «плясала» нынешняя команда, — Дениса Поповича, Сильвие Бегича и Алексея Сутормина.

У первого весьма недурной процент точных передач, что особенно важно для центрального полузащитника — 63%. Защитник Бегич выполнил 210 перехватов за сезон, а Сутормин забил 8 голов.

Уход этих футболистов вполне возможен. Когда удачно выступившую команду буквально «растаскивают» по частям клубы побогаче уже летом — это старая как мир закономерность. «Оренбург» серьезно заявил о себе и обратил на себя внимание скаутов ведущих клубов.

Более того, сегодня эти игроки принимают участие в матчах своих сборных на европейской арене (тот же Денис Попович сыграл в ничейном матче Словении против австрийцев) и явно готовы к предложениям. Тем более на фоне проблем со стадионом. Именно вопрос удержания лидеров сегодня главный для «Оренбурга».