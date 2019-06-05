ФНЛ и ПФЛ, объединяйтесь! Пора покончить с «советским пережитком»

Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке

Фото: Роман Хасаев

В России завершился футбол. Тихо и без скандалов. Чемпионаты «короля спорта» практически потеряли всякую интригу. При этом количество профессиональных команд уменьшается с каждым годом, а потому закономерно возникает вопрос: а зачем для вида спорта, в котором нет и сотни команд, сразу три лиги? Подробности — в полемической колонке постоянного автора «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

«Томь» перед стыковыми матчами распродала всех своих лидеров



Вылет команд из высшей лиги, потеря места в первой лиге… Сколько «интриг, скандалов, расследований», сколько слухов было вокруг каждого футбольного чемпионата страны во времена СССР. Уподоблюсь литературному персонажу по фамилии Фунт из «Золотого теленка» и воскликну в пустоту: «Где это все?» Сейчас, когда регламентом проведения чемпионатов были добавлены еще переходные матчи между лигами, градус кипения должен зашкаливать. А при нынешней открытости всего и вся мы должны были бы уже устать от историй подкупа, запугивания и шантажа, при помощи которых руководство футбольных команд пытается подняться классом выше или сохранить место в лиге. Но ничего этого нет. Финиш нынешнего сезона даже еще более лайтовый, чем всем известный конкурс с двумя претендентами на один стул. Он вообще похож на занятие мест согласно купленным билетам.

Когда стал известен дуэт команд ФНЛ, который вышел в стыковые матчи, вздох облегчения из Самары и Уфы, чьи команды должны были, по идее, бороться за места в Премьер-лиге, был слышен даже в Казани. Сомнений в том, что Нижний Новгород, бог знает сколько раз умиравший и в какой раз возродившийся, не стремится в РПЛ, не было никаких. А «Томь», занявшая третье место в ФНЛ, растеряла перед стыковыми матчами семерых футболистов. Два из них — Кузьмичев и Кухарчук входили в число ведущих бомбардиров в сезоне. Еще двоих, Зуйкова и Казаева, перекупили «Тамбов» и «Сочи», уже оформившие путевки в высший класс. Команды, которые готовятся к борьбе за выход в Премьер-лигу, не устраивают массовые распродажи.

Не менее спокойно и среди болельщиков команд, которые, по идее, потеряли место в ФНЛ. Уже был прошлогодний прецедент, когда ни одна (!) команда-неудачница чемпионата ФНЛ не выбыла в ПФЛ, в бездну второй лиги. «Арарат» переехал из Москвы в Ереван, став выступать в чемпионате Армении. «Кубань» не получила лицензию РФС, еще два победителя второй лиги решили не подниматься вверх. Особняком стоят команды из зоны Восток, которые уже традиционно пренебрегают возможностью стартовать в ФНЛ. Поскольку в гробу они видали первую лигу в ее нынешнем прообразе. В гробу, потому что сезон в ФНЛ для некоторых команд сродни смерти. Чтобы не быть голословными, вспомним Дзержинск, Новокузнецк, Элисту. А еще помянем «Орел», «Жемчужину» из Сочи, все питерские команды — «Динамо», «Локомотив», «Петротрест», «Смену-Сатурн», не чокаясь… В Премьер-лиге большие бюджеты, которые не выдержали те же «Амкар» и «Тосно», а в ФНЛ большие расстояния. Там зачастую можно совершить вояж в Калининград и Владивосток, Хабаровск, а недавно был еще Южно-Сахалинск. Бюджеты бедных команд не выдерживают таких затрат более одного сезона.

«Томь», занявшая третье место в ФНЛ, растеряла перед стыковыми матчами семерых футболистов. Фото fctomtomsk.ru

В России сейчас 82 команды

В России сейчас выступают 82 профессиональные команды. 16 из них всем известны, они играют в Премьер-лиге. В ФНЛ и ПФЛ 66 самостоятельных единиц, плюс 11 дублей, которые нет смысла считать. Для сравнения, как же без него, в 1992 году во второй лиге играли 115 команд. Год спустя инфляция обрушила рубль и «проникла» в российский футбол, увеличив количество команд второй лиги до сумасшедшей цифры: 124 коллектива.

Сейчас 17 команд в ФНЛ, плюс дубли «Зенита», Краснодара», Спартака» и 49 самостоятельных единиц в ПФЛ. Причем количество команд стабильно уменьшается. 13 марта с чемпионата снялась «Академия Понедельника», команда из Ростова-на-Дону, которая играла в Батайске и представляла зону Юг. 26 марта приказал долго жить «Днепр» из многострадального Смоленска, зона Центр. В Смоленске уже умирали «Искра» и ЦСК ВВС, теперь пришла очередь «Днепра».

И эти 66 команд даже не пытаются создать видимость конкуренции. «Тамбов» захотел в Премьер-лигу и исполнил свое желание без труда. Олигарх Геннадий Тимченко перевез свое «Динамо» из Питера в Сочи, а уже оттуда команда поднялась в высший дивизион. И это, кстати, можно приветствовать, хотя у нынешних болельщиков в тренде ругать Тимченко и Ротенбергов на чем свет стоит. Болельщикам в этом выплеске злобы активно поддакивают СМИ, хотя названные олигархи поддерживают спорт в стране, в отличие от Абрамовича, Прохорова, Рыболовлева, которые понакупили команды в Англии, США, Франции, а под ними есть еще ряд миллиардеров поскромнее, которые также раскошелились на зарубежные клубы ниже уровнем. Но это другая история.

Возвращаясь к футболу… Там в последние 5 лет прослеживается тенденция, когда из ФНЛ не вылетают. Про прошлый сезон мы уже говорили. Ранее не вылетали Владивосток, Красноярск, Калининград. Не вылетали аутсайдеры еще по причине того, что некем их было заменить из второго дивизиона. Последним коллективом, который стремился из грязи в князи, оказался ФК «Краснодар», за три сезона вышедший из ПФЛ в Премьер-лигу. Его не останавливало даже то, что он получал повышение не по спортивному принципу: с третьего места в первую лигу, с пятого — в высший дивизион. В остальном же никакой реальной борьбы нет уже лет 15. Вот в 2004 году борьба была, да такая что за ней следила вся Россия. Тогда, помнится, в зоне Урал-Поволжье собрались три амбициозных коллектива, о чем вспоминал генеральный директор ФК «КАМАЗ» Яков Брегман:

— Конкуренция с Юрием Перваком, хозяином «Лукойла», и башкирским «Содовиком», который возглавлял Валерий Овчинников по прозвищу Борман, была запоминающейся.

Конкуренция была, но после того как команды за три сезона последовательно перешли в ФНЛ, она сошла на нет. Более того, сезоны в ФНЛ оказались губительными для обеих команд, стремившихся туда. Помянем и «Лукойл» из Челябинской области, переехавший в Нижний Новгород и скончавшийся там под именем «Спартак», и амбициозный Стерлитамак. Пережив ФНЛ, некоторые команды воссоздавались снова во втором дивизионе, как «Салют» из Белгорода, владимирское «Торпедо», реанимированная «Рязань». Иное руководство и футболисты, другое юрлицо, но хоть какие-то футбольные команды, которые объединяет то, что они уже не стремятся в ФНЛ.



Что могло бы быть при объединении?

А может, взять и объединить ФНЛ и ПФЛ, то есть первую лигу со второй, пока еще не отдали Богу душу? Тогда мы избавились бы от полетов по всей стране до самых до окраин, которые ложатся тяжким бременем на клубы ФНЛ и пугают тех, кто не хочет выходить туда из ПФЛ. Разделили бы их по зонам, как поделена сейчас вторая лига. Получилось бы на данный момент: 16 команд на Юге, 15 в Центре, 14 на Западе, 11 в зоне Урал-Поволжье. Набралось бы 10 команд в Сибири и на Дальнем Востоке, а не как сейчас пять во второй лиге, которые держатся друг за дружку сильнее, чем карапуз за юбку матери. Напомним, что уже несколько лет победители этой зоны не поднимаются в ФНЛ. Ни Комсомольск-на-Амуре, ни Чита. Случись это, да еще, не дай Бог, кто-то помрет от безденежья, расформируют же зону — кому нужен круглогодичный турнир из трех команд и одного дубля? Расформируют зону — куда пойдут, допустим, Южно-Сахалинск или Чита? В зону Урал-Поволжье, как наиболее близкую по географию, хотя они нужны там, как вентилятор в гробу. Тогда кирдык и этой зоне, эффект падающего карточного домика еще никто не отменял.

В целом команды-смельчаки во второй лиге есть. «Оренбург», «Тула», «Урал», «Уфа» начинали оттуда путь в Премьер-лигу, помимо «Краснодара». Наш «Рубин» за 5 лет преодолел этот путь. Только вот сами команды менялись, поднимаясь в классе. А ведь смысл второй лиги не только в том, чтобы люди там «игрались» в футбол, но и в том, чтобы росли перспективные футболисты в клубах, не сильно заостренных на решении турнирных задач. В идеале: молодой футболист подрастает в команде, окрыленный доверием тренера, над которым не висит дамоклов меч увольнения, вверх команда не поднимется, вниз не упадет, падать некуда. Отсюда ставка на дерзкую молодежь, и команда второй лиги выступает в качестве некоего питомника. Так во времена СССР мы получали не просто заметных футболистов, игроков сборной страны. Этот метод успешно действовал на Украине, где можно вспомнить Евтушенко и Канчельскиса из Кировограда, Кузнецова из Чернигова, Раца из Ужгорода, Яремчука из Черкасс. Не менее продуктивен он был и в РСФСР — Романцев и Тарханов из Красноярска, Дасаев из Астрахани, Шавло из Риги, Ярцев из Костромы. Сейчас только Юрий Газинский появился в поле селекционеров «Краснодара», будучи воспитан в «Смене» из Комсомольска-на-Амуре. В 20-летней ретроспективе можно вспомнить еще двух выходцев «Спартака» из Тамбова Юрия Жиркова и Дмитрия Сычева. Но напомним, что тогда еще российский футбол продолжал существовать в условиях конкуренции, в стремлении пробиться вверх хоть с командой, хоть в одиночку.

Сейчас только Юрий Газинский появился в поле селекционеров «Краснодара», будучи воспитан в «Смене» из Комсомольска-на-Амуре. Фото fckrasnodar.ru

50 лет прожил? Хватит!

Сам турнир первой лиги был задуман еще в Союзе, где футбольное руководство к концу 60-х годов осознало, что жить в парадигме двух лиг, высшей и второй, не есть правильно. В 1970 году был проведен первый сезон, в котором советский футбол разделили на три дивизиона. Кстати, «Рубин» был в числе счастливчиков, попавших в первую лигу, правда, официально она была так названа только в 1971 году. При формировании первого дивизиона советское футбольное руководство принимало волюнтаристсткие решения, подняв вверх «Алгу» из столицы Киргизии, латвийскую «Даугаву». В итоге фрунзенцы стали выше, чем «Динамо» из Батуми и ферганский «Нефтяник». А рижане опередили «Восток» из Усть-Каменогорска и «Политотдел» из совхоза под Ташкентом. За узбеков было особенно обидно, поскольку колхоз-миллионер построил для своей команды стадион на 15 тысяч зрителей, самый большой в Ташкентской области. Только вот выбор украинцев, которые отдали предпочтение «Карпатам» из Львова, занявшим место ниже, чем «Автомобилист» из Житомира и кировоградская «Звезда», был необъясним.

Уже спустя пару сезонов за место в первой лиге боролись, порой переходя за границы советской законности. Известен случай, когда Ашхабад и Липецк сыграли договорной матч, из-за которого расформировали обе команды, а его участники получили дисквалификации. Со временем место в первой лиге ценилось на вес золота, ну или почти. Дело в том, что в 1980 году вторая лига была сформирована из девяти зон, победители которых по окончании сезона проводили еще один турнир, в котором определялись только три счастливчика, получавшие путевку в первую лигу. Уровень конкуренции вырос до запредельного, как и уровень коррупции.

Экс-игрок грозненского «Терека» Владимир Ряузов вспоминал в беседе а автором этих строк: «Девяти победителям зон второй лиги надо было еще бороться за три места в так называемых «пульках». Но я скажу так, что везде были очереди. И про эти очереди мы все знали, а о том, как они продвигались, было в курсе только начальство. Вообще, «очереди» можно было назвать олицетворением советского времени.

А советская первая лига была тогда мощнейшим турниром. Мало того, что в ней играли лучшие команды своих республик, так еще и ее выходцы со временем почти теми же составами становились чемпионами Союза. Тот же Минск стал чемпионом в 1982 году, и 15 человек из того состава, включая футболиста сборной Сергея Боровского, играли против нас по первой лиге. Ростовский СКА вышел в 78-м, а в 1981-м выиграл Кубок СССР. «Днепр» в 1979-м был в первой лиге, а через 4 года выиграл чемпионат страны. Я, кстати, тогда «Днепру» забивал».

С таким уровнем футболистов команда не потерялась бы даже в ФНЛ, но бороться за повышение в классе с каждым годом становится все более бессмысленным занятием. Фото vk.com/fcsummerrain

Любительский футбол — еще одна угроза профессиональным чемпионатам

Социально-футбольный «лифт» действовал в обе стороны. Советские команды могли упасть из высшей лиги до уровня второй, как это произошло с «Зарей» и «Таврией», «Крыльями Советов», «Кубанью», «Факелом». Могли и подняться из второй лиги в вышку, как «Жальгирис», грузинские «Гурия» и «Торпедо» Кутаиси, украинские «Карпаты», «Металлург» из Запорожья и две команды из РСФСР: «Ротор» и «Спартак» из Орджоникидзе.

Советская первая лига была сверхконкурентна, вторая лига растила достойных футболистов, и разделение дивизионов во времена Союза выглядело логичным. Сейчас нет ничего подобного, более того, любительский футбол и его чемпионат ЛФЛ приковывают все больше внимания именитых футболистов, не желающих связывать себя с профессиональными командами ПФЛ и ФНЛ. Сам турнир ЛФЛ, по идее, должен помогать любительским командам и их игрокам вернуться в профессиональный спорт. Ничего подобного. Команды уже десятилетиями остаются играть на привычном уровне. К примеру, московский клуб «Росич», ворота которого защищает Александр Филимонов, ранее тренировал команду Андрей Пятницкий, а консультирует Сергей Силкин. Уровень «Росича», как и многих команд из этого турнира, давно перерос ЛФЛ, а сыграть во второй лиге из них решился только «Велес». Еще более показательным, чем «Росич», является пример команды с легкомысленным названием «Летний дождик». В ее составе, среди прочих, два экс-футболиста юниорской сборной России — Владимир Зеленовский и Сергей Черногаев. Уроженец Челнов и экс-игрок «КАМАЗа» и «Ротора» Зеленовский и экс-торпедовец Черногаев имеют опыт противостояния в чемпионате Европы лучшим сборным континента. Они обыгрывали Англию — 3:2, Португалию — 2:1 с Уго Вианой, Рикарду Куарежмой, Куштодиу, Раулем Мейрелешем, Ирландию. В четвертьфинале они проиграли 0:3 Голландии — с Ван Перси, Ван Дер Вартом, Хейтингой, Клас-Ян Хунтеларом… Сейчас же они в «Летнем дождике», вместе с экс-рубиновцем Алексеем Медведевым. С таким уровнем футболистов команда не потерялась бы даже в ФНЛ, но бороться за повышение в классе с каждым годом становится все более бессмысленным занятием.

