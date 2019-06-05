Казанский «порох» в дзержинском «Кристалле»: кто такой Сергей Межерицкий

Что известно о директоре пережившего серию взрывов оборонного завода

Сегодня директор нашумевшего в прямом и переносном смысле завода «Кристалл» по производству взрывчатки в Дзержинске Нижегородской области Сергей Межерицкий мог бы громко праздновать юбилей — 60 лет. Однако сейчас он вынужден сидеть на больничном — в результате взрывов на заводе 1 июня пострадало 89 человек, 18 из которых были госпитализированы. Взрывной волной выбило окна в 628 домах и 87 учреждениях, сотни домов остались без света. Как выяснило «Реальное время», до прихода на «Кристалл» уроженец Татарстана Межерицкий работал и многие годы был тесно связан с Казанским пороховым заводом, где, по словам ветеранов, «успел развалить все, что можно».

Казанский порох в нижегородских пороховницах



Заводом «Кристалл» по производству взрывчатки в Дзержинске, где в минувшую субботу произошла серия взрывов, управлял, как выяснилось, хорошо известный в Татарстане руководитель. Сергея Межерицкого в республике знают как бывшего гендиректора Казанского порохового завода (1997—2003 годы) и члена рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. В этом статусе, в частности, в октябре 2017 года он комментировал «Реальному времени» нашумевшее заявление Минпромторга о планах перенести казанское предприятие в Удмуртию.

После субботнего ЧП в Нижегородской области с 89 пострадавшими и федеральной огласки аварии появились сообщения, что Межерицкий отстранен от работы. Впрочем, в пресс-службе предприятия «Реальному времени» не подтвердили, но и не опровергли информацию:

— У нас временно исполняющий обязанности руководителя уже две недели как Меркин Александр Александрович. Межерицкий на больничном, — сообщила пресс-секретарь ГОСНИИ «Кристалл» Эльвира Печенева.

— Есть информация, что он уволен после проверки из-за нарушений норм безопасности, — просим уточнить.

— Вы знаете, формулировки могут быть разные, но я об этом не слышала. У нас об этом не говорили. Сейчас врио руководителя — Меркин, а что с Межерицким — официальной информации нет, поэтому не знаю.

Его преемником на Казанском пороховом заводе оставался Халил Гиниятов, которого после серии громких ЧП в 2017 году сменил Александр Лившиц. Фото Максима Платонова

«Реальное время» не смогло найти Сергея Эдуардовича ни в Дзержинске, ни в Казани. Если он готов изложить свою версию по ситуации, редакция готова предоставить ему такую возможность.

Межерицкого называют человеком со связями в Москве, но не сработавшегося с руководством Татарстана. В 2007—2015 годах он был главным советником департамента оборонной промышленности аппарата правительства России. Его преемником на Казанском пороховом заводе оставался Халил Гиниятов, которого после серии громких ЧП в 2017 году сменил Александр Лившиц. Последнего причисляют к команде Межерицкого, с которым они вместе в 2014 претендовали на пост гендиректора Пермского порохового завода. Межерицкий пользовался поддержкой военно-промышленной комиссии во главе с Владимиром Путиным, но никто из них не победил в этом конкурсе.



На «Кристалле» создана комиссия

Уроженец Татарстана Сергей Межерицкий сегодня, 5 июня, справит 60-летний юбилей. Профессию получил в Казанском химико-технологическом институте по специальности «Технология рекуперации вторичных материалов промышленности», кандидат технических наук. На Казанской пороховой завод пришел в 1981 году, пройдя путь от распределителя работ, мастера, старшего технолога до заместителя гендиректора по коммерческим вопросам и генерального директора предприятия (с 1997 по 2003 год). При нем завод вернул первоначальный статус федерального казенного предприятия. Тем не менее не все в его коллективе положительно отзываются о бывшем шефе.

— У ветеранов завода информация о Межерицком скорее негативная. За годы правления он успел развалить все, что можно. Больница у нас стояла — ее закрыли, потом продали и сломали. Дворец культуры подвис, затем какие-то базы отдыха, магазины пошли — очень сильно он наследил, и это имело яркий коммерческий след. В общем, ушел он, что называется, подобру-поздорову, потому что все, что натворил, было плохо. И потерю дворца в общем-то с ним связывают. Разве что крупных ЧП при нем не было — они начались уже при Гиниятове, когда он разогнал половину кадров, — рассказал «Реальному времени» бывший старший научный сотрудник Казанского порохового завода Валерий Грязнов.

На Казанской пороховой завод Межерицкий пришел в 1981 году, пройдя путь от распределителя работ, мастера, старшего технолога до заместителя гендиректора по коммерческим вопросам и генерального директора предприятия (с 1997 по 2003 год)

На дзержинский завод «Кристалл», входящий в госкорпорацию «Ростех», Сергей Межерицкий пришел в августе 2015 года. Как рассказывают в местных СМИ, активным спикером его не назовешь:



— Межерицкий вообще не контактировал с журналистами, особо не светился в городе. Его не видно, не слышно, никто о нем ничего не знает, — рассказала нашему изданию главный редактор портала Дзержинск.рф Анастасия Черепанова. — После взрывов к прессе выходил глава администрации Дзержинска, сотрудники МЧС. Но врио директора «Кристалла» Александра Меркина также не слышно и не видно, и подходов не было. Хотя Меркин — достаточно известная личность в городе, его все знают по заводу Свердлова.

Сейчас в Дзержинске идут восстановительные работы после взрывов. Осколки стекол, выбитые рамы собирают и ремонтируют более 2 тысяч человек — работников учреждений, ЖКХ, волонтеров, МЧС, военных, МВД. С начала рабочей недели к устранению последствий ЧП привлекли и рабочих «Кристалла»:

«Временно исполняющий обязанности исполнительного директора Александр Александрович Меркин встретился с трудовым коллективом предприятия и, кратко обрисовав ситуацию, призвал всех мобилизоваться и немедленно приступить к восстановлению зданий и ликвидации последствий инцидента», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Взрывами на заводе повреждены несколько зданий и сооружений. «В настоящее время создана комиссия по расследованию причин аварии, комиссия АО «Спецхимия» по чрезвычайному происшествию на АО «ГосНИИ «Кристалл», — уточнили на производстве.

Взрывами на заводе повреждены несколько зданий и сооружений. Фото golovanov_se / Instagram

«Грохот был — все слышали и видели два «грибка» над городом»

— Сегодня в городе достаточно спокойно. Хотя народ все еще в состоянии некоего шока, потому что это не первое происшествие в этом году. Но тогда было локально и город почти не затронуло, узнали по факту. В этот раз город тряхануло так, что окна чуть ли не в каждом доме посыпались. Грохот был — все слышали и видели два «грибка» над городом. Поэтому многие перепугались и уехали. Сейчас, конечно, вернулись, но в таком подвешенном состоянии: безопасно ли здесь жить и вообще — что делать и куда ехать? — пересказала переживания местных жителей Анастасия Черепанова.

Напомним, в апреле на «Кристалле» уже был взрыв, полностью разрушивший один из цехов. Вскоре на предприятие пришло с проверкой МЧС и выявило 35 нарушений пожарной безопасности. Новый инцидент произошел в эту субботу.

— Технологические линии, которые там использовались, по большей части родом из 50—60-х годов прошлого века. Правда, надо отметить, а то все говорят про взрывы тротила, что завод тротил не производил. Основные вещества, которые они использовали для снаряжения боеприпасов, — это гексоген и актоген. Они имели заказ от Минобороны по снаряжению авиационных бомб, порядка 10 изделий снаряжали взрывчатыми веществами. Это все линии родом из СССР, конечно, устаревшие, требовали четкого соблюдения правил и контроля безопасности. Там буквально в апреле в корпоративной газете этого «Кристалла» вышла заметка «Береженого бог бережет», где как раз говорилось, что надо очень тщательно следить за соблюдением мер безопасности при работе со взрывчатыми веществами. В тексте намекали, что были случаи просыпки на пол взрывчатых веществ, были случаи несвоевременной замены прокладок, которые в итоге пропускали пары взрывчатых веществ, и так далее, — обратил внимание на проблему главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Очевидно, агитационная работа с персоналом не слишком помогла. Впрочем, инцидент произошел в субботу, то есть вполне возможно, что «это не следствие производственного процесса», полагает эксперт. На «Кристалле» только начали проводить техническое перевооружение, прежде всего связанное с заказом Минобороны на серийное производство контейнеров динамической защиты, но это была лишь одна из многих линий.



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