Список персон

Лившиц Александр Борисович

Промышленность, Оборонная промышленность
Лившиц Александр Борисович Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1985 г. — Казанский государственный технологический университет.

Кандидат технических наук.

Трудовая деятельность:

1988 -1989 гг — служил в рядах Советской Армии.

1994 — 1997 гг. — мастер, механик Государственного Казанского НПП им.В.И.Ленина.

1997 — 2000 гг — механик производства Государственного Казанского спиртового производственного предприятия

2000 — 2010 гг- начальник ПДО, технолог цеха, начальник ПДО, начальник цеха №3, технический директор, главный технолог, директор по производству ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».

2010 — 2015 гг. — директор ФКП «Самарский завод«Коммунар».

2015 — 2017 гг. — генеральный директор АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева»

С 2017 по настоящее время — генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».

Награды:

2003 г. — Почетная грамота Российского агентства по боеприпасам

2007 г. -Почетный знак «Ради жизни на земле» Общероссийского союза ветеранов космических войск

2008 г. — Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан»

2009 г. — Почетная грамота Войсковой части 6676,

2012 г. — Нагрудный знак Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности

2013 г. — Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

2016 г. — Медаль В.В.Бахирева Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

2017 г.Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420032, г. Казань, ул. 1 Мая, 14
  • Телефон: +7(843) 554‑45-73
  • Email: kazanpowder@kgts.ru

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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