Лившиц Александр Борисович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
1985 г. — Казанский государственный технологический университет.
Кандидат технических наук.
Трудовая деятельность:
1988 -1989 гг — служил в рядах Советской Армии.
1994 — 1997 гг. — мастер, механик Государственного Казанского НПП им.В.И.Ленина.
1997 — 2000 гг — механик производства Государственного Казанского спиртового производственного предприятия
2000 — 2010 гг- начальник ПДО, технолог цеха, начальник ПДО, начальник цеха №3, технический директор, главный технолог, директор по производству ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».
2010 — 2015 гг. — директор ФКП «Самарский завод«Коммунар».
2015 — 2017 гг. — генеральный директор АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева»
С 2017 по настоящее время — генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».
Награды:
2003 г. — Почетная грамота Российского агентства по боеприпасам
2007 г. -Почетный знак «Ради жизни на земле» Общероссийского союза ветеранов космических войск
2008 г. — Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан»
2009 г. — Почетная грамота Войсковой части 6676,
2012 г. — Нагрудный знак Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности
2013 г. — Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
2016 г. — Медаль В.В.Бахирева Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
2017 г.Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».
Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420032, г. Казань, ул. 1 Мая, 14
- Телефон: +7(843) 554‑45-73
- Email: kazanpowder@kgts.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018