Гиниятов Халил Зиннурович

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, экс-генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»

Родился в г. Магнитогорск Челябинской области. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «химия» (1979 г.).

Трудовая деятельность:

1979 — 1987 гг. — мастер, старший инженер, начальник участка Казанского химического завода им. В.И.Ленина.

1987 — 1997 гг. — начальник цеха НПО им. В.И.Ленина.

1997 — 1998 гг. — директор Государственного Казанского лакокрасочного производственного предприятия.

1998 — 2000 гг. — начальник отдела приватизации и отраслевого управления промышленности, связи, транспорта НИИ, КБ Госкомитета РТ по управлению госимуществом.

2000 — 2002 гг. — первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ОАО «Казанский оптико-механический завод».

2002 — 2003 гг. — генеральный директор ОАО «Казанский оптико-механический завод».

2003 — 2017 гг. — генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Кандидат технических наук. Заслуженный химик РТ.

Действительный член Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова.

Награжден медалями «300 лет Российскому флоту», «200 лет МВД РФ», «В память 1000-летия Казани», «За содействие», орденом «Лидер российской экономики».

Автор 5 опубликованных научных работ.

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