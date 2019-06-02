Never give up. Юрген Клопп выиграл финал с седьмой попытки

Все ожидали суперзрелищной игры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в Мадриде. Безбашенного футбола в итоге не получилось, но увиденное дало повод для некоторых размышлений и обобщений. Постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский разбирает вчерашний финал Лиги чемпионов УЕФА.

Почеттино: «У нас у всех есть страх»



«Дерьмом ты не был, но и до вершины не добрался» — знаменитая фраза из «Залечь на дно в Брюгге» изрядно действовала на нервы каждому фанату «Тоттенхэма». Фильм вышел на экраны в 2008 году, и именно тогда «шпоры» последний раз выиграли трофей (это был Кубок английской лиги). С тех пор они были дважды в финале этого турнира, в сезоне 2016/2017 претендовали на золото АПЛ, но всякий раз удача обходила команду стороной. Прошедший сезон долгое время не был исключением: в том же Кубке английской лиги в январе «Тоттенхэм» уступил «Челси» в серии послематчевых пенальти.

Очередной сезон без надежд на трофеи? Как бы не так! Начиная с февраля, фортуна вдруг резко изменила свое отношение к «Тоттенхэму»: здесь и бронза АПЛ, и легендарные камбэки в играх с «Манчестер Сити» и «Аяксом». И вот — финал Лиги чемпионов УЕФА, о котором в начале сезона в клубе даже в шутку не мечтали.

Понимая, что игроки «Тоттенхэма» не слишком привычны к финалам, их наставник Маурисио Почеттино нанял тренера по психологии. Это был не обычный психолог, рассказывающий о важности спокойствия и самообладания: в течение последних двух недель «шпоры» переламывали стрелы горлом и даже… ходили по раскаленным углям.

«Важно сказать, что у нас у всех есть страх. Людей без страха не бывает. Это не значит, что после упражнений футболисты ничего не будут бояться, но они будут проходить через страх к своей работе. Есть люди, которые цепенеют от страха. У успешных людей есть те же страхи — просто они принимают их. Если вы откроете свой разум, то можете воссоединиться с этой превосходящей энергией. Эти недели должны были помочь команде сделать это», — заявил Почеттино перед матчем.

Пенальти был назначен справедливо, и его четко реализовал Мохаммед Салах

Ноль моментов за первый тайм у «Тоттенхэма»

На игру против «Ливерпуля» Маурисио ожидаемо внес в стартовый состав Харри Кейна, но нападающий сборной Англии все-таки только оправился от тяжелой травмы и оказался явно не готов к финалу ЛЧ. По движению Кейн смотрелся тяжеловато; за мячи он не цеплялся вовсе, а дриблинг никогда не был его сильной стороной. Финал Лиги чемпионов может окончательно оттолкнуть от него мадридский «Реал». Испанский суперклуб рассчитывает на Карима Бензема, а если уж и будет приобретать форварда, то принципиально иного уровня. Чего-то экстраординарного Кейн вчера не показал.

Справедливости ради, Юрген Клопп тоже решил прибегнуть к классическому составу. Он не стал выпускать в основе покорителя «Барсы» Дивока Ориги, а отдал место в центре нападения вернувшемуся после травмы Роберто Фирмино. Бразилец, как и Кейн, совсем не проявил себя, но в его случае это не так сильно бросалось в глаза.

Все решил эпизод на 24 секунде игры: мяч в штрафной «Тоттенхэма» угодил сначала в подмышку, а затем в руку Мусы Сиссоко. Главный арбитр встречи мог принять во внимание фактор случайности, однако многочисленные повторы явно указали, что из-за игры рукой траектория полета мяча кардинально изменилась. Пенальти был назначен справедливо, и его четко реализовал Мохаммед Салах. Характерно и то, как футболисты «Тоттенхэма» отреагировали на 11-метровый: никто из них не стал нападать на арбитра ни сразу после эпизода, ни после финального свистка.

Когда Салах забил пенальти, все ждали начала веселой карусели. Но «Ливерпуль» на этот раз был другой. «Красные» не демонстрировали крылатых атак, в их действиях не было привычной безбашенности. Команда вышла на поле словно бы в пиджаках — настолько отработанны, органичны и в то же время осторожны были действия «красных». Они постоянно заставляли защитников «Тоттенхэма» подолгу катать мяч на своей половине поля — просто потому, что впереди не было адресатов! Деле Алли регулярно врывался в штрафную в зоны, которые ему освобождал Кейн, но вот беда — и за Кейном, и за самим Алли была колоссальная слежка защитников.

Из всей атакующей группы «Тоттенхэма» в первом тайме не выпадал только Сон Хын Мин. У корейца неплохо получался скоростной дриблинг, но защитники «Ливерпуля» идеально страховали друг друга. Ноль моментов за первый тайм у «Тоттенхэма», ноль ударов в створ ворот «Ливерпуля» — лучшая оценка работы «красных» без мяча.

Перед этой победой Клопп проиграл 6 финалов подряд!

Команда Клоппа наконец-то повзрослела

«Мы должны не обращать внимания на то, что это финал Лиги чемпионов. Каждый из нас, будучи 7-летним ребенком, играл в футбол ради удовольствия. Нам нужно постараться получить от этого финала удовольствие», — предматчевые слова Почеттино дошли до игроков «Тоттенхэма» только во втором тайме. Пропущенный в самом начале игры гол остался далеко в прошлом, и зализавшие раны «шпоры» принялись за дело. Весьма кстати оказался выход Лукаса Моуры, который добавил атакам «Тоттенхэма» численности. Именно бразилец на 80-й минуте имел супермомент, но его удар с 13 метров оказался слишком слабым.

В последние 15 минут у «Ливерпуля» начались серьезные недоработки по краям обороны, из-за чего его штрафная напоминала поле боевых действий. За это время голкипер «красных» Алиссон совершил 5 сейвов, чем наглядно доказал: в прошлогоднем финале с «Реалом» англичанам не хватило именно качественного голкипера. Что было бы, если бы Клопп перед этим сезоном дал еще один шанс Лорису Кариусу? Был бы «Ливерпуль» сейчас вообще в финале?

87-я минута убила болельщиков «Тоттенхэма»: после подачи справа самым расторопным оказался Ориги — 2:0! Да, наверное, это справедливо. Перед этой победой Клопп проиграл 6 финалов подряд! В каждом из них игре его команд не хватало строгости и «взрослости». Вчера они наконец-то появились.

