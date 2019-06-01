«Я — победитель!»: полторы сотни ребят приняли участие в заезде «Наперегонки со счастьем»

Теперь особенные дети могут бесплатно кататься в казанских парках на специализированных велосипедах

Фото: Ринат Назметдинов

В последний день весны в казанском Горкинско-Ометьевском лесу состоялся велозаезд для особенных детей «Наперегонки со счастьем». Событие спортивно-развлекательного характера проходило уже в четвертый раз, но в этом году у него было несколько особенностей, подробнее о которых — в репортаже «Реального времени».

Специальные велосипеды в подарок



Термометр показывал 27 градусов, что для конца мая выглядело несколько аномально. В остальном же пятничный день на территории Горкинско-Ометьевского леса был вроде бы обычным для наступивших каникул — подростки оккупировали ухабистую трассу местного велодрома, мамаши выгуливали своих карапузов, любители финской ходьбы протыкали палками асфальт. Если бы не кое-что новое: одну из основных аллей леса переоборудовали под дистанцию велозаезда для особенных детей. В начале трассы скучковались порядка 20 ребят и девчат на велосипедах, с бабушками-дедушками, аниматоры и волонтеры в белых майках с надписью «Стимул». Они ожидали старта…

— Уважаемые участники, пожалуйста, не толпитесь, переместитесь ближе к сцене, где начнется торжественное мероприятие. Там сладкая вата и мороженое, — подошла с уговорами одна из организаторов. — Оставьте здесь человек 15, вам еще через полтора часа стартовать…

Призывы уполномоченной женщины не нашли понимания. Все были сосредоточены — и дети, и «сопровождающие лица». Если гора не идет к Магомету, то тогда в путь пускается сам Магомет, и, видя такое невнимание, мороженщицы подошли со своим товарам к месту старта. Тщетно, дети практически в полном составе отказывались от угощения, которое в итоге поедали старшие. Где старт? Давайте начинать то, ради чего собрались…

Проект был запущен осенью 2017-го, тогда стартовали 28 детей, сейчас их было порядка 150

— Юные спортсмены сейчас находятся на старте, потому что для них это сегодня самое главное, а не то, что мы здесь сегодня говорим, — охарактеризовал состояние заждавшихся детей первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров. И был прав на 100 процентов, поскольку сам является спортсменом плоть от плоти, а именно вратарем футбольной команды.

Именно так. Жажда старта, испытание собственных сил, ощущение того, что можешь — это и было смыслом мероприятия, уникального проекта, который был запущен осенью 2017-го. В тот раз стартовали 28 детей, сейчас их было порядка 150. На велосипедах, в специальных шлемах, они мало чем отличались от профессиональных велосипедистов. Разве что сами велосипеды бросались в глаза. Дело в том, что дети с ограниченными возможностями здоровья в силу специфики заболевания зачастую не могут кататься на обычных байках. Поэтому специально для их удобства был изобретен велосипед-тренажер — трехколесный, обладающий усиленной металлической конструкцией и оснащенный специальными креплениями, которые помогают детям держать равновесие при езде. Велосипед оснащен всеми необходимыми фиксаторами и креплениями для комфортных занятий, имеет более низкое передаточное число (1:1), что позволяет легко крутить педали и двигаться с невысокой скоростью.

Вот эти самые велосипеды стали главным подарком от спонсоров проекта «Добрая Казань». Они поступили в распоряжение шести казанских парков: «Сосновая роща», «Победа», имени Урицкого, «Крылья Советов», «Горкинско-Ометьевского лес», а также Кремлевской набережной. Взять специализированные байки напрокат можно было в пунктах велопроката, причем бесплатно.

Специальные велосипеды стали главным подарком от спонсоров проекта

Несколько детей в это утро были счастливее остальных, поскольку их премировали специализированными велосипедами за активное участие в прошлых стартах. Камилла Валиева, Даяна Гизатуллина, Марьям Сафина, Данил Шахов получали подарки. Родные и близкие одного из счастливчиков тут же делали фотографии, забыв обо всем настолько, что их ребенку помогал закреплять педали кто-то из дарителей. Тут, наверное, стоило бы перечислить их всех, но мы назовем только Наталью Гилазеву, исполнительного директора фонда «Альпари», которая стала идейным вдохновителем этого процесса.

«Стала лучше общаться, больше ходить, появился интерес к жизни…»

Стоит повториться, что проведение мероприятия совершенно не мешало обычной жизни парка. Разве что настроение было повышенное. Девушка с пульсомером на руке, занимающаяся уличным фитнесом, проходя мимо трассы велопробега, с удовольствием «дала пять» одному из волонтеров. А вот мужчина средних лет на отвлекающий фактор не среагировал, поскольку в одной руке нес авоську с выпечкой, а в другой банку пива. Его праздник должен был начаться позже, в четырех стенах. Стремились к трассе и предприимчивые мороженщицы, которые в итоге раздали свою сладкую продукцию и поспешили домой.

— Когда встречаешь таких детей, то всегда думаешь: а как им можно помочь? — размышлял тем временем Рустем Гафаров. — И когда находятся неравнодушные люди, которые предлагают свои варианты помощи, то это очень важно. Слава богу, сейчас находится все больше и больше людей, которые и предлагают варианты, и стремятся помочь.

На самом финише, по примеру Казанского марафона, победителей ждали люди, один из которых вешал им медаль на шею, а второй прикреплял на майку стикер со словами «Я — победитель»

Кстати, если бы к данному проекту подошли чисто обывательски, то его могли бы провести и 1 июня, в День защиты детей. Но, скорее всего, организаторы подумали о том, что в выходные при дачно-пляжной погоде будет трудно собрать столько участников велопробега, да и само мероприятие может пройти «для галочки», подобно другими активностям. А вчера особенным детям показали, что для взрослых главные герои они и только они.

Сама трасса заезда «Наперегонки со счастьем» насчитывала 200 метров, на всем протяжении ее стояли волонтеры, аплодирующие участникам заезда. А на самом финише, по примеру Казанского марафона, победителей ждали организаторы, один из которых вручал медаль, а второй прикреплял на майку стикер со словами «Я — победитель».

Одна из семей подготовилась к старту, пропиарив участника силами всех взрослых. «Наш Булатик молодец, освоил он велосипед» было написано на спине мамы. «Булат — чемпион», утверждал листок с надписью у бабушки. В коляске младшего брата красовалась надпись: «Булат, мы тебя /нарисованное сердечко/». Взрослые, приведшие своих детей на мероприятие, делились впечатлениями: «Год назад вообще по-другому все было. Сейчас стала лучше общаться, стала больше ходить, появился интерес к жизни», — рассказывала одна мама другой. И в том числе этим объяснялось, почему с первого подобного мероприятия число его участников выросло практически в пять раз.

Кто-то из стартовавших выжимал из себя и своего трехколесного друга все силы, выкладываясь как на «Тур де Франс» и финишируя с торжествующим криком. С кем-то рядом шел или даже бежал родитель, одна бабушка трусцой сопровождала внучку, крутившую педали изо всех сил. А, к примеру, участница по имени Аниса, которая только в этот день впервые села на подобный велосипед, проехала на манер манекенщицы на подиуме.

А на финише было то, чего не было заметно на старте: все дети улыбались…

1 / 31 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов