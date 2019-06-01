«Я — победитель!»: полторы сотни ребят приняли участие в заезде «Наперегонки со счастьем»
Теперь особенные дети могут бесплатно кататься в казанских парках на специализированных велосипедах
В последний день весны в казанском Горкинско-Ометьевском лесу состоялся велозаезд для особенных детей «Наперегонки со счастьем». Событие спортивно-развлекательного характера проходило уже в четвертый раз, но в этом году у него было несколько особенностей, подробнее о которых — в репортаже «Реального времени».
Специальные велосипеды в подарок
Термометр показывал 27 градусов, что для конца мая выглядело несколько аномально. В остальном же пятничный день на территории Горкинско-Ометьевского леса был вроде бы обычным для наступивших каникул — подростки оккупировали ухабистую трассу местного велодрома, мамаши выгуливали своих карапузов, любители финской ходьбы протыкали палками асфальт. Если бы не кое-что новое: одну из основных аллей леса переоборудовали под дистанцию велозаезда для особенных детей. В начале трассы скучковались порядка 20 ребят и девчат на велосипедах, с бабушками-дедушками, аниматоры и волонтеры в белых майках с надписью «Стимул». Они ожидали старта…
— Уважаемые участники, пожалуйста, не толпитесь, переместитесь ближе к сцене, где начнется торжественное мероприятие. Там сладкая вата и мороженое, — подошла с уговорами одна из организаторов. — Оставьте здесь человек 15, вам еще через полтора часа стартовать…
Призывы уполномоченной женщины не нашли понимания. Все были сосредоточены — и дети, и «сопровождающие лица». Если гора не идет к Магомету, то тогда в путь пускается сам Магомет, и, видя такое невнимание, мороженщицы подошли со своим товарам к месту старта. Тщетно, дети практически в полном составе отказывались от угощения, которое в итоге поедали старшие. Где старт? Давайте начинать то, ради чего собрались…
— Юные спортсмены сейчас находятся на старте, потому что для них это сегодня самое главное, а не то, что мы здесь сегодня говорим, — охарактеризовал состояние заждавшихся детей первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров. И был прав на 100 процентов, поскольку сам является спортсменом плоть от плоти, а именно вратарем футбольной команды.
Именно так. Жажда старта, испытание собственных сил, ощущение того, что можешь — это и было смыслом мероприятия, уникального проекта, который был запущен осенью 2017-го. В тот раз стартовали 28 детей, сейчас их было порядка 150. На велосипедах, в специальных шлемах, они мало чем отличались от профессиональных велосипедистов. Разве что сами велосипеды бросались в глаза. Дело в том, что дети с ограниченными возможностями здоровья в силу специфики заболевания зачастую не могут кататься на обычных байках. Поэтому специально для их удобства был изобретен велосипед-тренажер — трехколесный, обладающий усиленной металлической конструкцией и оснащенный специальными креплениями, которые помогают детям держать равновесие при езде. Велосипед оснащен всеми необходимыми фиксаторами и креплениями для комфортных занятий, имеет более низкое передаточное число (1:1), что позволяет легко крутить педали и двигаться с невысокой скоростью.
Вот эти самые велосипеды стали главным подарком от спонсоров проекта «Добрая Казань». Они поступили в распоряжение шести казанских парков: «Сосновая роща», «Победа», имени Урицкого, «Крылья Советов», «Горкинско-Ометьевского лес», а также Кремлевской набережной. Взять специализированные байки напрокат можно было в пунктах велопроката, причем бесплатно.
Несколько детей в это утро были счастливее остальных, поскольку их премировали специализированными велосипедами за активное участие в прошлых стартах. Камилла Валиева, Даяна Гизатуллина, Марьям Сафина, Данил Шахов получали подарки. Родные и близкие одного из счастливчиков тут же делали фотографии, забыв обо всем настолько, что их ребенку помогал закреплять педали кто-то из дарителей. Тут, наверное, стоило бы перечислить их всех, но мы назовем только Наталью Гилазеву, исполнительного директора фонда «Альпари», которая стала идейным вдохновителем этого процесса.
«Стала лучше общаться, больше ходить, появился интерес к жизни…»
Стоит повториться, что проведение мероприятия совершенно не мешало обычной жизни парка. Разве что настроение было повышенное. Девушка с пульсомером на руке, занимающаяся уличным фитнесом, проходя мимо трассы велопробега, с удовольствием «дала пять» одному из волонтеров. А вот мужчина средних лет на отвлекающий фактор не среагировал, поскольку в одной руке нес авоську с выпечкой, а в другой банку пива. Его праздник должен был начаться позже, в четырех стенах. Стремились к трассе и предприимчивые мороженщицы, которые в итоге раздали свою сладкую продукцию и поспешили домой.
— Когда встречаешь таких детей, то всегда думаешь: а как им можно помочь? — размышлял тем временем Рустем Гафаров. — И когда находятся неравнодушные люди, которые предлагают свои варианты помощи, то это очень важно. Слава богу, сейчас находится все больше и больше людей, которые и предлагают варианты, и стремятся помочь.
Кстати, если бы к данному проекту подошли чисто обывательски, то его могли бы провести и 1 июня, в День защиты детей. Но, скорее всего, организаторы подумали о том, что в выходные при дачно-пляжной погоде будет трудно собрать столько участников велопробега, да и само мероприятие может пройти «для галочки», подобно другими активностям. А вчера особенным детям показали, что для взрослых главные герои они и только они.
Сама трасса заезда «Наперегонки со счастьем» насчитывала 200 метров, на всем протяжении ее стояли волонтеры, аплодирующие участникам заезда. А на самом финише, по примеру Казанского марафона, победителей ждали организаторы, один из которых вручал медаль, а второй прикреплял на майку стикер со словами «Я — победитель».
Одна из семей подготовилась к старту, пропиарив участника силами всех взрослых. «Наш Булатик молодец, освоил он велосипед» было написано на спине мамы. «Булат — чемпион», утверждал листок с надписью у бабушки. В коляске младшего брата красовалась надпись: «Булат, мы тебя /нарисованное сердечко/». Взрослые, приведшие своих детей на мероприятие, делились впечатлениями: «Год назад вообще по-другому все было. Сейчас стала лучше общаться, стала больше ходить, появился интерес к жизни», — рассказывала одна мама другой. И в том числе этим объяснялось, почему с первого подобного мероприятия число его участников выросло практически в пять раз.
Кто-то из стартовавших выжимал из себя и своего трехколесного друга все силы, выкладываясь как на «Тур де Франс» и финишируя с торжествующим криком. С кем-то рядом шел или даже бежал родитель, одна бабушка трусцой сопровождала внучку, крутившую педали изо всех сил. А, к примеру, участница по имени Аниса, которая только в этот день впервые села на подобный велосипед, проехала на манер манекенщицы на подиуме.
А на финише было то, чего не было заметно на старте: все дети улыбались…
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